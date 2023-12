Vila asegura que el Plan Especial del puerto estará aprobado inicialmente antes de final de año

El alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, se comprometió ayer a aprobar inicialmente el Plan Especial del puerto antes de que finalice este año, después de que la Autoridad Portuaria le remitiera el documento el pasado 1 de diciembre.

Triguero realizó estas declaraciones tras la celebración del Consejo de Navegación de Ibiza que presidió por primera vez el presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Javier Sanz, que tomó posesión a mediados de septiembre.

El presidente del organismo portuario, por su parte, señaló que el Plan Especial del puerto de Ibiza es «vital» porque «sin él no se puede avanzar», precisó Sanz sobre el documento que establece los techos de crecimiento urbanístico, volúmenes y edificios y que permitirá el cambio de usos y ubicaciones de edificaciones como la estación marítima de Formentera, la Cofradía de Pescadores o el varadero, entre otros.

Al ser cuestionado por el aparcamiento soterrado que se proyectó la pasada legislatura, con capacidad para 700 plazas y que se localizará en el tramo comprendido entre el Club Náutico de Ibiza y las actuales oficinas de la APB, Triguero señaló que «no está contemplado entre las principales inversiones» programadas a cuatro años.

«El aparcamiento es necesario en la ciudad, pero hay otras inversiones que se tienen que hacer», precisó, y aseguró que entre estas prioridades está la remodelación del tramo de la avenida de Santa Eulària que discurre por delante de la franja marítima, la mejora del paseo de la zona de Botafoc y dotar de servicios a la ciudad como puede ser el ‘city boat’ para los cruceristas que llegan a la isla, enumeró.

Para Triguero, lo importante es que la «ciudad diga qué modelo» de puerto desea e instó a participar a las entidades en el proceso de alegaciones una vez salga a exposición pública.

Las inversiones

El presidente de la Autoridad Portuaria, por su parte, señaló que el Plan Especial es la «base» para poder invertir 100 millones de euros en los próximos cuatro años.

En concreto, el puerto de Ibiza recibirá el próximo año una inversión de 15 millones de euros, de los que 11,5 millones de euros se invertirán en el primer trimestre, siempre que se cumplan las licitaciones previstas, especificó un portavoz del ente portuario.

Entre estas actuaciones se contemplan inversiones en eficiencia energética, con 1,5 millones de euros, instalación de defensas en los muelles por 1,2 millones de euros, la remodelación de escaleras mecánicas y ascensores de la estación marítima de es Botafoc, por tres millones de euros, y un plan de accesibilidad en todo el puerto de 2,5 millones. Además, se prevé la rehabilitación y reconversión del edificio de viviendas de Marina Botafoc para instalar a la Guardia Civil y Salvamento Marítimo con un coste de un millón de euros y la adecuación de la avenida de Santa Eulària, a la que se destinarán 1,5 millones.

Por otro lado, la Autoridad Portuaria prevé la remodelación de todo el paseo marítimo de es Botafoc, desde la rotonda que da acceso al puerto deportivo hasta el faro, con un presupuesto de cinco millones de euros. Para Triguero este es uno de los proyectos «prioritarios», aunque desde el ente portuario señalaron que la licitación estaría prevista para el 2025.

La Autoridad Portuaria de Balears había convocado a la comunidad portuaria, agentes sociales y representantes políticos a realizar el tradicional brindis de Navidad en la estación marítima de es Botafoc. La convocatoria era a las 18.30 horas. Una hora más tarde, el presidente de APB, Jorge Sanz, no había hecho aún acto de presencia debido a que el Consejo de Navegación no finalizó hasta minutos antes de las 20 horas.

El Club Náutico pide «valentía» para resolver la situación

En el Consejo de Administración, el director del Club Náutico de Ibiza (CNI), Vicent Canals, puso sobre la mesa la situación «crítica» en la que se encuentran ya que la concesión temporal caduca en mayo. Tras la reunión, Canals señaló estar «esperanzado» ya que Sanz mostró ser «un profesional» y conocer «muy bien» el sector. Canals reconoció que la solución para el CNI es «compleja» y reclamó a las administraciones «valentía». «Les he pedido que no dejen caer a clubs náuticos centenarios porque estamos en un momento crítico. Las administraciones deben demostrar para qué sirven y les pedimos responsabilidad». Para Canals es necesario que la APB hagan un concurso a «largo plazo» para «resolver el problema» y no de año en año. El presidente del ente portuario, según Canals, ha asegurado que estos concursos a corto plazo «se acabarían y se daría plazo para que los licitadores puedan hacer sus proyectos de inversión».