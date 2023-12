Aspanob atiende a cinco niños pitiusos con cáncer: «Nunca, en 35 años, habíamos atendido a tantos»

«A principios de diciembre atendíamos a cinco niños con cáncer de Ibiza y Formentera de media. Nunca, en 35 años desde que la asociación existe, habíamos trabajado con tantos a la vez», asegura la representante en Ibiza de la Asociación de Padres de Niños Con Cáncer de Baleares (Aspanob), Carmen Vargas, que destaca que la agrupación cubre «cualquier necesidad de las familias desde el minuto uno» hasta «el maravilloso momento» en el que el niño recibe el alta definitiva. Vargas avisa, durante la presentación del festival solidario que se celebra este domingo en Sant Antoni, de que a veces «pasan muchos años» entre ambas situaciones.

La representante de Aspanob menciona que entre las ayudas que ofrece están la asistencia psicológica a los pacientes y a sus acompañantes a través del hospital al que acudan. Sin embargo, destaca que el programa más importante de la asociación es el de las viviendas de acogida para familias que deben desplazarse a Mallorca para tratamientos e intervenciones: «Las familias pueden quedarse gratis todo el tiempo que necesiten para acompañar al niño y que no tengan que dormir en el hospital». En estos domicilios los parientes de los enfermos pueden llevar una vida «relativamente normal». «Y relativamente’ es decir mucho», indica Vargas antes de hacer hincapié en el apoyo emocional que supone compartir piso con otros pacientes y acompañantes en su misma situación: «Sobre todo para los niños, que hacen piña entre ellos».

Vargas señala que las necesidades de la asociación en lo que respecta a la infraestructura están «más o menos cubiertas». Sin embargo, reconoce que Aspanob necesita fondos «para seguir adelante» debido al coste de las ayudas que proporciona. Éstas incluyen dinero en efectivo, billetes de avión o incluso el envío de colaboradores para acompañar a los hermanos de los enfermos de cáncer que no tienen la edad para viajar solos. Los que define como los «grandes olvidados» en los tratamientos de cáncer infantil desde la recepción del diagnóstico. «¿Cómo se organiza una casa cuando te dan cuatro horas para hacer un traslado a otra isla?», se pregunta. Además relata que los hermanos del enfermo quedan «un poco apartados» hasta que la terapia acaba y hasta ese momento Aspanob ofrece talleres de actividades para ellos y un viaje anual a Eurodisney para los niños afectados por cáncer y sus hermanos.

Carmen Vargas indica que la reciente incorporación de dos oncólogos al Hospital Can Misses no afecta a la actividad de la asociación, ya que no son especialistas en tratar a niños. Apunta que para contar con un profesional de estas características, Ibiza y Formentera tendrían que registrar una cifra mínima de casos. «No nos gustaría que la hubiese en nuestras islas. Sería maravilloso que en cada hospital hubiera un especialista para cada problema, pero es imposible», reflexiona.

Un día de canto y baile para luchar contra el cáncer infantil

El XVI Festival Aspanob comenzará este domingo en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni a las 11 horas. Entre los eventos y actividades habrá actuaciones musicales y de danza, espectáculos de magia, rifas, pintura facial, talleres infantiles, mercadillos de segunda mano y «algunas cosas más» que se inventarán «sobre la marcha», confirma la representante en Ibiza de la Asociación de Padres de Niños Con Cáncer de Baleares (Aspanob), Carmen Vargas.

Entre ellas se encuentra una comida solidaria a un precio de ocho euros. «Todos los actos son maravillosos, la gente lleva muchos años colaborando con nosotros, pero realmente en la comida y las rifas es donde recaudamos porque no se paga entrada para las demás actuaciones», explica Vargas. Los objetos que sorteará la asociación son más de 200 donaciones de negocios de toda la isla. La representante explica que las rifas se sucederán durante toda la jornada.

El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni, Jorge Nacher, detalla que el Consistorio lleva «más de un mes preparando el evento y buscando el espacio para ellos». Nacher destaca que forma parte del «fin de semana solidario» del programa de fiestas del municipio y que las casetas ya instaladas colaborarán económicamente con Aspanob.

Vargas resalta la aportación de las empresas colaboradoras al evento: «Hace tres semanas lanzamos una petición de colaboración por correo electrónico y ya llevamos 5.000 euros recaudados para los gastos de la fiesta». También señala que «muchos particulares» aportan donaciones y hace hincapié en el trabajo de los voluntarios: «No nos podemos olvidar de la gente que hay siempre detrás».