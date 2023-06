Aspanob nombra a embajadores de Ibiza involucrados en la lucha contra el cáncer infantil

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Balears (Aspanob) reconoció ayer a la Ibiza más solidaria al nombrar como embajadores de esta entidad (indefinidamente) a figuras de la isla como el chef Estrella Michelín Óscar Molina, a Alejandro Sancho (en calidad de presidente de Fomento de Turismo) y a Nuria Moreno, presidenta de Ibiza Luxury Destination y directora de la agencia NM Events in Ibiza. Precisamente en la sede de dicha agencia se les entregó ayer a los tres una pequeña figura a modo de representación de la responsabilidad que ostentarán a partir de ahora. Fue Jaume Coll, presidente de Aspanob, quien les entregó la figura y los presentó oficialmente como embajadores, en un acto en el que también estuvieron presentes Àngela Seguí, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de dicha asociación, y Mari Carmen Vargas, delegada de Aspanob en Ibiza y Formentera.

Aspanob, entre otros muchos servicios, aporta alojamiento a los niños de las islas pequeñas (Ibiza, Formentera y Menorca) que padecen esta enfermedad y a sus familiares, cuando necesitan desplazarse temporalmente a Mallorca o ciudades de la península para tratarse. Además, no hace falta ser socio para ser atendido por Aspanob.

De media, cada año Aspanob acoge entre seis y ocho niños pitiusos en sus alojamientos. «Cuando llegan a Palma, pues imagínate. Te encuentras con ese gran hospital y allí es donde entramos nosotros. Tenemos a una psicóloga que va a la habitación y explica al paciente los servicios que ofrecemos», detalla Coll. Sin Aspanob, recuerda que los menores enfermos de cáncer deberían hacer muchas de las cosas «encerrados en el hospital». Actualmente hay tres menores de Ibiza alojados en estos pisos de Palma. Además, Aspanob creó otra plataforma, Asociación de ayuda al enfermo desplazado de las Illes Balears (Asamdib), para atender a pacientes adultos, ya sea de cáncer u otras enfermedades que no se pueden tratar en Can Misses o Menorca. Entre ambas organizaciones, la cifra asciende a 11 personas de las Pitiusas atendidas en estos momentos en pisos. Aunque los pacientes adultos no suelen estar en periodos largos en estos pisos, sino más bien en momentos puntuales, como cuando vuelven a Palma para las revisiones.

Por otro lado, Seguí recuerda que Aspanob organiza diferentes actividades dirigidas a los pequeños, como colonias de verano y viajes a Port Aventura (como hoy mismo, que parten hacia allí) e incluso a Disneyland, en París. Es más, en los planes siempre se trata de tener en cuenta a los hermanos de los niños enfermos: «El hermano es el gran olvidado de esta enfermedad. También lo pasa, no deja de ser un niño», comenta Coll. Hay varias ayudas, incluso para pagar la gasolina para aquellos pacientes mallorquines que viven lejos de Son Espases.

«Por primera vez, desde Aspanob iremos nombrando embajadores de la propia asociación», explicó Seguí antes de proceder a los nombramientos en la sede de NM Events, en Sant Antoni. Se trata de dar la responsabilidad a personas, empresas, entidades o instituciones públicas de ayudar y colaborar con Aspanob para que sus proyectos puedan continuar siendo una realidad durante muchos más años. La asociación cumple 36 años este 2023.

Coll recordó que la implicación de otros actores en la atención a niños con cáncer y sus familias es clave: «Tenemos cinco pisos que mantener [en Mallorca], tres en régimen de alquiler y dos en propiedad; además de uno en propiedad en Barcelona».

En palabras de Àngela Seguí, el motivo de haber escogido Ibiza para esta primera vez es claro: «Estamos muy contentos de los actos y eventos que se hacen en Ibiza a favor de Aspanob». A modo de ejemplo, expuso que uno de los más importantes fue la cena solidaria que se celebró en octubre del año pasado bajo el nombre de ‘Estrellas contra el cáncer’. «Llenamos [el restaurante STK] gracias los nueve chefs estrellas Michelín» que participaron de esta cena, tal y como recordó Seguí, de Aspanob. Dicho evento fue posible gracias a, entre otros, los tres embajadores de Aspanob anunciados ayer.

Ahora Aspanob está «a la espera» de poder celebrar nuevos eventos en la isla. Nuria Moreno avanzó que se volverá a celebrar la cena ‘Estrellas contra el cáncer’, «seguramente el viernes 6 de octubre», y ayer invitó a toda la ciudadanía a participar. «Este año habrá más sorpresas», añadió.

«Conozco a Jaume y Ángela personalmente y sé lo que es ser paciente de cáncer, así que me involucro mucho en estas cosas, sobre todo cuando se trata de niños. Por el motivo que es, cuesta poco involucrarse, así que estoy encantadísima. Hace ya muchos años que colaboro con Aspanob. Creo que la primera cena que ayudé a organizar una cena fue en el 2018», declaró Núria Moreno en el acto. Por su parte, Sancho destacó que la atención a estos pacientes «es responsabilidad de todos»: «Cuando hay necesidades, desplazamientos, etc, los costes son muy elevados y todo lo que sea añadir y sumar, es una cosa que deben tener en cuenta todas las instituciones, patronales y, evidentemente, las administraciones públicas». Finalmente, el chef Molina subrayó que colaborar con estas cosas es «una responsabilidad»: «Todos tenemos que ayudarnos y es fantástico encontarse a gente que quiera apoyar y que haya una asociación que se ocupe de estas familias, que realmente lo necesitan».

Aspanob es mucho más la proporción de alojamiento, ya que también ofrece, por ejemplo, ayudas económicas. En algunos casos, tener a un hijo con cáncer obliga a que, si los dos padres trabajan, uno de ellos deba dejar su puesto, lo que supone un problema (económico) añadido a la enfermedad. «Estamos hablando de una enfermedad con la que, como mínimo, tienes que estar desplazado a Mallorca tres meses. Y después hay que volver de vez en cuando por las revisiones», recordó Jaume Coll. Eso sí, celebró que «a día de hoy la curación de cáncer infantil se sitúa sobre un 80%; mientras que antes era al revés: había sólo un 20% de curación».

"Es como estar en una familia"

El presidente de Aspanob afirma que los cinco pisos de la isla vecina están llenos siempre, y eso que son grandes, de cuatro o cinco habitaciones. En estas viviendas varias familias conviven, y a pesar de las reticencias iniciales, esta compañía acaba siendo un gran tesoro, precisamente por el apoyo mutuo que se prestan: «Yo estuve con mi padre y lo mejor que te llevas de allí, aparte de la ayuda, es la compañía. Conoces a gente con la que sigues en contacto para toda la vida», explicó ayer Vargas. «No es lo mismo que estar en un hospital con una enfermedad dura, con la que un día te dan buenas noticias y al día siguiente, malas. Son muchos malos ratos, y si los tienes que pasar sólo en un hospital, se hace muy duro. Estás fuera de tu casa, sin compañía. En estos pisos, en cambio, tienes otras familias con las que puedes tener una charla en la terraza, o que te hagan un café o una manzanilla. Es como estar en una familia», añadió la delegada y exusuaria de Aspanob.

Además, la concesionaria de Son Espases tiene unas 10 habitaciones. Si todo está lleno, Aspanob se ofrece a pagar la estancia en un hotel, ya sea en Palma, Barcelona o Madrid: «Si hay que pagar ocho noches, las pagamos», subrayó Coll.

Por parte de Ibiza, esta entidad recibe ayudas del Consell y de ayuntamientos, aunque Coll explica que, en general, a nivel balear, las subvenciones públicas suponen entre un 33 %y un 35% del presupuesto de Aspanob, mientras que el resto se recauda fundamentalmente con eventos y actividades benéficas. El presupuesto anual de Aspanob tras la pandemia se mueve en torno a los 750.000 euros.