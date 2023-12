PP y Vox esconden el acuerdo que ha permitido aprobar el presupuesto de Sant Josep

El PP de Sant Josep, que gobierna en minoría, ha aprobado esta mañana, en un pleno extraordinario, el primer presupuesto de este mandato con el apoyo de Vox. Tanto la primera teniente de alcalde y responsable del departamento de Economía, Neus Bonet, como la portavoz de la ultraderecha, Araceli Colomar, han negado en varias ocasiones la existencia de un acuerdo a pesar de que hace unos días el alcalde, Vicent Roig, reconocía a este diario que, para garantizar su apoyo, se había incorporado «alguna cosa» en las cuentas del año que viene.

La concejala de Unidas Podemos, Mónica Fernández, ha excusado su ausencia en el pleno, por lo que, en esta situación, sin el apoyo de Vox y con el voto de calidad del alcalde, el PP habría podido sacar adelante el presupuesto. En todo caso, tal como ha advertido el concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, «no hubiera sido elegante».

Colomar ha asegurado que la bancada de la oposición le «asusta mucho», sin especificar más, por hablar de la existencia de un pacto entre los dos grupos de la derecha. Pese a las reiteradas peticiones de la oposición para conocer qué «cosas» de Vox se han incorporado en las cuentas municipales de 2024, no ha habido respuesta. El edil de Ara Eivissa ha atribuido el silencio inicial, y la negativa posterior, a la existencia de un pacto «inconfesable».

La portavoz de Vox ha dicho que su grupo tiene «muy claro» que «no votaría en contra de un presupuesto del PP para que se gobierne con uno de la izquierda». «Somos el partido del sentido común y no hace falta que nos compren los votos», ha recalcado, al tiempo que ha remarcado que es «fácil no tener un acuerdo con la derecha porque así no hay que tragar con todo lo que quiera [el PP]. Podemos demostrar nuestras diferencias cuando existan, igual que nuestra aprobación», ha dicho Colomar.

En este sentido, Prats ha destacado que al PP le va bien la posición de Vox, que ha asumido el papel de «oposición de la oposición». Colomar ha arremetido contra el PSOE y, sobre todo contra Prats, a los que ha acusado de pactar la amnistía con «filoetarras» y «los herederos de los que disparaban en la nuca». «Las cosas de ERC son los golpes de Estado, el orden y el sentido común [ha hecho una pausa] y camorra», ha subrayado Colomar.

Eliminación del carril bici de Sant Josep

La portavoz de Vox se ha limitado a apuntar «la coincidencia» con el equipo de gobierno en «la subida en familia y acción social». También ha revelado que la inversión de 80.000 euros prevista en la calle Vicent Serra, en Sant Jordi, se destinarán a «eliminar el carril bici de pacotilla» que instaló la izquierda y que tanto en el pasado mandato, como en campaña, su grupo pidió y se comprometió a retirarlo.

En una entrevista con este diario, el alcalde dijo que, pese a las duras críticas que en el pasado mandato el PP lanzó contra este carril bici, su eliminación dependería del resultado del estudio de movilidad encargado por el Ayuntamiento. Roig ha confirmado esta mañana a este diario que los 80.000 euros de la calle Vicent Serra se destinarán a la retirada del vial para ciclistas. Al ser preguntado sobre su compromiso de supeditarlo al estudio de movilidad, el alcalde ha respondido que «ya se está acabando».

Tanto la portavoz del grupo socialista, Pilar Ribas, como el concejal de Ara Eivissa han criticado que el alcalde no se haya dignado siquiera a «levantar el teléfono» para evaluar la disponibilidad de la izquierda a negociar su apoyo al presupuesto. Durante el pleno, ambos han ofrecido su posible ayuda (al menos la abstención) a cambio, en el caso del PSOE, de la retirada de las propuestas desconocidas de Vox incluidas en el presupuesto (destinar las partidas a ayudas a familias numerosas y monoparentales), seguir adelante con los proyectos de la construcción del centro cultural de Sant Jordi en el terreno adquirido en el pasado mandato y el de la biblioteca de Cala de Bou, así como dar marcha atrás a la decisión quitar el nombre de la calle de Margalida Roig Colomar ‘Llogat’ de Sant Jordi.

Retirada del nombre a la calle Margalida 'Llogat'

Prats también ofreció su abstención para que el PP pudiera aprobar sus cuentas a cambio de la renuncia del equipo de gobierno a retirar el nombre de la hija ilustre del municipio de una de las principales calles de Sant Jordi. La primera teniente de alcalde ha echado en cara a la oposición que insista con este asunto por conveniencia porque genera «polémica» y ha reiterado acto seguido que «se hablará con la familia para llegar a un entendimiento [ponerle su nombre a otra calle nueva] y que nadie quede defraudado».

Por el momento, le ha rebatido Prats, «ha agraviado a la familia, a la memoria de Margalida ‘Llogat’ y a los que consideran que sus valores los representan». También ha dicho que causará un perjuicio a los residentes en la calle, algunos del PP, que sí han tramitado el cambio de nombre de la calle en sus documentos. «Arreglen los problemas del municipio y no creen otros nuevos», ha resaltado el edil de Ara Eivissa.

El 'Gordo' para el Club Ibiza Padel Indoor y el club de balonmano

En su crítica a las cuentas, el portavoz de Ara Eivissa ha lamentado que en el reparto de subvenciones a clubes deportivos, a uno le haya tocado «el Gordo», en relación al Club Ibiza Padel Indoor, situado en el Club de Campo, que obtendrá 18.000 euros, cuando a otros, como la Penya Esportiva Sant Jordi, «se tienen que conformar con 4.500 euros, la pedrea». «Benefician a una entidad privada que no está especialmente arraigada en el pueblo», ha lamentado Prats.

En cambio, el club de balonmano se llevará 27.000 euros porque, según Prats, «siempre ha sido el deporte preferido de Vicent Torres [el segundo teniente de alcalde]». En cambio, el tiro con arco, que tantos «campeones internacionales» ha dado, sólo recibirá 5.000 euros.

Por su parte, la portavoz socialista, Pilar Ribas, ha criticado que, salvo las ayudas del Govern al pago del alquiler de los desalojados de los apartamentos Don Pepe (291.600 euros), ni el presupuesto municipal ni el del Consell ni el del Govern balear contemplan una partida para la construcción del edificio en Can Raspalls para reubicar a los afectados.

Tampoco hay cuantía alguna para arreglar la «tan criticada» renovación de la calle Murtra, en Platja d’en Bossa, o la ejecución de la segunda fase. «Han subido el IBI y la tasa de basura, pero, con una disminución del 33% en las inversiones, no tendrá repercusión sobre los ciudadanos», ha advertido.

Subida de sueldo de los políticos

Asimismo, Ribas también ha advertido de que, «por primera vez», el equipo de gobierno ha previsto subirse el sueldo cada año en el mismo porcentaje que los funcionarios. La primera teniente de alcalde, Neus Bonet, ha dicho que, aunque se ha previsto aplicar a todos los políticos la misma subida que a los funcionarios, todavía no se ha decidido si se aplicará. Según ha explicado Bonet a este diario, se trata de la subida anual que cada año se aprueba con los Presupuestos Generales del Estado y que, por tanto, aún no se sabe la cuantía de 2024. Defiende que los políticos también tienen la consideración de funcionarios y, en consecuencia, el mismo derecho a aplicarse la subida, pero ha insistido en que todavía no se ha decidido si finalmente se hará.

También ha defendido que el PP quiere construir una nueva biblioteca en Cala de Bou, pero «bien hecha». «Ahí [donde el gobierno de izquierdas había previsto] o en otro sitio», ha remarcado. Para acabar, Bonet ha agradecido el apoyo de Vox «a cambio de nada», contradiciendo una vez más lo que reconoció el alcalde a este diario. En cambio, Bonet ha reprochado a la izquierda que «no hace nada por nada».