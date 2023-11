Ibiza no permitirá que los edificios crezcan en altura

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza aprobó esta mañana a la propuesta de acuerdo para aplicar el Decreto Ley 6/2023, de medidas urgentes en materia de vivienda del Govern balear, en el municipio, concretamente para facilitar la reconversión de locales existentes en viviendas en ocho zonas del municipio, para que se puedan dividir pisos en edificios plurifamiliares (aunque exceptuando las existentes en suelo urbano dentro del ámbito del conjunto histórico) y para permitir el cambio de uso y de aprovechamiento en los terrenos calificados para equipaciones dotacionales públicas. El equipo de Gobierno ha descartado que, como se contempla en el decreto, se permita el crecimiento en altura, es decir, que no se podrán sumar pisos a los ya existentes en toda la localidad.

El concejal de Urbanismo, Actividades, Patrimonio Histórico y Vivienda, Juan Flores, explicó que, en cuanto a la reconversión de locales existentes en viviendas, propone que se aplique en aquellos locales situados “en planta baja y/o superiores, situados en suelo urbano con la calificación de edificación abierta” y únicamente en las zonas de Can Sant y Ca n'Escandell, Can Cantó, Can Misses, Cas Serres, Platja d’en Bossa, Puig des Molins y Talamanca.

También se exceptúan de la aplicación de esta disposición a aquellos locales existentes en suelo urbano con la calificación de edificación abierta en varias zonas de Platja d’en Bossa y a los locales existentes en suelo urbano con la calificación de Eixample (ensanche). Pero respecto a la zona calificada de Eixample comprendida entre la avenida de España-avenida de Sant Jordi-calle del Port de la Sabina–Josep Tarrés-Ramon Muntaner-Pere Escanelles y el Passeig de ses Pitiüses (en ses Figueretes), “se propone facilitar la conversión de local existente en planta baja en vivienda, siempre que este esté situado de forma que exista una separación entre la alineación en la calle y la fachada del local y/o no tenga fachada que dé a paseo o espacio libre público”.

Tampoco se incluyen en esta disposición los locales existentes en suelo urbano “dentro del ámbito del conjunto histórico, dado que actualmente no hay limitación por razones de intensidad de uso en la normativa de aplicación, teniendo que tramitarse las solicitudes como hasta ahora, mediante la correspondiente licencia urbanística de cambio de uso”.

Respecto a la aplicación de la norma temporal de modificación de densidad de viviendas para facilitar la división de unifamiliares entre medianeras, el informe técnico propone permitir esta disposición en aquellas viviendas existentes en edificios plurifamiliares o plurifamiliares adosados, situados en suelo urbano con uso característico plurifamiliar, siempre y cuando sus dimensiones permitan una división que cumpla con las condiciones de habitabilidad y con la densidad máxima de una vivienda por cada 60 m² de superficie edificable residencial de la parcela permitida por el planeamiento. También se exceptúan de la aplicación de esta disposición los edificios existentes en suelo urbano dentro del ámbito del conjunto histórico “para la protección patrimonial de sus características tipológicas”.

"Es un objetivo de la revisión del Plan General frenar las alturas de la edificación, para lo cual, la posibilidad de aumentar las alturas de las edificaciones existentes iría totalmente en contra del modelo de ordenación del término municipal"

En cuanto al cambio de uso y de aprovechamiento a los terrenos calificados como equipaciones públicas y privados, el Ayuntamiento aplicará esta disposición en los suelos calificados como equipaciones dotacionales públicas en todo el término municipal. No se permitirá este cambio de uso en los terrenos calificados como equipaciones privadas.

Tampoco se permitirá el crecimiento en altura. “El modelo de ordenación que pretende el nuevo PGOU establece regulaciones de edificabilidad adecuadas para intentar reducir el techo de población máxima, procurando una mejora de la adecuación de los parámetros reguladores de la tipología arquitectónica, la altura y la intensidad originarias de las diferentes zonas urbanas. Por lo tanto, es un objetivo de la revisión del Plan General frenar las alturas de la edificación, para lo cual, la posibilidad de aumentar las alturas de las edificaciones existentes iría totalmente en contra del modelo de ordenación del término municipal”, indica Flores.