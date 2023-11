«Me gustaría trabajar en el laboratorio de Can Misses. Me gusta la bioquímica y la microbiología y me gustaría trabajar aquí poque me gusta vivir en la isla», afirma Inés, alumna de primero del Bachillerato de Ciencias del instituto Sa Serra, durante la visita a las entrañas del hospital. Una actividad en la que participan más de 60 estudiantes de su mismo curso de tres centros educativos de la isla: Sa Serra, Sa Colomina e Isidor Macabich.

Relacionadas Un hombre denuncia la espera de más de cinco horas en Urgencias de Can Misses sin atención