El portavoz del grupo socialista y exalcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafa Ruiz, tildó ayer de «faraónico» el anteproyecto del futuro Mercat Nou presentado por al actual equipo de gobierno, liderado por Rafa Triguero (del PP), ante la Comisión Balear de Medio Ambiente.

Para Ruiz, el anteproyecto es fruto del «desconocimiento» y de que los nuevos responsables municipales están «empecinados en una barbaridad»; además, señaló, de «mentir a la gente».

El grupo mayoritario en la oposición, según avanzó su portavoz, no han recibido noticia alguna del anteproyecto, que a su entender han presentado «a todo correr» ante el organismo balear. Aunque también precisó que su grupo es «el último mono», por lo que no le extrañó no haber sido informados.

En cuanto al anteproyecto en sí, el portavoz del PSOE de Vila criticó que se «condena» a un barrio a ocho años, como mínimo, de obras, y que se da «entrada a un millar de coches más».

«Mientras nosotros teníamos otra filosofía, ellos [en referencia al equipo de gobierno] facilitan que la gente se mueva en coche», señaló. En este punto, el ex primer edil apuntó que, «a 200 metros», en el primer cinturón de ronda, en la E10, se podrían habilitar las mismas plazas de aparcamiento «con menos impacto».

Ruiz también puso en duda la reducción del número de paradas en el futuro Mercat Nou así como la desaparición de las pistas deportivas, «cuando estamos hablando de dos de los clubes históricos del barrio y al que acuden muchas familias porque los niños pueden ir andando».

En relación al número de puntos de venta, indicó que es «incompresible» que se haga un Mercat Nou con menos puestos «cuando tenemos el doble de población» que cuando se construyó el mercado actual. Y sobre la posibilidad de reubicar los dos clubes, tanto el de tenis como el de baloncesto, en otro emplazamiento, Ruiz señaló que, según el planeamiento urbanístico, quedan «pocos» solares y no están en pleno centro de la ciudad. Además, recordó que Vila es el municipio con más déficit de pistas cubiertas de toda Balears.

Afectación del Parque de la Paz

Por otro lado, el socialista puso en duda que el Parque de la Paz quede indemne en estas obras. «Durante el tiempo que dure se debe hacer un perímetro de seguridad que inhabilitará el parque infantil y buena parte del Parque de la Paz. Que no digan mentiras», reclamó Ruiz, que también advirtió de que con la construcción de los aparcamientos soterrados, se pondrá en peligro la viabilidad del arbolado de la misma zona.

El anteproyecto del Mercat Nou contempla la ejecución de las obras por fases, según aparece en la documentación presentada ante la Comisión Balear de Medio Ambiente.

En los primeros cuatro años se ejecutaría el nuevo inmueble del mercado y un aparcamiento soterrado para cerca de 300 vehículos y, en la segunda fase, se prevé el derribo del actual mercado y construir en su emplazamiento un segundo aparcamiento de 700 plazas subterráneas y una zona verde en superficie.