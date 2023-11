La perra Lía busca una familia de adopción en Ibiza. El animal fue liberado este lunes del domicilio donde vivía y donde presuntamente era maltratada por sus dueños. Desde entonces se encuentra en una casa de acogida en Ibiza, pero el campamento canino DougSoul ha lanzado en redes sociales un mensaje informando de que el animal busca una familia.

El animal necesita una familia definitiva o temporal, pero "sin más animales", especifican desde DougSoul.

El maltrato recibido durante este tiempo ha hecho que la perra tenga dificultades para socializar con otros animales y por este motivo, la familia que la iba a adoptar, finalmente no podrá quedarse con ella.

"Se ha decidido que por el momento no esté conviviendo con animales. No ha sido por otra razón… me duele en el alma, pero lo más importante es que Lia esté bien", comenta la persona que tenía pensado adoptar en Instagram.

Desde DougSoul piden a la ciudadanía difusión para poder encontrar cuanto antes el mejor lugar para Lía. Las familias que cumplan los requisitos y estén interesadas en adoptar pueden contactar con el campamento canino a través de su Instagram @dougsoul_team .

Historia de Lía

La historia de Lía comienza hace ahora un año, cuando la Policía Local de Sant Antoni la sacaba de la casa en la que vivía con sus dueños por un presunto caso de maltrato animal. Desde entonces, el animal había estado viviendo en un refugio temporal, «donde recibió la atención y el cariño que necesitaba» hasta hace poco, según explicó la Fundación Contra el Maltrato Animal, que siguió este caso muy de cerca y que hizo un llamamiento en redes sociales en el que pedía la colaboración ciudadana para garantizar el bienestar del perro.

La fundación publicó imágenes recientes en las que se veía al animal atado y con bozal en la misma terraza donde fueron captadas las imágenes del año pasado. La presión ciudadana logró finalmente que la perra fuera liberada esta semana de sus antiguos duelos y presuntos maltratadores.

Denuncia en 2022

Los primeros hechos que pudieran ser constitutivos de denuncia ocurrieron en agosto de 2022. En aquel momento, sin embargo, «según la Ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de los Animales que viven en el entorno humano, y los datos de los que disponía el Ayuntamiento», no se pudo verificar un maltrato al animal, pero sí actuar en cuanto a infracciones administrativas, y es que la propietaria de Lía carecía de la licencia para la tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP).

Cuando la obtuvo, en febrero de 2023, «el animal fue devuelto a su propietaria», explicó el Ayuntamiento, que detalló que desde entonces «se han realizado inspecciones periódicas» tanto por parte de los técnicos del Ayuntamiento como por parte de la Policía Local de Sant Antoni. En concreto, desde febrero de 2023 hasta el 10 de noviembre 2023 se han hecho cuatro inspecciones.

En las tres primeras no se detectaron indicios de maltrato ni aspectos sancionables administrativamente. Sin embargo, en esta última inspección se comprobó la colocación del bozal y que la terraza es el espacio habitual del animal. Con la entrada en vigor el pasado septiembre de la nueva Ley de Protección de los derechos y el bienestar de los animales, estas conductas están tipificadas como infracciones.