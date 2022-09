La Policía investiga un presunto caso de maltrato animal en Ibiza

La Policía Local de Sant Antoni ha iniciado una investigación tras recibir una denuncia vecinal por un presunto caso de maltrato animal en una vivienda del municipio. Según han explicado desde el Ayuntamiento, se tuvo constancia de los hechos ayer martes, momento en el que se activó «de manera inmediata» el protocolo de actuación. «La Policía Local y el departamento de Bienestar Animal están recopilando información, actuando según la normativa vigente y tomando las medidas oportunas», detallan desde el consistorio.

En un vídeo publicado en redes sociales, la cuenta @dogsoul_team con más de 10.000 seguidores, muestra imágenes del animal en una terraza que, según la publicación, se han grabado en diferentes momentos del mes de septiembre. «Apenas tengo tres meses y los he pasado encerrada aquí. Paso horas con el bozal puesto porque mi humano dice que me porto mal. ¿Queréis ver cómo me lo pone? No es muy amable conmigo. Utiliza bridas y me aprieta demasiado fuerte. No entiendo qué hago mal si yo solo quiero jugar», se puede leer mientras se suceden las imágenes del can con su dueño.

En algunos fragmentos del vídeo se ve incluso cómo le pega y el animal ladra para, posteriormente, esconderse. «Me trata a patadas y cuando me porto muy mal se pasa horas mojándome con la manguera», explican en el documento.

También indican que el martes se personaron los agentes en la vivienda. «Quieren ayudarme. Han visto los vídeos, pero se han marchado y me han dejado aquí. Necesito ayuda. Tengo que salir de aquí», se lee al final del vídeo.

La vecina que ha denunciado los hechos ha sido quien ha grabado las imágenes. Asegura que se personó en su casa para pedirle explicaciones, pero sin resultado, ya que siguió viendo cómo pegaba al animal. «Me empecé a preocupar porque no era cuestión de educarla, sino de generar ira en la propia perra», lamenta. Asegura, además, que las imágenes no muestran ni la mitad de lo que ha visto y escuchado desde su vivienda.

En esa misma cuenta de Instagram, el perfil ha publicado una respuesta del presunto maltratador, que dice que moja a la perra para evitar que sufra un golpe de calor, así como que la bofetada que se ve en las imágenes es fruto de que el animal le ha roto la ropa que tenía colgada en el tendedero. «Acaban de estar aquí la Policía y la Guardia Civil y no han visto ningún signo de maltrato», concluye el dueño de la perra.