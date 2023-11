La UNED apuesta por la salud mental para el curso 2023-2024

La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) ofrecerá cuatro cursos de salud mental este año académico. Según explicó ayer la directora de la UNED en Balears, Judit Vega, durante la presentación del nuevo curso: «Tenemos que escuchar a la sociedad y no podemos olvidar que el primer motivo de muerte en menores de 30 años es el suicidio». En esta línea, la universidad prepara una cátedra del Suicidio, que sería el primer cargo de este tipo en España.

Otra novedad en la oferta educativa de la universidad es la implementación de todos los cursos del grado de Ingeniería de la Energía y Educación Infantil a partir de ahora. La directiva de la UNED en Balears afirma que el centro, que este año cumple su 45 aniversario, no impartirá este curso ningún estudio de grado distinto a los que ya estaban en marcha.

Vega afirma que casi 500 alumnos estudian en la UNED en Ibiza en el curso 2023-2024 y que esta cifra ha aumentado un 7,3% con respecto al año anterior. También indica que en los tres centros de Balears, un 26% de los alumnos son menores de 21 años, por lo que se trata de «gente que termina el Bachillerato, hace la EBAU y vienen como primera opción». La profesora de Psicología y salud de la UNED, Marilina Ribas, señala que Derecho y Psicología son los dos grados en los que hay más gente matriculada en Ibiza.

La coordinadora asegura que la institución educativa quiere «ser un agente más de la educación y la sociedad». Añade que la percepción social sobre esta universidad es errónea: «A veces la gente piensa que la UNED lleva ‘a Distancia’ en el nombre porque es online, pero se le puso porque acercaba la universidad a lugares alejados de los centros tradicionales».

La directora de la UNED en Balears afirma que, en el caso de la Comunidad Autónoma, todas las islas tienen la misma importancia y que no todo puede estar centrado en Mallorca. «Para acortar las distancias en temas como las prácticas de laboratorio, que aquí no se pueden hacer, la UNED les paga a los alumnos de Ibiza el transporte y el hotel en Palma para que nadie se quede atrás», explica. Al respecto, Sara Ramón, la consellera insular de Cultura comenta que las transferencias a esta universidad son de 75.000 euros.

Ribas observa que el alumnado de la UNED es muy colaborador: «No estudian por estudiar, sino que saben lo que quieren. Eso hace que los profesores nos sintamos más obligados a dar mejor las clases, prepararlas más y ampliar más». Además, señala que los estudiantes «tienen un añadido. Por obligaciones familiares o laborales tienen un doble esfuerzo porque tienen que llevar el trabajo, la casa y los estudios».

El vicerrector de centros asociados de la UNED, Jesús de Andrés, resalta la gran dificultad que suponen los estudios en este centro, ya que «aquí no se regala nada y fomentamos la cultura del esfuerzo. Seguro que hay muchos estudiantes que alguna vez han pensado: ‘Quién me mandaría a mí meterme en este lío».

Marcela Friederichs es una alumna que recibe su título de graduación en Grado en Estudios Ingleses. «En 2003 o 2004, empecé Filología Inglesa y estuve durante cuatro años al ritmo que podía, mientras criaba a mis hijos. Lo dejé aparcado hasta que en 2016 decidí hacer un curso de Adaptación Pedagógica, que me gustó mucho», recuerda.

Asegura que, al final de la enseñanza, un tutor la animó a que terminase el grado, así que se matriculó de dos asignaturas al año siguiente. «Ha sido durísimo, estos seis años no he tenido primaveras ni tiempo para nada que no fuese estudiar o trabajar. Los dos años de la pandemia fueron muy difíciles». Afirma que, con el tiempo que le queda libre después de acabar sus estudios, volverá a «estudiar música, atender a la familia y salir mucho a la naturaleza».

Sonia Palazón viene al acto de inauguración para acompañar a su hermana Pilar, que se gradúa en Psicología. Ella comienza el curso de Acceso a la Universidad en la UNED. «No estudié de joven y ahora, que tengo más tiempo, decidí aprovechar los inviernos. Empecé el año pasado con la ESO». Palazón destaca las facilidades del centro: «Es duro cuando no has estudiado desde hace muchos años, pero hay muy buenos tutores y la plataforma de la UNED está muy bien». Comenta que su intención es estudiar ADE.

La clase inaugural

La primera sesión del curso, ‘Inteligencia Artificial: Evolución y momentos clave’, corre a cargo del doctor en Informática Javier Marín. «Lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de Inteligencia Artificial es algo casi a nivel Dios», comienza. Durante su intervención, repasa la historia de la disciplina informática, que siempre ha estado vinculada a la imitación de los procesos neuronales humanos.

También destaca que la evolución de esta tecnología es posible gracias a que los software son libres: «Lo bonito es que, a través de liberar los modelos, se pueden controlar y desarrollar por parte de la ciudadanía». Termina su intervención con el debate acerca de las implicaciones de estas investigaciones y desvela: «Muchas imágenes y texto de la presentación son de Chat GPT. Lo uso en mi día a día. No lo resuelve todo, pero ayuda».

Vega afirma que la UNED apuesta por el futuro, «que está aquí al lado», y que Inteligencia Artificial «podría ser la siguiente carrera que implantemos el año que viene».