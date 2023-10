El PSOE de Sant Antoni exige el reglamento para «controlar» y «regular» los gastos en fiestas

El partido socialista en el Ayuntamiento de Sant Antoni exige que se apruebe el reglamento que debe regir la concesión de servicios durante las fiestas del municipio después de que se hayan aprobado, vía decreto y con omisión de la función fiscalizados, facturas a la empresa Sonitec o a su responsable por más de 142.000 euros.

El portavoz socialista, Antonio Lorenzo, explicó ayer la necesidad de contar con este reglamento para «regularizar» y «controlar» el gasto en fiestas y, además, dar la oportunidad a otras empresas para que opten a trabajos del Consistorio.

Esta petición del PSOE llega después de dar a conocer que en el último pleno, celebrado el pasado jueves, quedó fuera del orden del día un decreto que engloba 24 facturas, todas correspondientes al departamento de Fiestas, por un valor de 190.890 euros.

De éste importe, 142.266 euros corresponden a facturas presentadas por Sonitec o por su responsable, Vicente Escandell, que hacen referencia a servicios prestados durante las fiestas de Navidad del pasado año.

De las 24 facturas que se incluyen en este decreto, 12 están presentadas a nombre de Escandell y otras seis a cargo de Sonitec Ibiza Eventos SL. El resto, seis facturas, corresponden a personas físicas u otras empresas.

Así, en el documento hay facturas en concepto de ‘sonorización de Navidad del Passeig de ses Fonts y otras calles’ por un importe de 7.683 euros, alquiler de escenario homologado por 10.285 euros o el aquiler de baños ‘días extras’ por 8.228 euros. Destaca una de ellas por un importe de 14.641 eruos en concepto de ‘extras no presupuestados solicitados fiestas navidad y reyes’. Asimismo, aparece otra factura por ‘cabalgata de reyes y extras no presupuetados’ por 3.327,5 y otra de extras realizados y no presupuestados por 8.833 euros.

Entre estas 18 facturas, además de las fiestas de Navidad también hay importes relativos a las fiestas de Sant Antoni, a la ‘flower power’, por un importe de 14.406,26 euros, o por los equipos instalados en la carpa de Can Bonet para los días 30 y 31 de diciembre, por4.235 euros.

Al preguntar al primer edil, Marcos Serra, por este decreto, defendió que contiene más de «20 facturas de diferentes empresas, no solo Sonitec, aunque a la oposición le interese hablar solo de Sonitec». Serra alegó que si no pasaron por el último pleno fue por una cuestión de plazos ya que que el decreto era de «finales de mes», a pesar de estar datado el 13 de septiembre.

Aún así, el primer edil aseguró que los pliegos para regular las fiestas de Sant Antoni deberán estar listos para la licitación el próximo año, pero no concretó fechas, «que luego nuncan se cumplen». Serra reiteró que serán los primeros pliegos de esta envergadura para una administración municipal.

Los socialista critican que no es «ético» que desde el Consistorio se siga trabajando mayoritariamente con la misma empresa y pagándole cifras «estratosféricas». «Tenemos serias dudas de que lo que están haciendo sea correcto», espetó Lorenzo, que recordó que la empresa tiene «vinculación con el PP desde siempre».

El primer edil, por su parte, defendió que las fiestas correspondientes al período de Navidad se extienden durante cinco semanas y añadió que «no es excepcional» este número de facturas. Serra avanzó que mientras no esté el reglamento que permita dar a concesión las fiestas del municipio, «lo haremos mediante contratos pequeños a diferentes empresas».

Además, el portavoz socialista fue más allá y señaló que «intuye» que no hay dinero para pagar estas facturas. El portavoz de la oposicón explicó que minutos antes de iniciarse el pleno del pasado jueves se retiró un punto de urgencia en el que se distribuía el millón de euros que en un principio se destinaría a las ayudas de los empresarios del West End, entre varias conejalías. Según Lorenzo, se «inflaba» con 200.000 euros al departamento de Fiestas para que tuviera más líquidez, y «justo coincide con los 190.000 euros de este decreto».