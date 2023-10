El equipo de gobierno de Sant Josep, del PP, ha aprobado esta mañana en el pleno la subida parcial del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aumentar la recaudación en casi 900.000 euros con el apoyo de las dos concejalas de Vox. Su portavoz, Araceli Colomar, que ha reconocido que su grupo “no está a favor de la subida de impuestos”, ha justificado que, en este caso, sólo se aplica el incremento a tres de las 13 categorías de bienes: edificaciones de uso industrial, comercial y de ocio y hotelero, y sólo al 10% del total, las de mayor valor catastral.

Pese a que, en su primera intervención, Colomar ha dicho que no tenía todavía claro en qué sentido iba a votar y que lo iba a “seguir pensando” (en el pasado mandato Vox reclamaba una bajada del IBI), al final no sólo ha votado a favor de la propuesta del PP, sino que ha acabado dando las “gracias” al alcalde, Vicent Roig, “por no haber hecho una subida general”.

El 'sacrificio' de Vox finalmente no era necesario porque la abstención de la concejala de Unidas Podemos, Mónica Fernández, y del edil de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, hubiera sido suficiente para que el PP, pese a estar en minoría, sacara adelante la propuesta.

El PSOE ha votado en contra al entender que, pese a estar a favor de “gravar a las personas que más tienen”, ahora “no es el momento” de hacerlo. En este sentido, el concejal socialista Vicent Roselló ha resaltado su “sorpresa” por “la falta de coherencia” del PP, cuando el pasado mes de marzo reclamaba al anterior gobierno progresista que se aplicara una bonificación del IBI a los afectados por la subida si instalaban placas solares. Roselló ha destacado que los populares defendían en el pasado mandato que “los socialistas tenían inmersos [a la población] a un infierno fiscal”. También ha recordado que el PP empezó a gobernar en junio con 30 millones en la caja, las cuentas saneadas y sin deuda, por lo que “no está justificada” esta subida.

A Ara Eivissa se le cae "la lagrimita"

Precisamente, muy escueta en sus intervenciones, la primera teniente de alcalde y responsable del área Económica, Nieves Boned, tampoco ha aclarado los motivos de la subida y se ha limitado a indicar, sin concretar más, que el aumento de la recaudación se destinará a “mejoras ambientales, de energía y residuos” y que se reflejarán en las inversiones del próximo presupuesto.

El representante de Ara Eivissa ha reconocido su “desconcierto” (la concejala de Unidas Podemos ha dicho que estaba “estupefacta”) por el hecho de que un gobierno de centro derecha plantee “una subida de impuestos y que paguen los que más tienen”. “Casi se me cae una lagrimita”, ha dicho con ironía Prats, al tiempo que ha lamentado que, como el PP ya había pactado este asunto con Vox, la primera teniente de alcalde no se hubiera esforzado más en tratar de convencerle para que apoyase la propuesta.

Subida de la tasa de basura del 6,8%

Por su parte, el equipo de gobierno también ha aprobado una subida del 6,8% de la tasa de residuos a todos los ciudadanos, sin distinciones, con la abstención en este caso de las dos ediles de Vox y la de Unidas Podemos y el voto en contra del PSOE y Ara Eivissa. La primera teniente de alcalde ha aclarado que la subida e del 6,8% y no del 14%, como informó ayer este diario con base en la información facilitada por el alcalde. Un ciudadano que ahora paga 101 euros, verá incrementado el recibo en siete euros. La subida afecta al tramo de recogida y tratamiento de la basura (20% más) por el encarecimiento de los costes. Con este incremento, los ingresos del Consistorio cubrirán casi el 57% del coste del servicio, aún lejos del cien por cien, pero según Boned evitará tramitar “tantas modificaciones de crédito” para sufragar el déficit. Los ingresos actuales cubren el 48% del total.

La portavoz de Vox ha recordado una vez más que su grupo “no está a favor de la subida de impuestos”, pero que tampoco quería juzgar al PP por hacerlo. “Por falta de tiempo han tirado a lo llano con esta subida y nos abstendremos”, ha justificado.

Tanto el PSOE como el representante de Ara Eivissa han coincidido en que está bien que aumenten las tasas siempre y cuando suponga una mejora del servicio que, en este caso, no se contemplan. “Sólo suben los precios, pero no hay mejoras”, ha criticado el edil socialista Vicent Roselló.

"La ley exige que una tasa no sea deficitaria"

Por su parte, la representante de Unidas Podemos y exconcejala de Medio Ambiente ha explicado que no podía votar en contra porque “la ley exige que una tasa no sea deficitaria”, pero que tampoco podía dar su conformidad porque el PP ha optado por “una subida lineal general”. “No se puede exigir a los ciudadanos que desembolsen más en un momento de dificultad”, ha dicho, al tiempo que ha pedido al equipo de gobierno que tramite, con los cambios que considere, la ordenanza que preparaba el anterior gobierno y que permitía reducir la tasa (hasta 52,4 euros) a los propietarios de las viviendas más pequeñas (hasta 70 metros cuadrados) y, en cambio, subía el recibo unos 80 euros a las más grandes (hasta 270 metros cuadrados). Fernández ha añadido que la tasa que pagan restaurantes y discotecas no se corresponde con los residuos que generan.

También ha valorado que ahora las viviendas vacacionales paguen la misma tasa de basura en función de sus plazas como cualquier otro establecimiento hotelero, que es “lo que corresponde”.