Vicent Roig Tur: «En Urbanismo se daba prioridad a ciertos expedientes»

Se estrenó en el cargo de alcalde en medio del segundo terremoto judicial por un nuevo supuesto caso de corrupción urbanística que ha sacudido al Ayuntamiento de Sant Josep, aunuque esta vez afecta al PSOE. De momento, Vicent Roig Tur, del PP, pasa de puntillas por este desagradable asunto, pero afirma que ha constatado, sin dar más detalles, que el anterior gobierno de izquierda daba prioridad a «ciertos expedientes» urbanísticos.

¿Por qué el Ayuntamiento aún no ha decidido si se personará en la causa judicial por el que están imputados el exalcalde socialista Ángel Luis Guerrero y la letrada municipal?

Porque todavía no se nos ha trasladado el expediente y no tenemos conocimiento exacto de hasta qué punto puede afectar al Ayuntamiento. Es importante personarse como institución, pero también lo es tener las cosas claras y no hacer un uso partidista ni político. Siempre hemos puesto por delante la presunción de inocencia. Es indudable que afecta a la reputación de la institución. Como ya pasó en el pasado, y ahora, que la Guardia Civil entre en el Ayuntamiento no es positivo, ni mucho menos. Pero una cosa es la imagen y la reputación, que no tengo ninguna duda que recuperaremos, y otra el hecho de que pueda tener alguna repercusión de tipo patrimonial. Entonces, la institución tendrá que defenderse.

¿Ha iniciado alguna acción o investigación interna para tratar de esclarecer lo sucedido?

Lo que ha pasado lo dirá el juzgado, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Pero hemos hecho una especie de auditoría interna de gestión del departamento de Urbanismo. Nos interesa que se desatasque y que los 700 expedientes pendientes se pongan al día. En cuanto a certificados urbanísticos, íbamos con cuatro o cinco años de retraso; ahora, con horas extra y un programa con los técnicos, vamos por 2022. Al menos, una parte se ha acelerado bastante. Esta auditoría la ha hecho un gabinete externo y, con el resultado, debemos emprender actuaciones firmes. Pedimos ayuda o auxilio al Consell de Ibiza y ya nos ha comunicado que nos asignará a uno de sus técnicos a jornada completa o parcial para que nos ayude en labores de coordinación y supervisión del departamento. Hay que poner en marcha un plan de choque para desatascar la situación y llegar a cotas normales de tres o cuatro meses de espera para una licencia.

¿En qué consistirá este plan de choque?

Esto forma parte de las conclusiones de la auditoría que nos tienen que entregar. Puede consistir en un programa de colaboración con el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, o la contratación externa aleatoria, no a dedo, de profesionales que puedan emitir informes preliminares.

¿Y qué ha hecho para eliminar las prácticas que se han revelado en la instrucción del supuesto caso de corrupción?

La propia arquitecta municipal confirmó ante la Guardia Civil algunas de las presuntas irregularidades que se investigan. Declaró que se encargaban informes externos para sortear sus objeciones.

¿Y qué ha hecho para eliminar las prácticas que se han revelado en la instrucción del supuesto caso de corrupción?

yo no sé lo que se ha dicho, sólo lo que he leído en los medios de comunicación. Puedo afirmar que se habían solicitado informes externos y que no habían sido aleatorios. Si en un momento no se está de acuerdo con el criterio de un técnico, yo creo que hay que buscar las razones por las que existen diferencias. No es correcto pedir informes ad hoc. Un técnico no debe responder a cuestiones jurídicas porque no le corresponde y viceversa. Cada jueves nos visita uno de los abogados del gabinete externo contratado para resolver in situ problemas que puedan tener los técnicos. El problema es que hay mucho descontrol.

¿Se ha tomado alguna medida para apartar a la letrada municipal de Urbanismo mientras se instruye la causa judicial?

A ver… No se la ha apartado pero sí se ha hecho una redistribución de trabajos, principalmente porque tenemos en marcha la aprobación de las normas urbanísticas provisionales y el nuevo planeamiento [PGOU]. Ahora, la letrada municipal se dedica al cien por cien a las tareas de planificación, aparte de otras cuestiones del Ayuntamiento, como los fondos europeos. No había ningún técnico asignado a ello, lo que nos ha producido algún disgusto. También se dedica al impulso del proyecto de la bahía de Portmany y los Don Pepe. Una persona es insuficiente para hacerlo todo. Al haberse externalizado, con la supervisión de los servicios jurídicos y la Secretaría de la institución, las cuestiones del día a día de Urbanismo, se puede dar un fuerte impulso a la planificación urbanística. Esto permitirá que la próxima semana se puedan entregar en el Consell los documentos necesarios para la tramitación de las normas provisionales con la idea de que en mayo puedan estar aprobadas.

¿Usted confía en la letrada municipal?

Independientemente de lo que se haya dicho, ella es una profesional. Si hubiera algún peligro se habrían adoptado medidas cautelares, pero no se ha hecho. Sí que es cierto que se ha considerado que es mejor la nueva distribución de responsabilidades, y está funcionando.

¿Qué le parece que, según las grabaciones de la Guardia Civil, la letrada se ofrecía a elaborar informes sobre cuestiones urbanísticas del municipio siempre y cuando ella no figurara?

Repito: no opinaré sobre cosas que no sé. Igual que no lo he hecho en el caso del exalcalde, tampoco lo haré con otros implicados. Sería atrevido hacerlo

Al margen de la causa judicial, ¿piensa que es ético que la letrada disponga de un despacho privado en el municipio y que supuestamente atienda trabajos que afectan al Ayuntamiento?

En el momento que se le dio la compatibilidad… esta define de forma muy clara los márgenes. No tengo nada más que decir.

¿Se van a revisar algunas de las decisiones adoptadas, como el levantamiento de la suspensión de las obras de Vadella 24 que se han reactivado esta semana?

Las decisiones que se tomaron con los informes que corresponden se mantienen como no puede ser de otra manera porque, repito, si hubiera habido alguna medida cautelar o alguna cuestión en contra por parte del Consell, se habría parado. Pero de momento no tenemos nada que nos indique que se han de retirar los derechos adquiridos por un ciudadano.

En el pasado mandato, su partido criticaba el solar escogido para el futuro segundo cuartel de la Guardia Civil a menos de un kilómetro del de Can Sifre. ¿Se mantendrá o se cambiará?

Se pueden hacer pequeños cambios, pero no sería correcto acometer uno tan grande como este. Cambiar su ubicación supondría una modificación sustancial de las normas que obligaría a llevarlas de nuevo a pleno, lo que lo retrasaría todo aún más. Hemos dado prioridad a adelantar y sacar estas normas cuanto antes.

El anterior gobierno de izquierdas desechó el proyecto de desarrollo urbanístico con un gran centro comercial de los terrenos de Matutes en Platja d’en Bossa. Con el nuevo PGOU, ¿se podría recuperar este proyecto?

No he visto que el anterior gobierno lo haya desterrado, pero independientemente de esta cuestión, en su momento, cuando era conseller de Comercio ya dije que hacer un mega centro comercial no me parecía una buena idea, porque podría condicionar incluso al propio comercio de las zonas urbanas. Ahora bien, Platja d’en Bossa es una zona no saturada pero sí intensamente ocupada y creo que hay que ordenar todo ese espacio. No estamos por crecer, ni mucho menos, sino por ordenar. Todo el final de Platja d’en Bossa es una urbanización no recepcionada porque no se puede acabar. Hay que darle una solución a través del planeamiento o lo que sea.

¿Pero sin nuevos crecimientos?

Yo no lo veo. No pensamos que haya que crecer, sino poner orden y dar calidad a lo que ya tenemos.

Después de haber criticado con dureza el cambio de sentido de circulación en Sant Jordi y haber reclamado que volviera el «sentido común» con la recuperación del doble sentido, ¿por qué aún no lo ha hecho?

Muy fácil. Como grupo pedíamos que las cosas se hicieran con cabeza y bien. Tenemos muy claro que está fundamentado que esta calle tenga doble dirección, pero no queremos ser nosotros los que lo digamos a nivel político. Por ello, hemos contratado un plan de movilidad para ver si se confirma que realmente debe ser así, o no.

Vaya papelón si se confirma que no debe ser así.

Si se confirma que no ha de ser así, asumiremos lo que se ha dicho. Siempre hemos pedido que haya una planificación porque nunca la ha habido en nada, igual que ha pasado con Urbanismo, donde se han priorizado ciertos expedientes simple y llanamente por… bueno. No se ha hecho una planificación de gestión del departamento [de Urbanismo] y con esto [el tráfico de la calle Vicent Serra] sucede lo mismo. En ese momento no teníamos informes pero habíamos hablado con técnicos que nos decían que [eliminar el doble sentido de circulación] no era correcto por muchos motivos. Tenemos muy claro que el plan de movilidad nos dará la razón y, si no es así, daremos la cara ante los vecinos de Sant Jordi y pediremos disculpas.

¿Ha dicho que en Urbanismo se favorecían determinados expedientes?

Hemos comprobado que había determinados expedientes que a lo mejor tenían una aceleración que no tenían otros.

¿Cuáles? ¿Expedientes vinculados con el caso de supuesta corrupción que se está investigando?

No voy a decir nada más, simplemente esto.

Cuando entra un expediente en 2023 y aún hay otros pendientes de resolución de 2018...

¿Qué se ha hecho ante esta situación?

Hasta ahí puedo leer.

¿No se ha investigado quiénes son los responsables de ello?

Repito: nosotros no estamos para investigar. Quien debe investigar está investigando.

Me refiero a aclarar lo que estaba sucediendo para corregirlo.

Repito: no estamos para investigar estas cosas, sino para gestionar y que las cosas funcionen. Lo que se ha hecho anteriormente está en manos de la Justicia y ésta decidirá lo que se tenga que hacer. Nosotros no estamos para esto.

Digo que sí es cierto que hay expedientes más recientes que han pasado por delante.¿Y ya no sucede?

Por supuesto que no.

¿Qué le parece que después de que usted dijera que el edificio desalojado de los Don Pepe no se puede salvar, el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, afirmara que todavía no se puede descartar?

A ver, insisto, nosotros siempre hemos dicho lo mismo: lo que se pueda salvar, se salvará. Nuestra tesis siempre ha sido que se actuó mal porque no se contempló en ningún momento la posibilidad de salvar los edificios.

Si el Govern balear tiene información, datos o piensa que puede salvar la torre A… La cuestión es que existe el compromiso de que los vecinos tendrán su vivienda [en Can Rapalls] y los de la torre B, también. Pero se intentará por todas las maneras que estos últimos no se tengan que mover de sus casas. El Govern habrá hecho sus pesquisas sobre la torre A, pero hoy por hoy este edificio ha sido declarado por el Ayuntamiento en ruina inminente y sus residentes no pueden volver ahí. También tengo muy claro que, pase lo que pase, la solución para los vecinos tiene que llegar antes que la de los edificios. Prioridad absoluta en aprobar las normas provisionales para construir las 100 viviendas [en Can Raspalls]: 50 se destinarán a los vecinos de la torre A, que son los que están en la calle. Y ya veremos qué hacemos con las otras 50 y cómo se resuelve el tema de la torre B.

En ningún caso, el Govern puede tener más información sobre el edificio A que el propio Ayuntamiento.

Puede tenerla. Repito: los vecinos de la torre A dispondrán de las 50 viviendas [de Can Raspalls] y los de la B, las otras 50 o se quedarán en sus casas. Nuestra prioridad es que se queden en su casa porque pienso que es lo justo y por lo que siempre hemos luchado. Con la falta de vivienda que sufre la isla, si hay alguna manera de salvar esta torre… Pero esto deberá decirlo la conselleria balear de Territorio.

¿No piensa que cambiar el protocolo firmado ya por todas las partes supone perder una gran oportunidad para resolver el problema de los vecinos y también el impacto ambiental de los dos edificios sobre el Parque Natural?

Estos edificios estaban ahí antes de que ambos naciéramos y antes de que se decretara la figura de Parque Natural. Lo que tengo muy claro es que hay una falta de vivienda espectacular y que el hecho de que se queden o se eliminen [los edificios], no aporta mucho al Parque Natural. Cuando se aprobó el Parque Natural se podría haber reubicado sin ningún problema a los vecinos de los Don Pepe, pero no se ha hecho absolutamente nada en sus 30 años de existencia. Ahora, de verdad, creo que tratando la cosas según cómo, dejamos de lado los derechos de las cien familias.

¿Y si las cien familias ahora prefieren la solución que firmaron para tener una nueva casa en la zona de Can Raspalls? ¿Qué sucedería en este caso?

Repito: nunca he engañado a nadie y siempre he defendido la tesis de que había que salvar los edificios. En el caso de uno [el A] yo no tengo herramientas para echar atrás lo que en su momento se decretó como ruina inminente, aunque a día de hoy no se ha caído ni un solo azulejo. Creo que se hizo un poco demasiado rápido el decreto. Por encima de todo está el derecho de los vecinos. Y no engañar a nadie. Si la torre A se mantiene en pie no será para los propietarios de ahora, si la B se mantiene sí lo será. Llegamos tarde para los vecinos que ya están en la calle y creo que llegamos a la hora que toca para los que todavía están en sus casas.

¿Pone en duda pues la situación de ruina del edificio A?

Es una apreciación personal…

Está avalada técnicamente, no es una cuestión política.

Yo le digo que, al igual que lo que decía usted antes, había otros técnicos que decían lo contrario. Ojo.

Pero no los del Ayuntamiento... ¿O sí?

Vale, pero ¿por qué los informes de fuera sí valen cuando dicen lo que yo quiero y no valen cuando no dicen lo que quiero? ¿Me explico?

Los de fuera son de parte y se entiende que la Administración debe ser imparcial.

Repito: los técnicos son técnicos y ellos hacen sus valoraciones. Si hay discrepancias, creo que hay que buscar una solución común. Insisto en que nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Simplemente digo que la decisión que se adoptó entonces… a lo mejor había dudas y por ello en el mismo protocolo firmado se exigía a los propietarios la retirada de los contenciosos. A lo mejor no había mucha seguridad en torno a las decisiones adoptadas… No haré juicios de valor de lo que se ha hecho. Mi apreciación, muy personal porque no soy técnico de nada, es que a día de hoy no se ha caído ni una baldosa. Y esto me da que pensar que a lo mejor se tomó una decisión un poco precipitada. No hubo voluntad política para buscar una solución a los edificios y a las familias. Antes era una solución a dos edificios, ahora es a 100 familias independientemente de lo que pase con los edificios.

¿Por qué ha contratado a Eva Ruiz, exconcejala de Ciudadanos, como coordinadora de Turismo?

Porque es una persona superprofesional. Tuvimos un contacto muy razonable en la pasada legislatura, incluso hubo desencuentros en algún momento, pero independientemente de eso siempre he dicho que busco a los mejores para dar lo mejor a Sant Josep, y Eva es una de las mejores. Tiene un currículum buenísimo y con las acciones que está haciendo demuestra que tiene capacidad de gestión. Está haciendo un trabajo fenomenal al margen de su ideología política.

¿Se acordó con ella, antes de las elecciones, que se le daría un cargo si renunciaba a encabezar una candidatura de Ciudadanos en Sant Josep?

Por qué no lo hizo es un tema personal entre ella y su partido en el que no quiero entrar.

¿No le prometió nada?

Ni mucho menos.

¿Ni su socio de gobierno de Alternativa Insular?

Que yo sepa no, pero quiero pensar que no [se ríe].

Visto lo sucedido esta semana en el Parlament entre el PP y Vox, ¿le preocupa que no pueda sacar adelante el presupuesto municipal del próximo año?

Pienso que todos queremos lo mejor para Sant Josep y lo mejor es tener unos presupuestos sólidos con una buena hoja de ruta y que sirvan para poner orden en esta casa. Creo que todos coincidimos en ello, por lo que no creo que haya ningún problema. Hasta el momento, Vox tiene sus pautas y su guía y apoya aquello que cree.

¿Ya ha empezado a negociar con Vox?

Sí, hemos hablado alguna cosa, pero no hemos entrado en profundidad porque nosotros tampoco tenemos aún la hoja de ruta final. No nos hemos podido sentar para cerrarlo.

¿Está dispuesto a hacer cesiones importantes para garantizar el apoyo de Vox?

Hombre, no sólo con Vox. También tendremos que hablar con los demás partidos de la Corporación. Creo que todos podemos aportar.

¿Ha pensado en alguna alternativa a Vox?

Ni pienso ni he dejado de pensar en ello. Creo que tanto PSOE, como Unidas Podemos, Ara y Vox quieren también lo mejor para Sant Josep, con lo cual…

¿Y con los otros grupos políticos ha hablado ya sobre los presupuestos?

No.

Por tanto el aliado prioritario es Vox.

No, no es que sea prioritario. Pero sí que ha dado unas pautas sobre lo que le gustaría que se incluyese en el presupuesto y los otros grupos no lo han hecho. Ha sido por iniciativa suya, no mía.

¿Está a favor de que se declare un área de prestación conjunta insular del servicio del taxi?

A ver, pienso que puede ser una herramienta buena para mejorar la gestión del taxi. Pienso que si se mantienen las reglas del juego que tenemos ahora en cuanto a gestión municipal, puede ser muy positivo. Se trata de acabar de hablarlo con las asociaciones para ver exactamente cómo se puede hacer.

¿Aceptaría que se tocara la preferencia de las paradas de cada municipio?

No se tiene que tocar.

El servicio del aeropuerto es para Sant Josep.

A ver, el aeropuerto es para dar servicio. Si hay un taxista de Sant Josep, este tiene que tener preferencia sobre cualquier otro. Más que nada porque un taxista de Sant Josep paga más por su licencia y por los impuestos que en otros municipios y, además, pienso que es un servicio municipal. Cada uno tiene los suyos y creo que es importante esta prelación como se hace ahora a través de la orden insular de carga y descarga. Creo que se trata de convertir esta orden en una área de prestación con unas condiciones que garanticen la autonomía municipal.

¿Los ingresos por las licencias también deber ser para los ayuntamientos?

Debería, de lo contrario sería muy difícil explicar por qué una licencia en Sant Joan vale 30 [30.000] y aquí 150 [150.000] ó 180 [180.000]. Hay diferencias muy grandes que hay que tener en cuenta.