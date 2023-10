🚒 Atenem diversos serveis motivats per el fort vent.@ajeivissa

📍 C. Gaspar Puig.

Rames caigudes en via pública.

📍 Via Romana.

Persiana amb perill de caure.

📍 Av. Sant Jordi.

Arbre caigut a la via pública.@DeTalaia

📍 Cala Vadella.

Arbre caigut a la via. pic.twitter.com/oYpDeV5TGp