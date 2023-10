La fusión del fitness y el ballet llega a Dalt Vila

Pocos minutos antes de comenzar la masterclass, el conocido entrenador Cesc Escolà se hace un selfi en el Baluard de Santa Llúcia con una fan de Ibiza, Yolanda Coronado. Uno de los actos principales del IV Ibiza Wellness Weekend está a punto de comenzar. Se trata de la ‘Big Masterclass de Fitness’ que se imparte —en dos tandas— este sábado por la tarde, primero con Escolà y luego con Gloria Morales, entrenadora y fundadora de Ballet Fit.

«No te había visto nunca [en persona], pero es como si ya te conociera. Fuiste mi compañero de pandemia», le dice Coronado a Escolà, que fue profesor de fitness en la Academia de Operación Triunfo en 2020 (ha estado presente en varios programas) y que ha impartido cantidad de entrenamientos online y presenciales.

El Ibiza Wellness Weekend es un evento que comenzó el viernes y termina hoy, a través del cual grandes figuras del sector del bienestar en la educación de hábitos saludables, «este año centrado de forma especial en las actividades deportivas como el fitness, el desarrollo personal y la salud mental», se congregan en Ibiza para llevar a cabo una serie de actividades enfocadas a todos estos aspectos. Y no son pocos quienes acuden debido a que ya conocían, por ejemplo, a los profesores de la clase de este sábado en Dalt Vila, quienes divulgan sobre hábitos saludables a través de sus redes sociales.

El Ibiza Wellness Weekend es una iniciativa de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y su club de turismo de salud y bienestar Ibiza Health & Beauty. Cuenta con la financiación del Consell y el apoyo de colaboradores como el Ayuntamiento de Ibiza y varias empresas y marcas. Esta cita, que fomenta la salud como un concepto integral, cuenta con Escolà [@cescescola en Instagram], Morales [@atacadas] y la nutricionista y cocinera Marta Verona [@martamchef6], ganadora de la sexta edición de MasterChef, como embajadores. Verona participa como alumna en las clases en el baluarte.

Este evento ha conseguido recaudar más de 2.000 euros para la Asociación Elena Torres

El objetivo, explica Morales, es «seguir sumando a la propuesta de Ibiza Health & Beauty de fomentar la salud, el deporte, la belleza emocional y física, y continuar, junto con Fomento del Turismo y el Consell, animando a hacer de Ibiza una isla no sólo de fiesta y ocio, sino también un lugar en el que lo tenemos todo para mejorar nuestra calidad de vida y salud». El objetivo de su proyecto Ballet Fit es acercar el ballet a todo tipo de personas, como en esta clase en Dalt Vila, y no exclusivamente a los bailarines: «No es sólo un entreno fitness, sino wellness, basado en ejercicios de ballet, llevado al lado más fitness». Ella es la creadora del método y a día de hoy es un programa de entrenamiento que tiene licencia en toda Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos, y la web oficial es balletfit.dance. La razón de ser de las clases Ballet Fit es «el poder aunar todas las bondades y beneficios que otorga una práctica tan disciplinada y estética como el ballet y llevarlas a todo el mundo».

Para todos los cuerpos

En este sentido, subraya que no se dirigen únicamente a quienes bailen bien o a unos cuerpos determinados: «Pueden venir personas de cualquier condición física, los instructores modifican los entrenamientos de acuerdo a las necesidades de cada alumno». Ya hay instructores de este método en Ibiza.

Morales celebra que iniciativas como esta hacen que «Ibiza sea más de los ibicencos», y explica que ella, como canaria, es consciente de la importancia de no dejar que el turismo fagocite todas las facetas de una isla: «Gracias a proyectos como este, no solamente se transmite esa fiesta y desmadre. Aquí, en Ibiza, hay tierra, cultura, arte, gastronomía, tradición».

Una clase integral

El primero en subir al escenario habilitado en el baluarte es Cesc Escolà, que define su sesión como «un mix de todas las clases»: «Desde que comencé como profe fitness en televisión, eventos y masterclasses por toda España, lo que hago es un mix de fuerza, pilates, cardio, bodycombat, de baile, de todo, en una hora, hora y media, que esta vez van a ser unos 50 minutos, aunque lo alargaremos un poquito [ríe]». «Primero haré un calentamiento muy completo y luego una parte en la que combino trabajos cardiovasculares de mucha intensidad con trabajos de fuerza de todo el cuerpo. Después lo combinamos con ejercicios de bodycombat y acabaremos con una pequeña coreografía fácil y divertida», agrega.

Concluye que se trata de una sesión «divertida y muy cañera». De hecho, nada más comenzar, Escolà va transmitiendo mensajes motivacionales e interactúa con el público desde el escenario para conseguir que no se note que es la hora de la siesta. Además, les deja bien claro a todos que adapta las clases «a cualquier nivel de intensidad»: «Si alguien tiene que parar, que pare».

«Es muy divertido y cercano. Fue mi compañero de pandemia. Muchas veces, si no puedo ir al gym, me pongo sus clases», explica Coronado, que ha venido a la sesión «para conocerle, verle en persona, hacerse una foto y darle un achuchón», bromea.

También han venido Vir Rodríguez y Carol Cuitiño, acompañadas de su profesora Tamara Boumouchakian (de Calma Yoga Ibiza): «Ya hemos participado en otras ediciones. La otra vez empezamos un poquito en la disciplina del yoga y ha hecho que nos enganchemos. De hecho, aquí tenemos a la profe», comenta Rodríguez.

Todo el dinero que se recaude en el Ibiza Wellness Weekend irá destinado a la investigación del cáncer

«Yo estoy metida en el ballet y bailo otras cosas, y me he animado a venir y hacer un poco más. Se agradece que se organicen cosas que no sean discoteca-fiesta», valora, por su parte, Patricia Marí, que se coloca al lado de Esperança Planells, una conocida que llevaba años sin ver. «Yo ya los conocía. He ido a clases de Escolà y a una de Morales», señala Planells. En estas dos clases de sábado participan alrededor de 100 personas.

Asociación Elena Torres

Justo antes de comenzar la masterclass, se celebra un pequeño acto de presentación al que acuden Catiana Fuster, teniente de alcalde de Ibiza; José Antonio Marí, gerente de Fomento del Turismo en Ibiza; Abel García, Product Manager de Ibiza Health and Beauty; Mari Carmen Gutiérrez , presidenta de la Asociación Elena Torres; y Vicky Ferrazzano, voluntaria de dicha entidad. También Sonia Torres, Elsa Yoga y Pilar Zúñiga, que hoy imparten actividades en la última jornada del Wellness Weekend, y la dj Sylvia Operé, que pone la nota musical este sábado mientras Cesc Escolà y Gloria Morales dan sus clases.

El IV Ibiza Wellness Weekend tiene una finalidad benéfica y, tal y como indican desde la organización del evento, ha logrado recaudar más de 2.000 euros para la Asociación Elena Torres para la investigación contra el cáncer. El donativo va desde 10 euros por actividad a 50 para los tres días. Esta asociación «está logrando grandes avances en investigación para el diagnóstico precoz del cáncer de mama».

«Comer fruta no es aburrido»

Por otro lado, hoy, entre otras actividades, se va a llevar a cabo un showcooking a las 13.45 horas en el Hotel Aguas de Ibiza de la mano de Marta Verona y Omar Malpartida. «Qué mejor sitio que Ibiza para poner en valor la dieta mediterránea, que es la gran herramienta para cuidarnos comiendo sano y, sobre todo, comiendo rico», explica Verona, embajadora del evento, en conversación con este diario. Avanza que ambos van a cocinar «fusionando la cocina peruana, que es saludable, con la mediterránea»: «Será un showcooking dinámico en el que no sólo hablaremos de ingredientes, sino de su valor nutricional, con una cata simultánea mientras vamos haciendo».

Se terminará con un postre con caqui y chocolate para demostrar, en palabras de Verona, que «la fruta puede ser nuestra gran herramienta y aliada para la repostería saludable»: «Principalmente, vamos a desmontar el mito de que comer fruta es aburrido».

Defiende que no hace falta tanto tiempo como pudiera parecer para pensar en cómo comer sano toda la semana: «Queremos la salud aquí y ahora y nos perdemos en atajos como las dietas milagro. Simplemente con dedicar dos horas a la semana a saber qué lista de la compra hacer, qué ingredientes meto en mi cesta, cómo interpretar el etiquetado y cuatro estrategias para cocinar bien los alimentos, con dos horas a la semana podemos prepararnos todos los táperes de la semana y comer sano. Invirtiendo tiempo, pero el justo y necesario».