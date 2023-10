Gabriel (33 años) y Sara (30 años) han tenido un encuentro en el programa de televisión de Cuatro 'First Dates'. Jóvenes y guapos se han contado sus experiencias durante la cena.

La pasión de Gabriel es la ilustración y el cine, pero se gana la vida con un puesto alto en un chiringuito de Ibiza. En la isla se liga mucho, pero él aseguró que no era su caso “no es mi palo, las chonis no me van”.

Gabriel le contó a su cita: "Ibiza me mató. Tuve un percance". Sara sorprendida le preguntó a lo que Gabriel le respondió que le había picado una araña: "La araña ibicenca, se llama la violinista del Mediterráneo. Está catalogada como la más venenosa de España y me cayó a mí en el brazo. El Spiderman de Ibiza, sí".

"Cuando me fui al hospital me pincharon tres veces y el dolor no se iba", aseveró.

Sara se mostró aterrada al escucharle y le dijo que ella tenía fobia a los insectos. Sin embargo, él le aseguró que era animalista y que cuando le volvió a caer otra araña encima se la quitó como si nada.

Ambos se han gustado y volverán a tener una segunda cita.

Dos casos en Ibiza

Dos casos parecidos ocurrieron en Ibiza en 2021. Un joven de 19 años, natural de Gales (Reino Unido), perdió dos dedos y parte de otro en una operación quirúrgica tras sufrir una picadura de araña en Ibiza en el verano de 2021. Según explicó el afectado, se encontraba disfrutando de una puesta de sol en un reconocido local de la isla cuando se percató del mordisco, aunque no le dio importancia. "Me senté en unos escalones y noté cómo algo me picaba en la mano, pero no creí que fuera nada", relató. Como no le dio importancia, continuó en el local con sus amigos y a la una de la mañana se fueron a dormir. "Me levanté a las cinco de la madrugada porque la mano me ardía y no paraba de hincharse", recordó.

Fue entonces cuando decidió ir a un centro de salud para ver qué le sucedía. "Me pusieron un par de inyecciones para bajar la hinchazón y calmar el dolor, pero se iba poniendo peor", explicó.

Acto seguido, los sanitarios le trasladaron al Hospital Can Misses.

Ese mismo verano, a finales de septiembre, una mujer dormía con su hija, de tres años y medio, en un apartamento en el Puerto de Ibiza cuando se despertó "por una sensación de quemazón" en la pierna. Al abrir los ojos vio que tenía la parte externa de la pantorrilla muy roja y que el escozor no remitía. "Fui corriendo a las urgencias de Vila", recordó la afectada, a la que le pusieron la vacuna antitetánica y le recetaron antibióticos. Allí le explicaron que era una picadura de araña: "Me dijeron que era una araña violinista, como la que picó este verano al chico inglés".