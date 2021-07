Los peligros de las picaduras

Con el calor veraniego, aparecen también los molestos bichos y animales que pueden picar, morder o provocar una reacción cutánea. En la mayoría de casos, la picadura se queda en una molestia o una leve hinchazón pero, en el caso de que se complique, Daniel Hernández, coordinador médico del servicio de Urgencias del Centro de Salud de Sant Antoni, explica qué medidas y precauciones se deben tomar y cómo actuar en caso de mordedura o picadura.

En primer lugar, Hernández recomienda una limpieza inmediata de la zona afectada: «Lavar y desinfectar la herida con agua y jabón, pero con cuidado de no romper las vesículas o ampollas que haya causado la picadura, porque eso solo conseguiría aumentar la inflamación». En muchos casos, pueden quedar cuerpos extraños dentro de la piel, como aguijones o espinas, si eso ocurre se pueden intentar extraer con pinzas, siempre desinfectadas. Aunque en este último caso, el médico recomienda acudir al ambulatorio más cercano. «El 95% de las picaduras se pueden tratar simplemente siguiendo estos pasos, también se pueden aplicar lociones de calamina o amoníaco. Si no mejora, o no bajan la hinchazón o el picor, es necesario acudir a un médico», recomienda Hernández.

El peligroso pez araña

La picadura más común en la isla en verano es la del mosquito. Hernández explica que un 3% de la población puede ser alérgica a estos insectos y de ser así, podría complicarse. «Lo más importante es no rascarse en ningún caso, porque podemos extender la hinchazón e infectar la herida, es en ese caso, por una infección, cuando se puede complicar el cuadro médico», detalla. En el caso de las arañas, con las medidas anteriores sería suficiente según el experto, porque en los países mediterráneos es muy complicado encontrar especies realmente peligrosas.

En el caso de las medusas, es muy importante no aplicar agua dulce sobre la picadura, Hernández recomienda: «Siempre hay que aplicar agua del mar o suero fisiológico, también hay que evitar rascar la piel».

Otro caso común en Ibiza es la picadura por pez araña, que se camufla entre la arena del fondo del mar, lo que causa numerosas picaduras al pisar los bañistas uno de estos peces. Daniel Hernández explica que lo más importante en este caso es no aplicar frío sobre la herida: «Esta picadura provoca un dolor agudo impresionante, el problema es que la toxina que produce es termolábil, es decir, siempre hay que aplicar calor para inactivarla».

Las medidas que el doctor recomienda para evitar picaduras son: «No acercarse a los nidos, usar ropa con manga larga y pantalones con pernera en el campo, no andar descalzo y evitar los terrenos pantanosos, además de usar algún tipo de repelente, químico o natural».