Ibiza pacta con otros municipios mantener el próximo verano la misma flota de taxis estacionales

El Ayuntamiento de Ibiza ha prorrogado un año más el plan bianual de las licencias estacionales del taxi después de pactarlo con el resto de ayuntamientos de la isla. Salvo Santa Eulària, que no asistió a la reunión convocada por el concejal de Transporte Público de Ibiza, Rubén Sousa, los responsables de Movilidad de los ayuntamientos de la isla consensuaron que, mientras se debate si se crea o no un área de prestación conjunta insular, gestionada por un ente supramunicipal, se mantenga una temporada más el número de vehículos temporales en las mismas condiciones y el calendario que este año.

En la ronda de reuniones que Sousa mantuvo con las asociaciones de taxistas de la ciudad de Ibiza, el concejal les transmitió su interés en la aprobación de un nuevo plan bianual. Sin embargo, los representantes de la Asociaciación de Autónomos del Taxi de la ciudad de Ibiza, que es la mayoritaria en Vila, y la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie) le pidieron que no aprobara ningún cambio sin pactarlo previamente con el resto de ayuntamientos porque, según el criterio del sector, ahora mismo lo prioritario es crear un área de prestación conjunta con una regulación homogénea sin distinciones por municipios.

Área de prestación conjunta

«Como se va a trabajar en constituir un área de prestación conjunta, y no sabemos si se hará o no aunque los ayuntamientos y el sector tenemos intención de ello, decidimos que lo más coherente era prorrogar un año los planes municipales de licencias estacionales », justifica Sousa, que señala que convocó a los demás ayuntamientos, precisamente, para atender la demanda de los taxistas.

A pesar de que ningún representante de Santa Eulària acudió a esta reunión, que se celebró hace dos semanas, Sousa afirma que, por lo que sabe, este Ayuntamiento también se sumará al acuerdo.

Hay que tener en cuenta, de todos modos, que cada municipio tiene un plan de licencias estacionales distintos, con un calendario propio. Precisamente, el concejal de Transporte Público señala que ayer mismo el presidente de la asociación de taxistas mayoritaria del municipio, Alejandro Cardell, le dio el visto bueno a que se prorrogue un año más el plan de las estacionales. «Le he dicho, al igual que me reúno con el resto de asociaciones, que estamos dispuestos a escuchar otras propuestas. Aunque pudiera preferir [Cardell] que la temporada de las estacionales comenzase el 15 de mayo, está de acuerdo en que se mantenga como este año [empezó el 1 de mayo] porque es la misma fecha en que arrancan en Sant Josep y, al final, vienen taxis de otros municipios a trabajar al nuestro», explica.

Además, el plan bianual preveía dos turnos para no concentrar todos los taxis estacionales al principio y al final de la temporada cuando no hay tanto trabajo. Sin embargo, el anterior gobierno decidió que este pasado verano todos los taxis temporales empezaran y acabaran a la vez. Esta condición se mantendrá en 2024. Para ello, Vila tendrá que emitir un decreto para adaptar el plan bianual a la nueva situación.

En todo caso, Sousa reconoce que los taxistas preferirían que el próximo verano ya entrase en funcionamiento el área de prestación conjunta. «Pero como no está, tenemos que seguir jugando con las reglas municipales que tenemos ya. No podemos quedarnos de brazos cruzados para ver qué pasa. Hay que seguir trabajando», dice.

Nuevo reglamento municipal

En este sentido, Sousa también dice que el Consistorio está trabajando en la aprobación del nuevo reglamento municipal del taxi. «Mientras no haya otro marco legal, tenemos que seguir trabajando con el municipal. Hay un reglamento aprobado inicialmente que se tiene que aprobar definitivamente y, como no está consensuado con el sector, lo estamos tratando para que todo el mundo se sienta representado», indica, para agregar acto seguido: «Si luego se acuerda un área de prestación conjunta, prevalecerá el reglamento insular y decaerá el municipal».

En cuanto a la demanda del sector sobre la gestión insular del taxi, Sousa admite que se habló de ello en la reunión de hace dos semanas. «Entendemos que tenemos que trabajar para que el servicio sea el mejor posible y, para conseguir ese objetivo, trabajaremos en todas las direcciones», se limita a decir.

Al ser preguntado sobre si la mejora del servicio pasa por crear un área de prestación conjunta, el concejal responde: «Hay que ver cómo lo plantea el Consell. Depende de cómo se plantee. No puedo decir que sí si se establecen unas condiciones que al municipio de Ibiza no le interesan. Creo que no habrá problema, pero no me puedo anticipar con un sí o un no rotundo». «Por Vila no habrá problemas. No es cosa de Vila. Primero, el Consell tiene que sentar las bases y luego que los ayuntamientos estén de acuerdo. Hay que ponerlo todo sobre la mesa. Si hay voluntad no será difícil», agrega.