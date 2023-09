El alcalde de Sant Antoni coloca como cargo de confianza a la candidata de Cs que se retiró

Primero fue la exconcejala de Ciudadanos (Cs) en Sant Josep Eva Ruiz, y ahora Olivia del Cura, quien, retiró su candidatura a la alcaldía de Sant Antoni por la formación naranja tres semanas antes de las elecciones alegando motivos personales. Desde finales de agosto, Ruiz, que renunció a encabezar ni ir en lista por su anterior partido en Sant Josep, es coordinadora de Turismo en el gobierno del PP y, a partir del lunes, Del Cura asumirá el cargo de coordinadora de concejalías en el equipo de Marcos Serra en Sant Antoni, también del PP.

Del Cura renunció a ser la candidata a la alcaldía de Sant Antoni cuando ya estaba inscrita, pero siguió como número 2 en la lista de Ciudadanos al Consell de Ibiza encabezada por Javier Torres y, según éste, ayudó a su ya expartido hasta el último momento de la campaña. Del Cura niega que renunciara a encabezar la candidatura de Cs en Sant Antoni porque el PP le hubiera ofrecido un cargo de confianza. «Lo dejé como dije, y mantengo, por motivos estrictamente personales. No tiene nada que ver con que ahora entre a formar parte de este equipo de gobierno [el del PP]. No está ligado y, de hecho, lo puede confirmar más gente de mi anterior partido», indica.

Hace tres meses, aproximadamente, dejó de militar en Ciudadanos. Del Cura dice que fue, aproximadamente, un mes después de la retirada de su candidatura. Como era «muy difícil contactar con alguien» en Ciudadanos, decidió cortar por lo sano y dejó de pagar la cuota de afiliada. «Ni he confirmado si ya no estoy afiliada, pero ya no me pasan la cuota. Será porque ya no lo soy», indica la ex de Ciudadanos, que, al ser preguntada sobre los motivos de su salida, responde: «Por desencanto con Ciudadanos, pero a nivel balear no insular. Me vi un poco sola luchando aquí contra viento y marea. Con solo el apoyo de Javier Torres e Irene Torres era muy difícil y mi situación personal tampoco ayudaba».

Responsable de Transparencia

También explica que se mantuvo en el número 2 de la candidatura del Consell de Ciudadanos por «apoyo personal y cariño, mucho más allá» de su «situación en ese momento», al que era el candidato y coordinador del partido en Ibiza, Javier Torres. «Sinceramente, tampoco había opciones de que fuera a salir. Lo tenía clarísimo, pero retirarme también de la lista del Consell hubiera provocado un daño innecesario a Javier Torres», añade.

Del Cura, que es chef de profesión, ya estuvo en el Ayuntamiento de Sant Antoni como responsable del área de Transparencia en uno de los tres cargos de confianza pactados entre el PP, El Pi y Cs. Había sido la número 2 en la lista electoral de Ciudadanos en Sant Antoni, por detrás del candidato, José Ramón Martín, que hasta los últimos meses del mandato fue el segundo teniente de alcalde del primer gobierno de Marcos Serra.

Sin embargo, Del Cura sólo ocupó el cargo de confianza durante poco más de un año. En octubre de 2020, Martín decidió destituirla tras «perder la confianza» en ella. La crisis sobrevino por las diferencias que mantenía el segundo teniente de alcalde con la dirección de su partido. Martín criticó la falta de democracia interna y, desde entonces, fue por libre. Rehusó sustituir a Del Cura por otra persona. Martín dijo que Del Cura había «hecho un muy buen trabajo», pero «no podía dar más» y, en su lugar, optó por la contratación de una empresa, con «un menor coste» para el Ayuntamiento, que se había comprometido «a aumentar más los datos de transparencia».

Precisamente, Del Cura explica que, cuando el alcalde, Marcos Serra, le ofreció la posibilidad de entrar en su gobierno como cargo de confianza lo hizo porque su trabajo en Transparencia fue «muy bueno». «Me dijo que vio cómo trabajaba con otros concejales y cómo apoyaba en otras áreas. Y se le ocurrió que una persona podría actuar de coordinadora entre áreas y que podía ser yo», indica.

También señala la ex de Ciudadanos que «nunca perdió el contacto» con parte del equipo de Serra. «Por decirlo de una manera coloquial: son gente de mi colla. No es que de repente desapareciera y ahora aparezca de nuevo, siempre ha habido contacto», dice Del Cura. En todo caso, dice que no entra sus planes, «a corto plazo», afiliarse al PP.

Dos nuevas incorporaciones

Según ha podido saber este diario, el alcalde también incorporará a su equipo como cargo de confianza a Sara Parra, que ocupaba el número 13 de su lista electoral. Con Del Cura y Parra, Marcos Serra sumará cinco cargos de confianza. Ambas se unen a la responsable de prensa, Idoia Sala; el asesor de Urbanismo, José Torres, y a la jefa de gabinete de alcaldía, Marian Juan, dos más que en el pasado mandato. Entonces, PP, El Pi y Cs pactaron un cargo de confianza para cada uno. Cuando Martín destituyó a Del Cura, cedió al PP la plaza vacante y Marcos Serra escogió a José Torres, exedil del PP, para reforzar el área de Urbanismo.