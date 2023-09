Festival Territori en Ibiza: «El tiempo real solo puede representarse con la ‘performance’»

«La performance es un arte viva y debe mostrarse. Se caracteriza por su espontaneidad y se usa el cuerpo promoviendo emociones», explicó ayer Marian Ferrer, directora de la Escola d’Art, ante decenas de alumnos que acudieron a la presentación del festival Territori, que este año alcanza su cuarta edición. A esta conferencia para los estudiantes acudieron varios artistas nacionales e internacionales: Roi Vaara; Flávio Rodrigues; Nieves Correa; Juan Gómez Alemán; Verónica Ruth Frías; David Novell; Joanna Hruby; Dihué Miguens, y Marta Mecón, profesora de Historia del Arte y comisaria de arte. Al final de la conferencia Alicia Maravilla y Juan Gómez representaron la comedia performativa ‘Paz, Esther, Fina y yo’.

«El cuerpo es algo con lo que trabajamos en esta disciplina y tiene relación con el tiempo. El vídeo no tiene un tiempo real porque hay edición, en cambio, el tiempo real solo puede representarse con la performance», relató Correa, quien en medio de la charla entró en el papel de artista y empezó a sentarse en el hueco que había entre los alumnos mirando a la nada, primero hacia una dirección y después para la contraria. Quien se estrena recientemente en este arte es David Novell, quien compartió que es «un pollito» en este mundo, pero que «es un reto».

«Creo que encuentro mi ser en el arte y trato de reflejar mi intuición y el minimalismo en él», comentó por su parte Rodrigues. «Esta disciplina es un lenguaje visual y entras en otra forma de comunicar las cosas. Es un espejismo donde todo es posible», subrayó Hruby.

En el encuentro artístico, los estudiantes tuvieron tiempo para hacer cuestiones que les preocupan o interesan sobre este mundo. En una de ellas, uno de los alumnos preguntó acerca de si los grafitis se incluyen en este ámbito. «Arte urbano y performance sí que son compatibles, ya que llegas a un lugar en el que plasmas algo y lo haces de forma diferente», le detalló una de las artistas.

Sin arte en las aulas

Durante la conferencia también se comentó la falta de asignaturas en las que el arte esté presente y algunos reivindicaron la necesidad de que se impartan estas materias, puesto que ahora incluso han reducido el tiempo en las otras especialidades de Bachillerato. Como anécdota, la directora del centro explicó que fue a ver una obra de teatro que empezaba destacando que la hija de la artista no tenía nada de arte en segundo de Bachillerato.

Martina Tiradó y Ariadna Linares estudian segundo de Bachillerato y quisieron comentar la situación actual del arte en los centros. «Me parece fatal que quiten horas de arte. Además, este Bachillerato suele estar mal visto por los demás», contó Linares. «Nos dicen que nosotros no estudiamos nada, pero si, por ejemplo, alguien de ciencias llega aquí y le ponen a hacer alguna cosa, no lo sabrían hacer», añadió Tiradó. Linares detalló que, en su caso, cuando estaba en otro instituto, no tenía horas de arte porque la gente no escogía estas asignaturas.