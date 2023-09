El Consell de Ibiza anuncia que cubrirá con tierra todos los depósitos de residuos en las celdas del vertedero de Ca na Putxa, entre otras medidas que paliarán los perjucios a los vecinos del lugar. Otras actuaciones que revela son que realizará controles de moscas de lunes a viernes; mantendrá la extracción y canalización de biogás; pondrá nuevos e innovadores equipos de neutralización de olores a la salida de los túneles de maduración del compost y en las naves abiertas de almacenamiento de productos valorizables y fracción de rechazo; revisará los presellados de las celdas y reparará las fugas de biogás; además de cubrir la balsa de lixiviados de la celda cinco. Así lo afirma una nota enviada por la Plataforma 'Es hora de soluciones para el vertedero de Ibiza', que defiende a los vecinos afectados por el vertedero de Ca na Putxa. El mismo texto apunta que el Consell se comprometió a aplicar estas medidas tras una reunión con la asociación y la empresa concesionaria del vertedero de Ca na Putxa, UTE Giref.

Los representantes de la plataforma "salieron expectantes ante el compromiso de actuación por parte de la administración y de la empresa, en la toma de más medidas urgentes durante estas semanas para la reducción de los impactos en los olores". Señalan que confían en "que para el próximo ejercicio se realicen análisis de los niveles de inmisiones en las viviendas y zonas habitadas cercanas al vertedero, y esperarán la solución global de todos los problemas actuales mediante la redacción e implementación del nuevo Proyecto Integral en el que el Consell y la UTE están trabajando".

Contactos con ingenierías especializadas en la gestión de residuos

La Plataforma anuncia que están hablando con distintas ingenierías especializadas en la gestión de los residuos para que preparen un análisis crítico y constructivo de los estudios del Consell y de la UTE, y se preparen las bases de un estudio serio cualitativo y cuantitativo de alternativas de futuro para cuando se llene el vertedero.

“Si se tienen identificados los problemas, no se entiende muy bien la ausencia de soluciones inmediatas para evitar los efectos negativos que se vienen denunciando desde hace años por los vecinos. Nada impide que en espera de un plan global se remedie lo urgente e inmediato. Las moscas, por ejemplo, no entienden de fines de semana, ellas siguen multiplicándose si no se fumiga sábados y domingos”, señala Flor Dell’Agnolo, coordinadora de la Plataforma 'Es hora de soluciones para el vertedero de Ibiza'.

“Entendemos que estamos en el momento de colaborar en la búsqueda de soluciones. Seguiremos denunciando las deficiencias que creemos que no se están solventando, pero también entendemos que este problema en parte se lleva arrastrando desde hace décadas y no tiene fácil solución. Lo que tenemos claro, por el momento, es que no vamos a iniciar acciones penales en los juzgados cuando las administraciones están intentando solucionar los diversos problemas existentes”, declara Dell’Agnolo.

La coordinadora reafirma que la intención de la asociación es colaborar y exigir a la administración y UTE Giref la solución de los problemas existentes en la actualidad. Además, concreta que desea "trabajar pensando en el futuro de la instalación buscando soluciones que no sean perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública, contemplando la globalidad insular del problema y también la sectorial por categoría de residuos".

Una modificación de la Autorización Ambiental Integrada

Los representantes públicos anuncian que trabajan en un borrador de la modificación de la Autorización Ambiental Integrada. Según la nota, este documento proclamará una reducción en los límites mínimos de compuestos químicos que podrán poseer los gases que se emitan a la atmósfera, establecerá que los controles anuales de estas sustancias pasarán de ser anuales a semestrales; y marcará un límite muy restrictivo para controlar la concentración de olores.