El conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, ha reiterado esta mañana en el Parlament que se va a «modificar» el decreto de turismo de excesos, que sólo afecta a Sant Antoni en la isla de Ibiza, para «no estigmatizar» zonas del archipiélago balear. Así lo ha afirmado Bauzá en repuesta a una pregunta del diputado ibicenco socialista Marco Guerrero, que ha recordado que, en la pasada legislatura, el PP votó a favor de dicho decreto y, además, que en su programa electoral, los populares se comprometieron «a luchar contra el turismo de excesos en la zonas declaradas como tal».

«¿Engañaron a los ciudadanos durante la campaña?», ha cuestionado, al tiempo que ha asegurado lo siguiente: «Ahora dicen que el decreto estigmatiza, que es como decir que hace lo mismo un semáforo hacia los conductores pro decirles basta». «Lo que tienen que hacer es aplicar el decreto como hacen sus compañeros de Calvià y no mirar hacia otro lado como hacen algunos en Ibiza».

Dicho esto, Guerro ha criticado que el equipo de gobierno de Sant Antoni no sólo no ha aplicado el decreto en «un verano en el que se han producido múltiples fallecidos» sino que «pide al Govern que rebaje las medidas». «Esto no es serio. ¿Cuántos fallecidos más debe haber? ¿Cuántos incivismos y agresiones sexuales? Los ciudadanos dicen basta», ha recalcado.

Por su parte, Bauzá ha respondido que «la primera medida muy concreta y beneficiosa para todos es la de escuchar», seguida de la de «cambiar o modificar el decreto», aunque no ha concretado de qué manera. «Tercero, no estigmatizando zonas de nuestras islas. Cuarto, hacer participar a los agentes de los consulados, sobre todo de los países implicados dentro de la comisión o la subcomisión [prevista en el mismo decreto]», ha dicho el conseller.

Medidas cautelares

La quinta medida apuntada por el conseller balear de Turismo pasa por «estudiar si se pueden priorizar medidas cautelares no sólo en el ámbito de las empresas sino que ataquen a los propios infractores». «Todo esto y otras medidas con mucha humildad y buena cara», ha añadido.

Acto seguido, Bauzá ha criticado la gestión del anterior Ejecutivo autonómico, en concreto por el hecho de que la subcomisión prevista en el decreto, formada por instituciones más asociaciones de vecinos, de empresarios y sindicatos más representativos, «se reunió cero veces».