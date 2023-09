El ‘raor’ se hace de rogar en el Mercat Nou de Ibiza

Gastronomía . La malas condiciones meteorológicas o la pesca recreativa son algunos motivos que los vendedores del Mercat Nou señalan para explicar que ayer todavía no vendiesen ‘raors’ de Eivissa. La veda se levantó el viernes con restricciones en las capturas. La cantidad de pesca permitida por licencia y día es de 50 unidades, con un máximo de 300 unidades por embarcación.

El preciado raor de Ibiza, cuya veda se levantó el viernes, no había llegado ayer por la mañana al Mercat Nou de Vila. En al menos tres pescaderías del recinto ofrecían este sábado este pescado, pero capturado en aguas de Catalunya o de Dénia. De hecho, hay propietarios que han podido contar con este producto durante todo el verano gracias a estos otros puntos en los que también se puede pescar, donde hay subasta y se puede, por tanto, vender a precios más bajos (entre 65 y 69 euros en comparación con los 75-85 que puede valer el ibicenco, aproximadamente). En la isla es la cofradía quien fija el precio.

Esperan que a partir de mediados de la semana que viene o del fin de semana comience a llegar al Mercat. En cualquier caso, algún pescadero afirma que desde hace unos años los raors ya no llegan al Mercat Nou en las mismas cantidades que antaño. Como factores, apuntan a la pesca recreativa («quienes pescan se lo quedan para ellos o lo venden a los restaurantes») o al mal tiempo de estos días, ya que otros años sí que llegaba al menos «algo» tras el primer día de pesca, apuntan. Como este fin de semana el mar tampoco acompaña, habrá que esperar unos días.

«Hay pesca recreativa y gente que va a pescar y luego lo vende en las casas. Los cuatro conocidos, si antes venían aquí a comprarlos y ahora se los llevan a casa al mismo precio que yo, pues ya no vienen», comenta Carmen Moya, propietaria de la pescadería que lleva el mismo nombre. Además, señala que «la locura del raor dura un mes»: «Luego ya ni nadie va a pescarlo ni se venden».

En todo caso, Moya comenta que en ocasiones en verano sí que ha tenido raor, aunque de fuera: «Pero ahora que comienza a llegar [el de Ibiza], ya no quedan extranjeros. Yo no compro, la verdad. Hace un par de años sí, porque teníamos clientes de aquí que lo compraban. Ibicencos, gente de edad y algún extranjero atraído por la fama que tiene». Y es que precisamente Carmen Moya explicaba hace unas semanas a este diario que la clientela del Mercat Nou ha cambiado. Son muchos los turistas o directamente los chefs de yates y villas de lujo que se interesan por sus productos. Justo al lado, Paula Martín (propietaria de la pescadería Mar-Fish), explica sobre las 9.45 de la mañana que no le ha llegado raor de Ibiza y tampoco tiene claro si lo comprará en la cofradía durante las próximas semanas. Tal vez se lo compra a un compañero del mercado. En todo caso, ha tenido raors de Barcelona «todo el verano»: «Los estaba vendiendo a 69 euros. Los compraban cocineros privados, de yates... Puede que pase por aquí algún cliente ibicenco y se lleve cuatro raors, pero eso es uno de cien que pueden pasar. La gente va directamente y los pesca». Aquí llegan pocos.

La cantidad de ejemplares de ‘raor’ que se comercializan no es representativa de la cantidad que se pesca en total

José Moya, propietario de la pescadería Carmen Fiona y presidente de la Asociación de Comerciantes de Pescado de Ibiza y Formentera de Pimeef, explicaba ayer por la mañana que el mal tiempo ha condicionado la pesca del raor: «Ayer [por el viernes] hasta el mediodía pudieron pescar y este fin de semana y el lunes vuelve a dar mal tiempo».

«Comenzaron a pescar ayer [por el viernes] y el sábado han traído muy pocos. Que yo sepa, de pescadores de aquí, de Vila, sólo fueron a pescar dos o tres y no cogieron mucha cantidad. He hablado con ellos», añade Moya, quien calcula que llegarán «a mediados de la semana que viene». «Nosotros vamos a comprarlos a la cofradía y sí que suelen llegar. Cada año tenemos, no hay problema con ello», agrega durante su conversación con este diario. Este propietario detalla que el raor de Ibiza se puede mover, aproximadamente, entre los 74-79 euros el kilo y el de fuera entre los 65 y 69. De hecho, este sábado en su puesto tiene a la vista raors de Barcelona a 69,90 euros. Su procedencia es bastante variada: «Vienen de Barcelona, de la zona de Arenys de Mar, y a veces traen también de la parte de Almería, pero normalmente de Barcelona, Cambrils...». El de fuera lo traen a partir de los meses de mayo y junio y «lo compran más que nada personas de fuera, los turistas y los restaurantes», mientras que la clientela local prefiere el raor ibicenco (a partir de septiembre), añade.

Sin grandes cantidades

En Pescados Vicente, la propietaria, Maria Escandell, explica que otros años de mejor tiempo sí que habían tenido raors al principio del levantamiento de la veda: «Sí que llegaba alguna cosita, pero no mucho en los últimos años. Hace un tiempo que aquí, en el Mercat, llegan pocos», debido precisamente a que las familias lo pescan ellas mismas. «Hay pocas barcas de arrastre o llaüts que se dediquen a ello», continúa Escandell, quien explica que en su pescadería nunca ofrecen raors que no sean de aguas pitiusas y confirma que pueden rondar entre los 75 y los 80 euros el kilo. Calcula que si se captura suficientemente tal vez comenzará a llegar al Mercat Nou el fin de semana de la semana que viene. ¿Y cuál es el perfil del cliente? «Hay de todo un poco, gente de aquí y turistas».

En la misma línea se pronuncia Estela Boix, de Pescados Chorat: «Interesa a gente de aquí y también a turistas, porque les llama la atención, son muy bonitos y te preguntan qué es y al final lo compran».

Aunque esta pescadería (al menos ayer pasadas las 10 horas) de momento tampoco tiene raors: «Todavía no nos han llegado. Me imagino que ya la semana que viene sí que habrá. El día 1 se lo quedan los pescadores. Muchas veces un poco antes entran los que vienen de Barcelona».

Pescados Oliver es otra de las pescaderías de este recinto que este sábado ofrece raors. Son de Dénia y le han llegado el mismo día. «Pero son los mismos. Supongo que estos días llegarán los de aquí, pero como ha habido mal tiempo y el mar ha estado bastante movido, no creo que hoy [por ayer] haya en el Mercat de Ibiza», explica la propietaria del negocio, Maria Marí. «Pero este de aquí es igualito, es el mismo raor», reitera señalando dicho pescado, que tiene un precio de 69,90 euros. «Al día siguiente de la primera jornada de pesca normalmente sí que llegaba algo [si había buen tiempo]. El de Ibiza es más caro porque no hay subasta y se paga siempre el mismo precio. En Dénia hay subasta y como allí no es muy apreciado, es bastante más barato», explica Marí, que ha tenido este pescado todo el verano, traído de Almería, el País Valenciano o Barcelona.

«De momento no hemos comprado raors, son muy caros», dice Lina Planells, que viene a comprar con su padre, José. Ningún familiar suyo ha pescado estos dos primeros días sin veda y tampoco es que sean entusiastas de este pescado: «No es que sea malo, es un buen pescado, pero traga demasiado aceite. No compro de ningún tipo, ni el de aquí ni el de fuera», señala el padre. En cambio, en Pescados Oliver sí que han comprado palaia bruixa.

Procedencia variada

Joan Torres, trabajador de la pescadería Marí Rivares, confirma que a su puesto tampoco han llegado este sábado los primeros raors, pero que sí le interesa este producto. En otras pescaderías del Mercat confirman que tampoco han recibido nada por el momento o bien que no buscan este producto, o que en ocasiones venden el de Almería, Costa Brava u otras zonas.

Ya fuera del Mercat, Joan Carles Ferrer, propietario de Pescadería Font Jaumet, explica que vende raors ibicencos por encargo y que el cliente suele ser residente. «La gente sí que pregunta, siempre hay alguien que quiere. Y yo sólo tengo el de Ibiza, todo el pescado que tengo es ibicenco».

«La pesca del raor es principalmente de carácter recreativo. En las Illes hay más de 12.000 licencias de embarcaciones recreativas, ya que, de forma profesional, son pocas las personas que se dedican a ello, y las que sí , lo hacen de forma ocasional», señaló recientemente el director general de Pesca, Antoni Grau.