Detenido otra vez el pirata de Porroig, ahora por delito de odio y quebrantar una condena

Agentes de la Guardia Civil han detenido de nuevo a Evaristo Soler Cardona, conocido por sus presuntas actividades ilegales al alquilar fondeos en la bahía de Porroig, por almacenar toneladas de basura en un terreno de su propiedad y por haber sido condenado por amenazar a una concejala. Fue el domingo y por un delito de odio contra una pareja homosexual, propietaria de una embarcación fondeada en esta bahía, y por quebrantar una orden judicial de aproximarse a esta zona del litoral.

Una de las víctimas de Soler Cardona contó ayer a este diario que los hechos ocurrieron el jueves y que son solo el último de una serie de episodios que se remontan a 2021, cuando no accedieron al pago que les exigía por fondear en la bahía, puesto que no tiene ninguna autorización que le habilite para ello. Esto provocó hace dos meses una sentencia en contra de Soler por la que se le impuso un mes de multa y una orden de alejamiento.

Desde entonces, y sobre todo después de que Soler descubriera su condición sexual, la víctima lamenta que el acoso hacia él y su pareja ha sido continuo. En esta última ocasión, les dirigió insultos homófobos y gestos obscenos, confirmó la Guardia Civil. El instituto armado movilizó, por mar, una embarcación del Grupo de Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y, por tierra, una patrulla de seguridad ciudadana.

Sin embargo, no fue posible detenerlo el jueves, porque Soler se esfumó del lugar de los hechos,. También huyó tras ser visto el día siguiente en la bahía de Porroig y no fue hasta el domingo cuando los indicativos policiales lograron localizarlo in situ. Según la versión de este afectado, algunos clientes del servicio de fondeo ilegal pudieron darle el chivatazo de que la policía le buscaba.

Soler ya se encuentra en libertad de nuevo después de pasar a disposición judicial el lunes. Según la víctima, volvió a aparecer por Porroig al anochecer del mismo día, y en la mañana del martes, a pesar de que sobre él recae una orden que le prohíbe acercarse a menos de cien metros de esta zona del litoral del municipio de Sant Josep, y cuyo quebrantamiento ha constituido precisamente uno de los motivos por los que el domingo fue arrestado.

Sin reparos

Así, criticó la impunidad de la que, considera, goza el empresario de esta actividad. Lamentó el desaliento que esta genera a la hora de denunciar, defendió, y que a su juicio provoca que Soler no tenga reparos en reincidir en sus actos y en intentar amilanarlos a él y a su pareja, que «se ha ido de la isla porque le ha dado un ataque de ansiedad» por lo acontecido el jueves.

Según consideró, la forma más eficaz de atacar el problema consistiría en sancionar a los clientes que hacen uso de este servicio de fondeo ilegal.

Este afectado advirtió de que Soler y muchos de los usuarios de estos fondeos cooperan entre sí y defendió que la mayoría de los que acceden a pagarle son conscientes de que no está autorizado para administrar los fondeos, y no acceden bajo engaño, sino en pago para fondear impunemente.

Por supuesto, estos pagos no se declaran y no hay facturas ni rastro que permita fiscalizarlos, señala. «Aquí hay varios delitos», advirtió esta víctima de Soler. La vertiente medioambiental está bajo investigación por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que es precisamente la parte que conminó a negar a Soler por decisión judicial la libertad de acercarse a la bahía de Porroig.

Coincide en imponerle la misma pena la sentencia por las amenazas a la pareja propietaria del barco, aunque en este caso por ser Porroig un lugar que los dos frecuentan. El fallo ha sido recurrido, detalló este afectado.

Esta resolución consigna que Soler se dirigió al denunciante bajo las amenazas apenas veladas de «tu barco se puede hundir» y «sé cuál es tu barco y tu coche». El denunciante afirmó que poco después de recibir esta amenaza su coche apareció grafiteado. Asimismo, contó que en otro momento le robaron el motor de la zodiac. Aseguró que sí tiene certeza, en cambio, de que Soler manipuló el ancla de su barco, porque, afirmó, fue testigo de ello.

Otras sentencias contra Soler

Esta sentencia, que establece un mes de multa, es la tercera que acumula Soler. Todas ellas corresponden a delitos de amenazas y coacciones. Esta sanción se unió a la multa de dos meses establecida por el episodio de amenazas y coacciones a los miembros de la plataforma conservacionista Maltesa del Mar cuando inspeccionaban el estado de las praderas de posidonia en la bahía.

Los dos afectados sufrieron intimidaciones por parte de este individuo, que les amenazó de muerte: «No quiero volver a veros por aquí, tengo seguro, así que te paso por encima [con la lancha] te mato y no pasa nada».

También fue condenado por amenazar a la concejala de Medio Ambiente de Sant Josep cuando en 2021 le notificaron la apertura de un expediente por acumular desechos en una finca de 4.000 metros cuadrados en la zona de Cala Tarida. «Sant Josep está lleno de bosques y la maleza es un gran combustible», dijo entonces.

En este vertedero acumula del orden de 30 barcos a motor y a vela, 60 velomares y patinetes de agua, 55 vehículos y una decena de máquinas de gran tonelaje. El día en que el Ayuntamiento fue a retirar unas embarcaciones que había depositado al lado de la carretera, dejó un vehículo de gran tonelaje atravesado para cerrar el paso. Esto conllevó una nueva detención.