La falta de un reglamento complica la gratuidad de las guarderías de Ibiza

Por otro lado, la Asociación de Centros de Asistencia a la Infancia de la Pimeef y FAPA Ibiza se reunirán próximamente con los responsables políticos de la aplicación de esta medida, que sin duda será uno de los puntos estrella.

En este punto, cabe destacar la diferencia entre las escoletes públicas (que gestionan los ayuntamientos) y los Centros de Educación Infantil o CEI, que pueden ser privados 100% o estar integrados en la Xarxa Complementaria (que se convierten así en una especie de centros concertados). Por otro lado, en la red asistencial entran lo que siempre se ha llamado guarderías, de las que se considera que no tienen una función educativa/académica como tal. Se pone el acento en que su misión es básicamente ayudar a la conciliación de las familias.

Alberto Peralta, presidente de esta asociación de la Pimeef, explica que por el momento desconocen cómo se llevará a cabo la gratuidad en las guarderías: «Oficialmente no sabemos nada en concreto, simplemente que tienen la intención de que los centros asistenciales esta vez entremos en esta gratuidad, pero desconozco cómo lo van a hacer». Así, recuerda que no se ha aprobado una normativa específica para regular las guarderías de la Pitiusa mayor: «Entiendo que tendrán que buscar alguna fórmula». Sobre la propuesta que hay en marcha, Peralta destaca: «Ya se ha consensuado con todos los agentes sociales, también mediante reuniones, y ha pasado los trámites pertinentes por si la ciudadanía quería aportar alguna cosa para incluir en la legislación y ahora está pendiente de salir publicado por si hay alegaciones. Luego ya tocará que se apruebe».

«El texto está consensuado, ahora hay que darle forma jurídica, algo que tiene que hacer el Consell, y sacarlo a exposición pública por si alguien quiere aportar o modificar algo, pero eso lleva un proceso que no sé si necesitará seis meses, un año... Realmente lo desconozco…», reitera el representante de la Pimeef a este diario.

Tal y como detalla Peralta, en la Pimeef tienen constancia de que en toda la isla hay 10 centros asistenciales de 0-3 años y en total suman 628 plazas.

A pesar de los interrogantes, Peralta confía en que se aplique, tarde o temprano, la gratuidad para este curso de las guarderías: «Lo que se nos transmite es que sí o sí lo van a hacer. ¿Que no lo pagan en septiembre y lo pagan en diciembre o enero? Bueno, nosotros también pondremos de nuestra parte para que la cosa vaya bien y se haga, porque al final el beneficio es para las familias, no para nosotros. Los centros ya cobramos la asistencia, estas ayudas serían un beneficio para los padres». En este sentido, subraya que desde la Asociación de Centros de Asistencia a la Infancia de Pimeef van a hacer todo lo posible para que dichas subvenciones se cobren: «Si los padres nos lo tienen que adelantar y una vez que cobremos las ayudas, se les devuelve la parte que le corresponda, no pondremos ninguna pega».

Por otro lado, Pepita Costa, presidenta de la FAPA de Ibiza, hace hincapié en que desde las familias celebran este anunció de la gratuidad de 0-3, aunque admite que tienen muchas preguntas en al aire sobre cómo se va a vehicular, principalmente en lo que respecta a las guarderías: «Tenemos una nueva reunión el lunes a las 9.30 horas con el conseller [de Educación, Antoni Vera] para que nos explique cómo, porque está claro que las familias valoramos muy positivamente este anuncio de la gratuidad de 0-3. Es una cuestión por la que hemos trabajado y que hemos reivindicado. Ya cuando el año pasado el anterior Ejecutivo nos anunció la gratuidad 2-3, expresamos nuestro deseo de que se ampliase y dijeron que sería progresivo. El nuevo Ejecutivo ha tomado el relevo y está en estas, pero claro, todo ha sido un poco precipitado, como ya lo fue el año pasado con el 2-3».

En este sentido, Costa explica que no entienden cómo se puede vehicular esta ayuda a los centros privados, especialmente en la isla de Ibiza, debido precisamente a que es la única que no tiene aprobado el reglamento de funcionamiento de los centros asistenciales. «¿Quién tendrá derecho a ello? ¿Se hará aleatoriamente? Nosotros entendemos que debe haber algún tipo de garantía de que el centro cumple con todos los mínimos. Aunque estamos muy contentos por este anuncio, queremos saber exactamente todos los detalles, y estamos esperando a la reunión del lunes».

En este sentido, la presidenta de FAPA muestra sus dudas acerca de la gratuidad de las guarderías privadas: «Entendemos que sus precios son libres, es el mercado libre. Pero, [el Govern] pagará cualquier precio?». «Cuando hablamos de gratuidad, está claro que tiene que haber unos requisitos. Es como la gratuidad de la Educación. Entendemos que un centro privado es privado y que debería seguirse un poco el mismo criterio, ¿no? Que puedan acogerse los centros públicos y aquellos concertados que cumplen, y está claro que debe haber una regulación de los precios, tampoco es cuestión de subvencionar empresas privadas», añade Pepita Costa, quien insiste en la necesidad de que haya un aumento de plazas públicas. En esta línea, señala que «hay ayudas muy importantes de la comunidad europea para esta creación de nuevas plazas»: «Nosotros, desde las familias, hemos instado tanto al Consell como a los ayuntamientos a crear estos nuevos centros, porque lo que queremos son plazas públicas».

Sobre la falta de reglamento, Costa explica que han estado trabajando con el Consell durante estos cuatro años y lamenta que no se haya conseguido ya su aprobación. Declara que «todo ha ido demasiado despacio» y se pregunta por qué «en otras islas se ha podido hacer y aquí no». «Estamos deseando que llegue septiembre, volver a reunirnos con el Consell, y que la tramitación del reglamento de guarderías, centros asistenciales privados, ya sea una realidad», reitera. Que se materialice una regulación específica es necesario para fijar aspectos como los espacios, las ratios o la cantidad de profesionales necesarios, entre otros.

Desde el Consell de Ibiza respondieron ayer que «el reglamento por el cual se establecen los criterios de autorización de los centros de atención a la infancia de 0 a 3 años que no tienen carácter educativo, y otros servicios para el referido colectivo en la isla de Ibiza, aún no se ha aprobado porque es un documento para el que, desde el principio, se ha buscado el máximo consenso entre todos los sectores implicados para poder contar con una norma estable». Y ponen como ejemplo de falta de consenso el reglamento del Consell de Mallorca por las críticas que se produjeron en su momento. En este sentido, desde la institución insular aseguran que en Ibiza se trabaja en «un documento ambicioso» y que esto «está suponiendo más tiempo».

«El pasado mes de abril se elaboró la consulta previa a la elaboración de este reglamento y el documento se colgó en la web del Consell con enlace a un formulario a través del cual los interesados podían hacer sus consultas. Pasado el mes de plazo, no se recibió ninguna», aseguran las mismas fuentes. Así, el Consell afirma que la aprobación de este reglamento sigue así sus plazos «con el tiempo necesario que haya que dedicarle para que sea un reglamento de gran consenso». «Mientras tanto, estamos pendientes de tener una reunión con el Govern balear para que nos clarifique cómo proceder en este momento después del anuncio que hicieron», agregan sobre la aplicación de la gratuidad.

Desde la patronal de las guarderías de Ibiza destacan que son los primeros interesados en que el reglamento que ultima el Consell salga adelante. En palabras de Alberto Peralta, presidente de la Asociación de Centros de Asistencia a la Infancia de Pimeef, «todo lo que esté regulado evita que haya intrusismo»: «Y lo hay por parte de muchos centros, si se pueden llamar así, que anuncian un servicio de guardería, pero que son ludotecas. Hay ludotecas que se quedan con niños de 0 a 3 años, en las que en teoría no se deberían quedar porque no cumplen la normativa de los ayuntamientos. Pero como hay un vacío legal en el cual no hay normativa, no se puede hacer nada». En todo caso, Peralta explica que el lunes su asociación se reúne en el Consell con el departamento insular de Servicios Sociales, que al parecer, según ha sabido Peralta, será el organismo a través del cual se gestionará el pago de las ayudas para cumplir con la gratuidad de 0 a 3 años prometida por la presidenta Marga Prohens. «Será una reunión para hablar del pago, que es un asunto entre los centros y el Consell. Será para ver si han hablado algo con el Govern sobre cómo hacer esto». Pepita Costa, presidenta de FAPA Ibiza, lamenta que aún no se haya aprobado el reglamento: «Cuando tuvimos la última reunión antes de las elecciones, nos llegó la sorpresa de que el Consell no había iniciado su trámite burocrático, por el cual debe justificar la necesidad de elaborar dicho reglamento. La última noticia es que ya se había iniciado. Entonces se nos dijo que los técnicos iban desbordados y que no habían tenido tiempo. Era una excusa que nosotros no consideramos creíble, porque la justificación de su necesidad era fácil de redactar. Es un mandato del Parlament y hay una necesidad social».