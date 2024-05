Asamblea en Ibiza del Grupo Ciudades Patrimonio: En busca de la armonía protocolaria y del ‘bullit de peix’

«Para mí, dirigir esto es como dirigir el coro. Todo debe estar en armonía», explica Lourdes Roig, jefa de Protocolo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Ibiza desde hace 29 años. Son las diez de la mañana y Roig busca esa armonía en la composición de una foto de grupo, la que hay que hacer a los representantes de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en el Baluart de Santa Llúcia. Roig es firme, pero nunca (nunca es nunca) le falta la sonrisa en la boca. No se le escapa una a esta contrabajista, que al ver cómo el primer teniente de alcalde de Úbeda, Javier Gómez, se coloca junto a su alcaldesa, Antonia Olivares, siente como si una tiza rechinara en una pizarra. Se acaba de cargar la armonía. Lo para todo e indica al edil que ese no es su lugar, sino en la tercera y última fila, la de los ediles, como mandan los cánones del protocolo. Roig respira entonces aliviada. Ya se puede hacer la foto, armoniosa protocolariamente, pero con otro elemento que cruje al fondo: la grúa de las obras del Castillo.

Todos salen trajeados. Hoy no es día para calzar deportivas (el viernes sí, cosas del protocolo). El edil de Úbeda comparte la esquina derecha de la foto con el de Turismo de Ávila, Carlos López, con el que coincide: van descorbatados. López, al fin, ha venido a Ibiza. Lo intentó dos veces durante la pandemia. Una tercera fue anulada por indisposición de la reina emérita, explica. Lo intentará por su cuenta en «septiembre u octubre» junto a su familia, «cuando la isla esté menos saturada». Quizás entonces vea a su amigo Manu Gon, periodista de Onda Cero, con el que coincidió en Canal 4 de Castilla y León.

Todas las banderas

A las puertas del MACE se colocaron, también por orden protocolario, las 15 banderas de las ciudades Patrimonio: «Están todas, las he contado», avisa Roig. Para evitar confusiones, pegó en la peana de cada mástil un letrero con el nombre del municipio correspondiente. Los alcaldes de Ávila, Juan Manuel Sánchez (que en el MACE provocó un atasco en la escalera al empeñarse en fotografiar una obra de Josep Vallribera, el neón ‘Without you’), y de Cuenca se hicieron un selfi junto a las de sus municipios. También la edil de Casco Histórico de Córdoba, Lourdes Morales, cuyo alcalde se ausentó por causa mayor: la comunión de su hija.

Los alcaldes, a la entrada del MACE, donde se colocaron las banderas de cada municipio. / Toni Escobar

En el MACE los recibe su directora, Elena Ruiz Sastre, para acto seguido bajar dos plantas y sentarse en torno a una mesa dispuesta en forma de u que fue montada sobre el cristal transparente que cubre los restos arqueológicos fenicios (siglo VI antes de Cristo), romanos e islámicos (un cementerio de los siglos X al XII) descubiertos durante la reforma del edificio. El orden en la mesa, establecido por el protocolo, lo supervisa con lupa por Lourdes Roig. Hay armonía.

Comida ibicenca

No han comido mal este fin de semana los delegados de las 15 ciudades Patrimonio de España. El viernes visitaron el reformado Teatro Pereyra, del que quedaron «impresionados» (aseguran quienes les acompañaron) y donde hubo una especie de tardeo, y ya de noche les prepararon un bullit de peix en Ca n’Alfredo. Ayer comieron fideuà con gamba y pescado ibicenco en Almar, en Talamanca, lugar escogido como guiño a la posidonia, que también es patrimonio de la Unesco. Fueron a cenar a Sa Calma. No se les sirvió ni sashimi ni raviolis ni fajitas ni nada que no fuera producto de la tierra ibicenca, desde el vino a los postres, afirman quienes escogieron el menú.

