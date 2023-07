Taxis de Ibiza, una temporada a medio gas

Son muchos los sectores económicos que lo dicen y el taxi no se queda al margen de esta sensación generalizada: la temporada turística de 2023 está siendo buena, pero no está cumpliendo con las altas expectativas generadas tras el éxito de 2022. En todo caso, algunos taxistas no ven grandes diferencias este verano y el presidente de Fitie matiza que los meses centrales de julio y agosto serán, como siempre, muy intensos.

La sensación entre los taxistas de la isla de Ibiza es la misma que en el resto de sectores: la temporada está siendo positiva, pero con un nivel de actividad que se queda por debajo de las altas expectativas de estos conductores, propiciadas por el éxito de 2022. Eso sí, varios taxistas con los que ha hablado este diario coinciden en que el tráfico es cada vez mayor y en que es evidente que la isla acoge a una gran cantidad de turistas, aunque no se traduce necesariamente en volumen de clientela. Y más si la flota de vehículos de alquiler es mayor este año: un total de 22.000 vehículos, la misma cantidad que ya estuvo en circulación en la temporada de 2019, tal y como publicó Diario de Ibiza a principios de abril.

El presidente de la Federación Insular del Taxi de Ibiza (Fitie), Toni Riera, augura que esta temporada «será buena, pero no tanto como la de 2022»: «Se ve en la calle que, como cada año, hay mucha gente, pero creo que las expectativas tal vez eran más altas de lo que al final está ocurriendo, sobre todo en cuanto al principio de la temporada». En este sentido, destaca que «en julio y agosto, como siempre, toda la isla irá un poco desbordada» y sí que habrá una gran actividad.

Arranque más flojo de lo previsto

En todo caso, matiza que se esperaba que los meses de abril, mayo y junio iban a ser mejores: «Es un poco osado dar porcentajes, pero yo diría que en estos meses del principio de temporada tal vez ha habido entre un 10 y un 20% menos de actividad respecto al año pasado. Se podría decir que en mayo ha habido un 20% menos de trabajo», detalla Riera al ser preguntado por cifras.

A la pregunta de cómo calificaría la temporada, Carmen, una joven taxista de Santa Eulària, responde lo siguiente: «Podría estar mejor. Las expectativas eran más altas». Carmen comenzó a trabajar en este sector el mes pasado, pero viene de una familia de taxistas: «Mis compañeros y mi familia también se esperaban más y dicen que la temporada pasada fue mejor».

En todo caso, el gran volumen de tráfico es evidente y ello requiere estar especialmente atento a la carretera: «Hago turno de mañana y muchas veces tengo que estar con 80 ojos, más de lo normal si cabe... Hay demasiados rent a car y demasiada gente que conduce como si la carretera fuese suya», añade esta joven, que durante el curso estudia magisterio y trabaja fuera de Ibiza, por lo que, en su caso, el taxi es un oficio de temporada. Para combatir las altas temperaturas, es imprescindible tener «el aire a tope e intentar no salir mucho del coche», señala Carmen justo después de dejar a tres jóvenes turistas junto a las barcas de Formentera.

«Las expectativas eran muchísimo más altas. No está yendo como pensábamos, la verdad. Personalmente, para mí la temporada es regular, no muy buena», comenta otro taxista desde la parada de la avenida Bartomeu de Roselló, recientemente recuperada por el Ayuntamiento de Ibiza. No tarda en hacer referencia a los vehículos de alquiler: «Creo que hay demasiado tráfico en la carretera. Se tendría que regular lo de los coches de alquiler y las motos. Así compensaría un poco el trabajo del taxi».

«Corres riesgo siempre»

De hecho, este trabajador asegura que «hay mucha inseguridad» en la carretera: «He empezado esta temporada y me lo pintaban como algo maravilloso, pero es todo lo contrario. Son muchísimas horas y mi vida corre riesgo en todo momento en la carretera. No es oro todo lo que reluce. Antes trabajaba en un supermercado. Quería un cambio, pero tampoco es lo que esperaba».

En este sentido, lamenta que debe estar muy atento no sólo a lo que ocurre en la carretera, sino también a determinado perfil de usuarios. Además, admite que «no se da abasto»: «Hay turistas esperando en las paradas, pero es que hay muchísimo atasco. No se da un buen servicio, la verdad». Otra taxista primeriza explica que a ella le está yendo bien en esta primera temporada: «Antes trabajaba en la administración y quería cambiar».

Dos turistas provenientes de Zaragoza, Arantxa Lahoz y Luis Manuel Rodríguez, esperan en la mañana de este viernes en la cola de la avenida de Santa Eulària, en el puerto de Vila, que avanza muy rápido. Llegaron el lunes y es la primera vez que visitan la isla: «Veníamos en ferri con nuestro coche y se nos ha estropeado», cuentan a este diario. «Antes ya hemos cogido un taxi para venir desde el hotel, en Cala Martina, hasta aquí. No hemos tenido que esperar porque nos lo han llamado desde el hotel», relata Lahoz. En todo caso, Rodríguez señala que desde su seguro no han podido localizarles un taxi cuando se les ha estropeado el coche: «En ese momento no quedaban más. Desde el hotel sí que lo han conseguido. Dicen que tienen una aplicación con los taxistas» para agilizar el proceso.

A pesar de este incidente, ambos coinciden en que se esperaban una Ibiza mucho más saturada y que no se sienten agobiados en este sentido: «Lo que hemos oído es que está más tranquilito que el año pasado».

En esta misma parada, Claudia [nombre ficticio] , taxista de Santa Eulària, opina que esta temporada está siendo «diferente y mucho más floja que el año pasado»: «Hay mucha gente, pero no tanta abundancia de trabajo. Seguramente se ha duplicado la flota de vehículos de alquiler respecto al año pasado y, además, no es el mismo tipo de turismo. No gastan igual en ningún sector, ni en hostelería ni en transporte». Con todo, esta taxista (que lleva siete años ejerciendo como tal y es propietaria del vehículo) concluye que la temporada de 2022 fue, «con diferencia, mejor».

Claudia calcula que, de media, tal vez realiza unos 12 viajes diarios, pero matiza que esta cifra depende del municipio en el que uno trabaje: «En Ibiza y en Sant Josep se trabaja mucho más. A mí me piden ir, sobre todo, al aeropuerto y a Ibiza». Como sus compañeros, expresa que hay que estar «con mil ojos» al volante: «La mayor parte del rato vas esquivando accidentes».

Problemas de circulación

Desde la parada situada al lado de la estación marítima de las barcas de Formentera, Pedro opina que esta temporada está siendo «igual» que la anterior: «Los meses de verano siempre son fuertes». Tampoco cree que las carreteras sean más inseguras este año, pero critica que «se tapona mucho la entrada y la salida del aeropuerto», un asunto que ha acarreado muchas críticas por parte de usuarios: «Es una vergüenza para Ibiza. No lo digo como taxista, sino como ibicenco. Mi hijo trabaja en el aeropuerto y si coge el autobús que debería llegar ahí a la hora a la que él entra, no llega puntual porque el autobús no puede pasar. Con el taxi, lo mismo. No hay un protocolo de verano para garantizar que la gente pueda moverse y circular bien».

Subraya que en la isla «debería haber un protocolo de verano que garantice que haya más movilidad y que no se quede todo atascado». Como ejemplos, critica que para ir a Platja d’en Bossa «se tarda media hora» o que tampoco es tarea fácil llegar a tiempo al aeropuerto para sus trabajadores. «Hay mucho servicio público y muchos taxis, pero la movilidad en Ibiza de momento está muy obstruida», insiste.

A todo esto se le une tener que trabajar con estas altas temperaturas: «Ponemos el aire del coche. El propio cliente también lo pide».

A pocos metros de Pedro se encuentra Miguel Fernández [nombre ficticio], que lleva nueve años trabajando como taxista. Él también opina que la temporada va bien y que es parecida a la del año pasado: «Para mí la única diferencia es que hay muchísimo más tráfico, muchos más coches de alquiler». También cree que «está claro» que las carreteras son más peligrosas a medida que pasan los años: «No hay suficientes controles y sí mucho coche de alquiler. Además, el tipo de turismo que viene aquí es el que vemos todos. Cada día se ven accidentes. Yo hago turno de día, pero aun así veo cosas», agrega este taxista asalariado de Vila. En su momento estuvo cinco años trabajando en el turno de noche, en el que se encontró cara a cara con el turismo de excesos.

Fernández muestra su apoyo a la derogación de la obligatoriedad de parar el coche un día a la semana para los taxis del municipio de Ibiza: «Yo sigo librando y me puedo organizar de otra forma. No tengo el día libre que ellos me dicen, libro cuando quiero». En este taxi trabajan él y una compañera.

Rosa, cubana residente en Ibiza desde hace siete años, no es usuaria habitual del servicio del taxi, pero lo utiliza «de vez en cuando» y explica que en verano le «cuesta bastante» encontrar taxi. En esta ocasión, por suerte, ha tenido que esperar muy poco para subirse a uno en el puerto de Vila.

Pepe, taxista veterano (esta es su temporada número 34), cree que la temporada actual es buena, pero no excepcional.

Toni Riera, de Fitie, recuerda que en 2022 tal vez no se esperaba una temporada tan buena: «Nos sobrepasó, mientras que en la de 2023 intentamos sacar antes las [licencias] estacionales esperando que vendría mucha gente y después mayo quizás fue más flojo. A nosotros nos lo pareció».

Travase de clientes en 2022

En todo caso, insiste en que julio está siendo un buen mes, como de costumbre, y que este año hay algo menos de volumen de clientela. De hecho, admite que el año pasado la sensación era que el servicio del taxi iba «desbordado»: «Analizamos por qué era y vimos que el Consell había reducido bastantes líneas de autobús, lo que genera que más gente se pase al taxi, y por otro lado también habíamos notado que mucha gente nos decía que estaba buscando coches de alquiler, pero que no había y que al final habían decidido moverse en taxi. Esto nos produjo un trasvase de clientes que no solemos tener e hizo que nosotros fuésemos mucho más desbordados», analiza.

A pesar de todo, el presidente de la Federación cree que está temporada está siendo buena a pesar de que el arranque haya sido más flojo: «A lo mejor septiembre y octubre serán meses muy buenos, esto no se sabe nunca».