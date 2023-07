El polifacético Carlos Martorell fue el invitado ayer del espacio de entrevistas de Ebusus Sociedad Cultural, “Unas Hierbas con...”, dirigido y conducido por la periodista Montse Monsalve. Durante la cita, Martorell, uno de los primeros relaciones públicas de España y el más reconocido en ámbito nacional, reafirmó su pasión por la Ibiza de los años 60 y 70, de la que quedó "prendado" durante su juventud y que todavía ama, afirmó, a pesar “de que hoy ha perdido toda su belleza, pureza y libertad”. Martorell fue crítico con la Ibiza de los excesos, aunque aseguró no sufrir “turismofobia”.

El escritor de las novelas "Requiem por Peter Pan en Ibiza" y "La memoria enjaulada", confesó ante el público, según cuenta una nota de Imam Comunicación, que su sueño frustrado hubiese sido ser actor, “aunque ahora no querría dedicarme a ello por la exposición y falta de privacidad que tienen las personalidades famosas”, lamentó.

Según cuenta la nota, Martorell relató que una gran productora “me pidió hacer una serie sobre mi vida, pero hay cosas que no puedo desvelar y no estaba dispuesto a hacer públicas algunas facetas privadas de mi vida”. A pesar de este rechazo Martorell sí hizo referencia a su incursión en el mundo audiovisual con la producción, dirección y redacción del guion del documental autobiográfico 'Carlos Martorell Polifacético´, donde desgrana, según confiesa, “solo el 20% de todo lo que he hecho”.

Durante la entrevista Martorell relató anécdotas vividas con personajes históricos como Salvador Dalí, que le pedía que le hablase en catalán y le llamase “mestre”, su mujer Gala, Andy Warhol, de quien aprendió a dar vida a grandes fiestas en las que el éxito radica en mezclar a personas de todo tipo, Julio Iglesias, que voló desde Miami solo para asistir a un desfile suyo en Madrid, Mick Jagger, Valentino, Roman Polanski, Ricardo Bofill, o políticos y miembros de Familias Reales de toda Europa.

Carlos Martorell quien ha sido periodista, fotógrafo, decorador, diseñador publicitario o estilista de personajes públicos como Naty Abascal, Paloma Picasso, Juan Antonio Samaranch, Grace Jones o Ana Belén, entre otros, sigue trabajando en la creación de fiestas para grandes marcas como Pacha, con su reconocida “Flower Power Vip”.

El relaciones públicas, también departió también sobre algunos temas de su vida privada y explicó que, aunque de niño era muy tímido y se sintió solo e incomprendido, durante su adolescencia y juventud supo darle la vuelta a esa cualidad.