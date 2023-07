Verano, amigos y temperaturas agradables todo el día. Te presentamos el plan perfecto para disfrutar de cada uno de estos puntos. Nobu Hotel Ibiza Bay, a orillas del mar, inaugura The Rooftop Summer Series 23, un espacio con vistas panorámicas de 360º sobre la bahía de Talamanca y desde donde podrás disfrutar de momentos inolvidables.

Un espacio que invita a los encuentros en Ibiza

Si quieres disfrutar de unas puestas de sol inigualables, desde las alturas y con el mar como protagonista, esta azotea en la última planta del hotel es el sitio ideal. Gracias al clima mediterráneo y al agradable ambiente que se vive aquí, este rooftop se convierte en un espacio con las condiciones perfectas para reunirse con amigos o quien tú quieras.

Para hacer que un momento aún más memorable, podrás degustar de una selecta carta con destilados, cócteles de autor y los mejores vinos. Y, lo mejor de todo esto, es que disfrutarás de todo mientras suena música en directo y presentaciones de grandes DJs.

El sitio de moda en la isla donde artistas emergentes y nombres consolidados en la escena musical de Ibiza presentarán sus nuevas propuestas, estilos y tendencias

El amplio espacio al aire libre está decorado con un estilo relajado que pone especial énfasis en tonalidades terracotas, azules y anaranjadas. Su diseño, elegante y sofisticado, está pensado para mantener la armonía con el entorno y permitir a los visitantes disfrutar de las impresionantes puestas de sol estivales frente al Mediterráneo.

Gracias al ambiente despreocupado, informal y rebosante de energía positiva, este nuevo rooftop es el lugar perfecto para que huéspedes, residentes y visitantes contemplen los atardeceres más deslumbrantes de la isla. Para aquellos que no se hospedan en el hotel, el acceso a este lugar es de lo más sencillo, ya que solo necesitan entrar por la puerta principal y subir directamente utilizando el ascensor.

Una carta de autor a la altura

El barman profesional de Pernod Ricard ha diseñado una exclusiva carta de cócteles que combina las mejores marcas de la firma con ingredientes exóticos y hierbas locales. Entre las estrellas de la selección se encuentran el Gronis in the Vineyards y el Blushing Gin Sour, dos creaciones que destacan por la cuidadosa elección de sus ingredientes.

Cada noche se dedica a una temática especial para resaltar las diversas facetas de la Isla Blanca, añadiendo un toque único a la experiencia

Además de los cócteles, el lugar ofrece una amplia selección de destilados premium, vinos de renombre como Azpilicueta, Ysios y Santa Margherite, y los mejores champagnes de la prestigiosa casa Perrier Jouët.

Eventos únicos para momentos únicos

Cada noche podrás disfrutar de eventos especiales y presentaciones en vivo. En concreto, las siguientes:

Bay Unplugged los jueves para disfrutar de la puesta de sol con música en vivo.

Nobu +1 los viernes, con sesiones mixtas de DJs con instrumentos en vivo.

Ibiza Bay Beats los sábados con estaciones de diversos tipos de comida y los mejores sonidos ibicencos de fondo de la mano de grandes DJs.

Self Sundays (noches de Wellness) los domingos que incluyen meditación, mindfulness y sesiones de bienestar.

Con la reciente apertura del rooftop, que abre sus puertas de jueves a domingo desde las 19 horas hasta la medianoche, Nobu Hotel Ibiza Bay se afianza como uno de los principales destinos gastronómicos de la isla. Esta nueva incorporación se suma al restaurante Nobu, conocido a nivel internacional, a la cocina mediterránea del beach club Chambao By The Beach y al flamante restaurante GUSTO, liderado por la aclamada chef Nieves Barragán, galardonada con una Estrella Michelin. GUSTO se inspira en la gastronomía tradicional española, destacando las tapas y raciones elaboradas con productos de máxima calidad y de temporada.

Con esta amplia oferta, el hotel se consolida como una opción imprescindible para disfrutar de una experiencia gastronómica y de ocio en esta temporada, tanto para los huéspedes como para los residentes y visitantes de la isla.

Nobu Hotel Ibiza Bay

Desde que abrió sus puertas en 2017 Nobu Hotel Ibiza Bay es el principal destino 5 de la isla y cuenta con 152 habitaciones de diseño, de las cuales 90 son suites. Sus lujosas instalaciones incluyen, entre otros, The Ibiza Bay Spa by Six Senses peluquería by John Frieda, tres restaurantes, pool bar, Kids Club, una boutique, dos piscinas una solo para adultos y otra familiar un lounge, o un rooftop con impresionantes panorámicas sobre la bahía.

Ha sido reconocido por los prestigiosos Reader's Choice Awards 2020 de Conde Nast Traveler en el Top 20 de hoteles en España y Portugal. También fue distinguido en la categoría Resort del Año, en los premios 2020 de Small Luxury Hotels Y British Airways le otorgó el premio a la Excelencia del Cliente.