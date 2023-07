Cuatro activistas medioambientales ponen en entredicho la seguridad del aeropuerto de Ibiza

Activistas de los grupos ecologistas Futuro Vegetal y Extinction Rebellion burlaron a primera hora de la mañana de ayer la seguridad del aeropuerto de es Codolar y se internaron en la plataforma donde estacionan los aviones privados. Allí, rociaron un jet con esprays amarillo y negro. Además, dos activistas se subieron a ambas alas del avión y se adhirieron con pegamento para protestar contra las emisiones asociadas al lujo y las subvenciones a la actividad ganadera.

La Guardia Civil, a cargo de la seguridad del aeropuerto, los detuvo tras esta acción. La Benemérita, responsable de restringir los accesos no autorizados a la terminal ibicenca, no precisó cómo los activistas burlaron la seguridad y se colaron en el aeropuerto, una infraestructura estratégica para la isla al ser la principal vía de entrada y salida de personas.

Uno de ellos, integrante de Futuro Vegetal, declaró a este diario tras salir en libertad que «fue bastante sencillo» rebasar el perímetro vallado del aeropuerto. Accedieron, explicó, por un agujero en la valla. Según su versión, detectaron este punto débil en una inspección previa y decidieron entrar por este lugar la madrugada de ayer, cuando no esperaban hallar vigilancia.

De hecho, dentro no se toparon con ningún miembro de la seguridad e hicieron lo que quisieron, reconoció. Se dirigieron hacia uno de los aviones privados y lo pintaron, desplegaron pancartas y grabaron sus reivindicaciones sin ser vistos. Al terminar la ‘performance’, avisaron al aeropuerto (AENA asegura que no tienen constancia de esta llamada) para no poner en riesgo la seguridad en las instalaciones, defendió. Y relata que tuvieron que esperar media hora a que llegara alguien, en este caso la Guardia Civil, las emergencias sanitarias y los bomberos del aeropuerto. Añadió que le sorprendió «el trato amable» de los agentes y señaló que él y sus compañeros asumen las consecuencias legales de su acción, aunque precisó que no las comparte.

Los cuatro arrestados prestaron declaración en el juzgado de guardia y quedaron en libertad a primera hora de la tarde. Los cargos contra ellos se mantienen. Se les imputa un delito de daños sobre el jet y otro de desórdenes públicos, «habiendo infringido la normativa de seguridad» del aeropuerto, enumeró la Guardia Civil.

De 45.000 a 225.000 euros

Infringir de manera grave o muy grave «la seguridad de la aviación civil» acarrea sanciones de entre los 45.001 y 225.000 euros, recordó en redes el Ministerio del Interior. La actividad de la terminal no resultó afectada y las operaciones se efectuaron con normalidad, indicó a este rotativo el servicio de comunicación de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Los activistas, tres de Futuro Vegetal y uno de Extinction Rebellion, desplegaron una pancarta que en inglés rezaba ‘tu lujo, nuestra crisis climática’. La acción se enmarca en la campaña ‘Jets y yates. La fiesta se ha acabado’, de la plataforma ‘Eivissa es Rebel·la», explicó Extinction Rebellion en redes, aunque los activistas también «reclaman al gobierno que derive las subvenciones que actualmente destinan a la ganadería a la promoción de alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales».