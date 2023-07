El presidente del Consell de Formentera y diputado autonómico, Llorenç Córdoba, participará en la Comisión Permanente del Parlament balear durante esta legislatura.

Córdoba, que está integrado en el Grupo Mixto de la cámara, ha señalado que este era uno de los objetivos que se habían marcado en Sa Unió, ya que “el Parlament tiene períodos de inactividad, como será el mes de agosto, y si no estás en la diputación permanente y hay algún asunto importante o un pleno extraordinario, no habría ningún tipo de representación de Formentera”.

Esto supuso que, en la negociación que mantuvo el presidente del Consell de Formentera con el resto de componentes del Grupo Mixto, el representante cediese "en ciertas cosas que de todas formas no iba a poder utilizar, a cambio de estar en la diputación permanente. Me costó bastante. Yo sabía que como portavoz no me iban a poner, pero aun así lo pedí, al igual que portavoz adjunto y al final me dieron lo que realmente quería, que era estar en la diputación permanente”.

Representación permanente de Formentera

Esto hace que se asegure que en todo momento en el Parlament habrá un diputado de la isla de Formentera, lo que "garantiza su representación, ya que de otra forma no lo estaría porque Menorca tiene diputados en todos los grupos políticos, Mallorca también y Formentera, como sólo tiene uno, tenía que estar en esta diputación porque si no no iba a estar representada y, de esta forma, puede tener la misma fuerza que ellos”.

Además, Córdoba estará presente en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, en la Comisión de Reglamento y en la Comisión de Asuntos Europeos.