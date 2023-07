Llorenç Córdoba: «Siempre he dicho que con Vox no estoy cómodo, no me gusta»

Llorenç Córdoba, de Sa Unió, es el primero político de Formentera que asume al mismo tiempo la presidencia del Consell de la isla y la representación como diputado en el Parlament balear. Asegura en esta entrevista [celebrada antes de que el PP y Vox cerraran un pacto para la investidura de Marga Prohens], que podrá compatibilizar ambas responsabilidades y desvela algunas de las iniciativas que piensa tomar.

Como diputado en el Parlament balear, tendrá que estar varios días a la semana en Palma.

Estaré en dos comisiones parlamentarias y asistiré a los plenos de los martes y, por la tarde, a la comisión de presupuestos. Luego estaré en otra comisión los miércoles por la mañana. En mi caso, he llegado a un acuerdo con el partido que va a gobernar [PP], con unos preacuerdos ya determinados. El contacto con el Govern será directo, no solo a nivel parlamentario, lo que facilita el trabajo.

¿A qué acuerdos ha llegado con el PP?

Los acuerdos, tal y como se ha comprometido Marga Prohens, pasan por hacer un centro de atención primaria en Formentera, estabilizar la plantilla sanitaria tanto a nivel de contratos, como de salarios y pluses, y facilitar la vivienda en Formentera para funcionarios sanitarios, de educación y de las fuerzas de seguridad. Luego el PP, a nivel balear, también lleva una reducción de impuestos en el IRPF para gente que venga a Formentera. En temas educativos están los dos centros que quedan por reformar y la ampliación del Instituto Marc Ferrer, que está presupuestada cada año pero que no se ha hecho todavía. También está la aplicación del Régimen Especial de Balears con todo lo que significa la triple insularidad para Formentera, con la bonificación del transporte para que las materias primas que llegan a la isla sean más baratas. Es cierto que la cesta de la compra aquí es un 20% más alta que en Ibiza, que ya es cara de por sí. Y el deslinde de Costas, que Prohens públicamente ha dicho que iba a luchar por cambiarlo para defender la protección del medio ambiente pero también la propiedad privada.

Usted se mostró reticente a pactar con Vox pero el PP con el que usted ha pactado lo ha hecho. ¿Se siente cómodo ante esa situación?

Siempre he dicho que con Vox no estoy cómodo, no me gusta. Dije claramente que en el Consell no iba a pactar con Vox y yo no estoy pactando con Vox. Nosotros somos una coalición, Sa Unió, y no hemos entrado en ese pacto.

¿Pero le gusta ese pacto entre PP y Vox?.

No, no me gusta y lo que podemos hacer como Sa Unió es lo que está en nuestra mano, que pasa porque el PP está negociando para hacer un Govern estable sin que tenga que entrar Vox en él. Apoyaremos esa postura. Lo que podemos favorecer es un Govern estable sin Vox. Sobre todo que este partido no entre en el gobierno de las islas.

¿Estas reticencias que tienen con Vox se las ha trasladado a Prohens?

Sí. Además, pusimos nuestras líneas rojas y no apoyaremos si vemos que ese pacto pasa por cerrar medios de comunicación como IB3 o que ataca la lengua propia de Balears, que es el catalán. O se limitan servicios sociales que se han estado dando. Si se llega a ese punto retiraremos nuestro apoyo, pero tengo que dejar claro que, tal y como me ha dicho Marga Prohens, en ningún momento va a llegar a estos extremos y si no, nos encontrarán a nosotros enfrente.

Acaba de llegar al Consell. ¿Cómo han sido los primeros días?

Muy ilusionantes. Vemos que también hay muchas ganas de cambio dentro del Consell. Hemos entrado y hemos hablado con los consellers salientes, pero 16 años de un Consell siempre del mismo color es complicado. Por lo que lo hacemos todo con mucha cautela. Estamos intentando que no se note este cambio en el sentido de que no haya un freno en las actuaciones administrativas y que todo funcione. Igual no vamos a ver cosas muy espectaculares pero sí estamos solucionando problemas. Por ejemplo, había un problema con el parking de Cala Saona, que estaba cerrado y en menos de 24 horas lo hemos solucionado. Ahora mismo hemos estado haciendo las delegaciones de competencias a los consellers. También estamos hablando con los técnicos que nos informan de la situación y nos están ayudando muchísimo. Otra cosa que hemos hecho es hablar con la empresa de limpieza para reforzar el servicio tanto en la recogida en los contenedores, como en las playas y en las calles, y queremos que se note lo antes posible.

Avanzó que iba a nombrar directores insulares. ¿En qué áreas y cuándo lo va a hacer?

No sabemos aún cuándo. De momento, tenemos a la secretaria de Presidencia y al jefe de prensa y estamos hablando con una serie de personas para ocupar estos sitios. El gerente o director insular de Turismo es una figura que vamos a poner y luego estamos mirando en las consellerias donde hay una carga de trabajo más grande, como Medio Ambiente. Es un área con mucho trabajo y para reforzar el trabajo de los técnicos y de la consellera pondremos un director insular. También lo tenemos previsto en el área de Recursos Humanos, aquí hay mucho trabajo y tenemos mucho personal. Son áreas muy delicadas que tienen que funcionar y no podemos fallar en ellas. Pero de momento no tenemos cerrado este tema. Luego está también el director de la residencia de mayores que ahora ha cesado porque era un cargo de confianza. Luego tenemos previsto que sea el director de la residencia del Centro de Día y que sea el director insular de Servicios Sociales.

¿Qué piensa hacer con el concurso de los servicios de playa?

Aquí tenemos contenciosos con los quioscos y con los lotes de hamacas. Hemos tenido una primera reunión con los técnicos de medio ambiente para saber cómo está la situación. Tenemos que hablar con la gente que ha puesto los contenciosos, a ver qué interés tienen. Parece ser que con el anterior equipo de gobierno no había comunicación y algunos nos han dicho que la única vía que han tenido para negociar ha sido interponer el contencioso administrativo. Vamos a ver si se puede negociar y ver cómo están los procesos en los juzgados y veremos los resultados, si son favorables al Consell o se archivan. Siempre hemos dicho que el modelo de quioscos que defenderíamos era el modelo que había hasta ahora, no el que recogen las bases, lo que no vamos hacer es tirar el pliego para atrás. No vamos a provocar más problemas.

¿Sabe que el modelo de pasar de 20 a 50 metros y de pasar de servicio de bar a restauración fue una demanda de los anteriores concesionarios?

Sí y creo que fue equivocada, como lo fue aceptarla por parte del anterior equipo de gobierno. A mí ahora me paran por la calle y me piden muchas cosas, pero tengo que decidir si es bueno o no. No culpo al hecho de que [el anterior gobierno] aceptara esas condiciones pero creo que no es una decisión correcta. Estuve en Sanidad durante ocho años y visitaba los quioscos, conozco la situación y no convenía crecer porque estamos creando mini restaurantes que atraen a un tipo de empresa totalmente diferente. Nosotros no estamos ni con los anteriores titulares ni con los que se han presentado al concurso, estamos con el modelo de quiosco de la isla.

Usted asume la gestión de los fondeos de s’Estany des Peix. ¿Cómo piensa abordar este asunto?

Estamos también hablando con los técnicos y con las personas que trabajan allí para saber qué instrucciones han recibido. Actualmente tenemos una concesión para 15 años con los amarres que hay, que son 285. Lo más sencillo es no tocar nada porque si lo intentas es posible que se alargue años para poder modificar algo, no hemos cerrado la posibilidad. Estamos esperando a que se forme el nuevo Govern balear para hablar sobre el asunto.

¿Piensan ampliar el número de amarres?

Si técnicamente y medioambientalmente es posible y se puede ampliar, igual se podría poner algún amarre más. Trescientos más no, eso está claro, pero hay proyectos anteriores en los que había unos 340 amarres. Si me pregunta si es posible, pues no lo sé. Si aumentar los amarres significa empeorar la situación de s’Estany no lo vamos a valorar, lo primero es la protección, pero también esta el uso tradicional. El puentecito o la pasarela hay que cambiarla, eso no está bien. También están las rampas de acceso al mar, que están fabricadas con madera y no son practicables,. Queremos darle una solución y también proponer otra rampa en es Pujols. Estamos negociando a ver si se puede tener alguna rampa en el puerto para privados, no para chárters.

¿Piensa proponer a la APB la reordenación del puerto de la Savina?

Pensamos que ha sido un error el cambio de los atraques de los barcos de excursiones. En su momento, la intención era reducir los barcos pero todos hemos visto que es lo contrario, hay más espacio, se abarloan y hay más barcos. No ha funcionado y ha provocado una saturación de la estación marítima. Ahora intentaremos solucionarlo, pero tenemos que hacer una regulación. En nuestro programa ya hablamos de la Ley del Transporte Marítimo que regulará las excursiones marítimas y los viajes de las navieras. Es una ley de 2010 y pensamos que hay que modificarla y adaptarla a la realidad actual, que es diferente. Hay que limitar el número de barcos y de personas que vienen porque están creando una masificación. Por eso se trataría de que las excursiones vuelvan al sitio de antes y así se devolvería también la actividad comercial a esa zona.

¿Cómo ve la situación del tráfico marítimo entre Ibiza y Formentera?

Los viajes entre las Pitiusas que tenemos ahora son excesivos. Creo que las mismas navieras lo saben, todo el mundo lo sabe, pero la situación se creó hace años. Tenemos que abordar esto con todas las partes, con las empresas y los dos consells, el nuestro y el de Ibiza. El de Ibiza intenta defender los intereses de las empresas de su isla, que pueden ir en contra de los intereses de Formentera. He tenido un primer contacto con el presidente, Vicent Marí, y nos tenemos que sentar para hablar de la Ley del Transporte Marítimo, de las líneas marítimas y de las excursiones. Luego, respecto a los barcos de recreo tenemos que ver la capacidad de carga del Parque Natural de ses Salines; hay que limitarla en tierra y en el mar. Veremos si la solución pasa por colocar boyas y cobrarlas, lo mismo que cobramos por aparcar en el Parque Natural, en la zona de ses Illetes y de Llevant.

¿Van a modificar el Plan Territorial Insular?

Sí en lo que afecta a las explotaciones agrícolas, para facilitar que pudan tener la infraestructura que les hace falta, tipo corral para el ganado o una caseta almacén. Esto no quiere decir que se quite el control. Me refiero a que se podría hacer una declaración responsable y si se hace un uso que no toca, tipo un apartamentito, pues se elimina, me refiero a que se derribe. El PTI tiene bastantes modificaciones pendientes y ahora hay que mirarlas. Unas serán más restrictivas para intentar evitar que se construya mucho más. Lo que queremos es que la gente que tenga derecho a construir lo pueda hacer más fácil. Lo que no puede ser es que tengamos tres, cinco o siete años una licencia en el Consell. Vamos a facilitar los trámites pero haciendo bien las cosas, siempre con un perfil conservacionista. No vamos a dejar construir más, no vamos a flexibilizar la construcción.

¿Se ha planteado alguna vez un horizonte de construcción cero?

Sí. Igual es muy radical lo que voy a decir, pero llegará un momento en que será así, veremos cuándo llega ese momento. Tendríamos que hacer un análisis de cómo está el territorio en rústico, en urbano, mirar los usos residenciales... También está el problema de la vivienda, que tenemos que solucionar. Es complejo pero sí que llegará un momento en que nos lo tendremos que plantear.