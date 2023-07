Una nota que decide el futuro en Ibiza y Formentera

Nervios por una nota que decidirá el futuro de muchos jóvenes. Ese es el aire que se respira en el IES Quartó del Rei de Santa Eulària, donde 115 estudiantes de Ibiza y una alumna de Formentera, que ha tenido que desplazarse a propósito, llevan a cabo sus exámenes de Selectividad en la convocatoria de julio, que se celebra los días 4, 5 y 6 de julio al mismo tiempo en las cuatro islas.

A las diez de la mañana algunos alumnos ya están en el edificio para repasar su examen de Historia de España. Carla Molero y Lidia Tur miran sus apuntes con los nervios de que todo salga bien. «El de historia es el que más flojo llevo, pero porque nunca se me ha dado bien. Los demás los llevo bastante mejor y creo que voy más tranquila», admite Molero. Ella quiere estudiar un doble grado en Magisterio infantil y primaria, y espera poder marcharse fuera, sino se quedará en la isla a realizarlo. Tur es la primera vez que se presenta, como su amiga, y está entre varias opciones para estudiar, como son Derecho o Criminología y admite que en esta última le piden mucha nota.

Daniel Mendoza, de 17 años, ha salido hace poco de su examen de Química, el primero al que se enfrenta en estos tres días de intensidad. «Los nervios me afectan mucho y ahora me ha ido un poco complicado el de Química», comenta. Su objetivo es entrar en la carrera de Psicología o en Criminología. Son varios los que quieren estudiar estar última. «Tenía pensado irme, sobre todo a Madrid o Valencia, pero ahora en mis ideas está Palma de Mallorca si me aceptan», admite.

Algunos profesores han decidido acercarse al recinto académico para acompañar a sus alumnos, como es el caso de Catalina Prats, profesora de Química en el IES Santa Maria y que está hablando con Mendoza. «El examen de Química no nos sorprende, y los alumnos que han aprobado cómodamente el curso aprueban», comenta y añade que en su departamento nunca se sorprenden con la prueba que les ponen año tras año.

De Formentera a Ibiza

Estela Ferrer Costa llega desde la isla vecina para completar sus exámenes. Cuenta que es la única que se presenta y le han hecho venir hasta Santa Eulària, aunque en un primer momento podía elegir hacer las pruebas en Formentera. «Estoy con Iedib, ya que estoy haciendo Bachillerato a distancia junto al IES Marc Ferrer, pero en la preinscripción puse Formentera y al cabo de unas semanas me dijeron que no lo hacían, ya que era la única», relata.

El lunes cuando fue a mirar la ubicación se encontró que le salía que el edificio que le tocaba estaba en Palma y eso le sorprendió bastante. «He hablado con el que lo lleva y hoy la hago aquí, pero era un error, ya que en Formentera sí que se hace», añade. Ferrer no necesita la nota de la selectividad, puesto que en la universidad que ha escogido para estudiar Diseño de Moda solo tiene que hacer una prueba de acceso. Aún así, quiere completar la selectividad por la experiencia.

Un caso similar al suyo es el de Miguel Ángel Planells, de 18 años, quien tiene en mente estudiar Cocina o Auxiliar de Enfermería, grados en los que no piden nota. «La hago por ego», admite y comenta que está calmado porque no necesita la nota de corte.

Antoni Gamundí es el jefe de expedición de selectividad en Ibiza. Ha llegado hoy desde Mallorca y su función es comprobar que todo está en orden y resolver los posibles incidentes que ocurran. Ha visto pocos alumnos, pero palpa sus nervios en el ambiente, como es normal en esta situación.

Unos entran y otros salen

Noelia Millano Ferrer recién sale de su examen de Química. «Ha ido bastante bien. No sé si ha sido más fácil, pero he tenido mejores sensaciones que en el primero», comenta. Dice que se ve preparada, ya que ha estudiado varias semanas, puesto que se presentó en junio y tiene todo bastante al día. Su objetivo es llegar a estudiar Odontología, carrera en la que le piden una nota de 12 valores aproximadamente.

Dayana Sarria entra en el instituto con los apuntes en la mano. Se presenta por segunda vez, ya que quiere subir nota. «No me voy a rendir hasta entrar a la carrera que quiero», confirma. Quiere estudiar Bellas Artes en Salamanca, donde le piden algo más de un ocho, pero no se cierra las puertas si le toca otro destino.