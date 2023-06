En el primer día hábil, tras la constitución de la nueva Corporación del Consell de Ibiza, el presidente ha convocado hoy el primer encuentro del Consell de Alcaldes y, posteriormente, de la Mesa de Diálogo Social, de la que participan los agentes sociales de la isla, con la finalidad de abordar posibles medidas para solucionar el problema de la vivienda. Para empezar, el presidente, Vicent Marí, ha acordado con todos los alcaldes del PP de la isla la elaboración de «un censo» con todos los solares disponibles para la edificación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) a través del Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) o bien de concesiones públicas o promociones privadas destinadas al alquiler a precio tasado.

Con esta información, la identificación de las zonas donde se pueden levantar estas promociones, el Consell promoverá modificaciones legislativas para facilitar el desarrollo de estas edificaciones, ya sea dando «agilidad» a su tramitación o con el cambio de los parámetros de edificación o de intensidad de uso, según ha explicado el presidente, Vicent Marí, en rueda de prensa. Así, por ejemplo, Marí ha indicado que algunos de los solares en los que se pueden desarrollar este tipo de proyectos se hallan en Áreas de Transición, que es la franja de terreno que rodea el suelo urbano en el cual, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones, en el futuro se pueden urbanizar. A través de una modificación legislativa ex profeso se podría acortar toda la tramitación de la reclasificación de estos terrenos. «Tardarían mucho tiempo [los ayuntamientos], lo que haría inviable la adopción de estas soluciones», ha justificado Marí. Del mismo modo, hay terrenos en los que la normativa municipal obliga a construir viviendas de 120 metros cuadrados. En este caso, se tramitaría por la vía rápida un cambio de la normativa urbanística para que se puedan edificar más viviendas de menor superficie.

Edificios inacabados

Asimismo, con esta misma idea se pretende también facilitar la conclusión de edificios de viviendas que, en su día, se quedaron a medio construir, siempre y cuando se destinen también al alquiler a precio tasado a determinados colectivos que precisan de una vivienda, ya sean jóvenes, trabajadores o funcionarios públicos, según ha explicado el presidente.

Vicent Marí ha reconocido que el problema de la vivienda no se puede resolver sólo con la construcción de más viviendas, sino que se tienen que aprovechar a las existentes que se destinan «ilegalmente» al alquiler vacacional. «La oferta ilegal supera a la la legal», ha recalcado el presidente, aunque sin dar ningún dato, y ha reconocido que en este punto se encuentra «el meollo de la cuestión». Por ello, el Consell se propone perseguir «con contundencia» el alquiler turístico ilegal con una modificación legislativa que sirva no sólo para sancionar a los infractores sino también para que sirva de «efecto disuasorio».

En este sentido, el objetivo de la institución insular es que la ley posibilite la clausura de las viviendas que se explotan ilegalmente mediante «su precinto». Al igual que se pueden paralizar unas obras ilegales, Marí defienda que se actúe igual con los pisos turísticos ilegales porque aunque tengan un uso residencial se explotan como «una actividad económica». La idea, ha insistido el presidente, es que los infractores tomen conciencia de que «no les va a salir gratis». «El efecto disuasorio ha de ser muy contundente», ha subrayado.

Ahora el PP "no tiene excusas"

Desde hace años, el Ibavi, dependiente del Govern balear, se queja de que los ayuntamientos de Ibiza gobernados por el PP no ceden solares para la construcción de promociones de VPO. Al ser preguntado el presidente sobre los motivos por los que no se ha hecho antes, Marí dijo que hace dos años, aproximadamente, los ayuntamientos respondieron a la solicitud de información del Ibavi sobre posibles solares aptos para construir VPO. "Queremos coordinarlo desde Ibiza. Tener esta información para promover estas medidas legislativas. Ahora, en el momento en que todas las instituciones y se supone que también el Govern son del mismo color político, no hay excusas. Hay que actuar de manera ágil y contundente. Pero primero hay que reunir la información que está dispersa y plantear la solución que deberá surgir de un Consell de Alcaldes tras un análisis concreto de la situación de cada ayuntamiento", ha indicado Marí.