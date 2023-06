Así localizaron la plantación de marihuana en el cementerio de Ibiza

Miércoles 26 de abril. Recién estrenada la primavera. Unos trabajadores municipales se acercaron a hacer unos trabajos de mantenimiento en la zona norte del cementerio nuevo de Ibiza, la más alta de este lugar situado en la falda de una montaña, en la que se ubican los mausoleos. Un día normal que cambió al descubrir que, tras el muro, alguien estaba montando un jardín clandestino de unas plantitas de verde intenso y hojas compuestas de varios foliolos puntiagudos. Quizás no tenían mucho conocimiento de botánica, pero reconocieron las plantas de marihuana. El aviso de estos trabajadores al concejal del área del Cementerios concluyó con la detención del ‘jardinero’ aficionado por la Policía Nacional el pasado miércoles 14 de junio.

Abril es un mes de siembra. Los supermercados ofrecen esos días promociones de artículos de jardinería. Quizás de estas promociones se surtió el jardinero que nos ocupa. Su idea aparentemente no tenía fallos. Montar una plantación de marihuana en el exterior de los muros del camposanto. Una zona tranquila, disponibilidad de agua gratuita, no era necesario pagar alquiler y no había vecinos que pudieran importunar. ¿Qué podía fallar?

Colaboración policial

Los trabajadores que localizaron las macetas pusieron al corriente al Ayuntamiento de la situación y se dieron indicaciones de que nadie que tuviese que hacer trabajos en el cementerio se acercase a esta zona ni tocase nada. Se alertó a la Policía Local de Ibiza que se puso en contacto con la Policía Nacional, competente en temas de estupefacientes.

«No toquéis nada, nos encargamos nosotros», dijeron los agentes tras una primera visita. A partir de aquel momento comenzaron las investigaciones que concluyeron con la detención in fraganti (cuidando las plantas) de un individuo colombiano.

Entre el personal municipal se llevó el tema «con mucha discreción», indican. Lo sabía el personal que trabajaba directamente en el cementerio, el departamento de Cementerios y Alcaldía.

Un sistema rudimentario

El sistema de cuidado era muy de andar por casa. La propia Policía Nacional indicó en una nota tras la detención que el individuo aprovechaba las horas en que el cementerio estaba cerrado para saltar el muro y regar las plantas.

Para poder llegar hasta el punto en el que estaba ubicada la plantación era necesario acceder al cementerio. Dentro del recinto todo está asfaltado, pero si hubiera querido llegar al muro norte sin entrar habría tenido que subir campo a través la montaña entre un bosque de pinos lleno de maleza.

En el interior del cementerio «hay grifos por todo el recinto para los jardines y para el uso de los familiares de los difuntos», detallan desde el Consistorio, «pero debía transportarla en cubos y regar personalmente las plantas, porque al parecer no había dispositivos de riego».

Todo sembrado en macetas, las plantas más pequeñas estaban a la sombra del muro, las más grandes las iba colocando en la pendiente de la montaña para que recibiesen más sol. «Tiene pinta de haber sido algo muy amateur, pero el hombre debió identificar primero el lugar. Por la parte más alta va poca gente, a menos que haya un entierro o por el día de Todos los Santos».

La Policía Nacional abortó esta innovadora start-up de bajo coste que no llegó a operar.