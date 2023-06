El secretario general de la Federación Socialista de Eivissa (FSE_PSOE), Josep Marí Ribas, ha convocado esta mañana a los medios de comunicación de «urgencia» para abordar la intervención policial en el Ayuntamiento de Sant Josep y la detención del alcalde en funciones y compañero de partido, Ángel Luis Guerrero, y la letrada municipal Carla García además de un aparejador, dos abogados y un constructor por una supuesta trama de corrupción urbanística.

Marí Ribas ha reconocido su «preocupación» por este asunto y, al ser preguntado sobre si confía ciegamente en el alcalde, ha respondido lo siguiente: «Confiamos en que efectivamente se pueda aclarar todo lo que se ha hecho. Ahora no puedo hacer más valoraciones. Lo que sabemos es que se investigan unos hechos que le implican a él [a Guerrero] y a otros y esperamos que se puedan aclarar estas actuaciones». «No puedo ocultar nuestro disgusto por todo lo que ha pasado estos días. Lo compartimos todos los socialistas de Ibiza y especialmente yo mismo como exalcalde que siempre tuve a Ángel Luis Guerrero en mi equipo desde 2007». «Esperamos y deseamos que él mismo y todas las personas investigadas puedan dar explicaciones y su buen nombre quede limpio de toda sospecha».

En una intervención escrita, antes de responder a las preguntas de los medios de comunicación, Marí Ribas ha defendido «la presunción de inocencia» y ha pedido que «no se condene a nadie ante de hora». Ha destacado que el PSOE se ha regido siempre por «los principios de la defensa de la legalidad, el interés general y unas instituciones limpias que deben estar al servicio de la gente». Por ello, ha manifestado su «confianza» en que «el alcalde y compañero Ángel Luis Guerrero podrá responder de todos los hechos que se investigan».

También ha ensalzado «su enorme entereza, responsabilidad y generosidad al anunciar que no tomará posesión del acta de concejal» en el acto de investidura de mañana.

También ha dicho que «el compromiso» del PSOE siempre ha sido «acabar con las prácticas urbanísticas que ocurrieron hasta 2007 [cuando la izquierda gobernó por primera vez el municipio] y que fueron oportunamente investigadas». «Era una de nuestras prioridades. Pienso que se ha hecho así siempre, cuando yo era el alcalde y, en los últimos dos años, con el compañero Guerrero». «Por eso deseo que se llegue cuanto antes al fondo de todo y se aclare toda la investigación», ha reiterado en la sede del PSOE de Ibiza junto a la secretaria de Organización del partido, Irantzu Fernández.

No ha hablado aún con Guerrero

Marí Ribas ha reconocido que aún no ha tenido la oportunidad de hablar con Guerrero, sí lo ha hecho esta mañana con su esposa. «Seguramente lo haré pronto», ha señalado.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de si esta investigación urbanística le podría salpicar, el también exalcalde de Sant Josep ha dicho: «Pues no, pienso que no. Hipótesis no las puedo adelantar. No puedo hacer una valoración sobre algo que pueda pasar en el futuro. Pienso que no, pero no lo sé.

Asimismo, Marí Ribas, que en su intervención ha destacado que desde 2007, cuando fue elegido alcalde por primera vez, Guerrero siempre ha estado a su lado, ha indicado que no se ha planteado dimitir de su cargo como máximo responsable del PSOE de Ibiza. «No creo que haya ningún motivo», ha subrayado.

También ha dicho que considera que Guerrero ha tomado «una decisión acertada» al apartarse ahora del partido y del Ayuntamiento. «Le permite desvincularse del foco en este momento. Es bastante razonable que haga esto. Con la baja del partido ha manifestado que quiere tener libertad para actuar como sea sin implicaciones por la pertnecina al partido y volver a afiliarse, según ha dicho, ha dicho, cuando haya recuperado esta posición que desea aclarar, según que ha dicho. Es una postura acertada», ha recalcado.

Sobre su espantada a la salida de los juzgados para esquivar a los medios de comunicación y no dar explicaciones en persona, Marí Ribas se ha limitado a decir que es «una decisión personal que hay que respetar».