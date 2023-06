La política y los profesionales y amantes del mar despiden a una mujer «valiente» y «recta»

No tenía pelos en la lengua y a pesar de ello eran legión quienes la respetaban pese a no coincidir en la mayor parte de las veces con sus postulados. Heredera política de su padre, el expresidente del ya desaparecido Consell de Ibiza y Formentera Antonio Marí Calbet, Virginia Marí (República Democrática del Congo, 1962) alcanzó la cima de sus aspiraciones en 2014, cuando fue nombrada alcaldesa de su ciudad, Ibiza. Falleció a primera hora de ayer víctima de un cáncer contra el que luchaba desde hacía meses.

Nunca es fácil escribir un obituario, sobre todo si es el de una amiga; no todos los finados concitan el respeto, la loa general. Pero en el caso de Virginia Marí Rennesson resulta complicado, por no decir imposible, encontrar un testimonio que no recurra a los adjetivos «valiente», «honrada» o «recta». Sobre todo por tratarse además de un personaje público, una política significada desde sus inicios en este mundo, tan retorcido a veces, con el Partido Popular.

Marí, que llegó a dirigir los designios de su ciudad durante el turbulento mandato que vio pasar a tres alcaldesas de su partido entre 2014 y 2015, falleció a primera hora de ayer en el Hospital Can Misses como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado hace meses. Luchó hasta el final, como se esperaba de una mujer como ella, fuerte y decidida, pero no pudo ganar esta batalla, tan cruel con tantos.

Marí era licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autònoma de Barcelona y una de los cinco hijos (los otros son Beatriz, José, Alicia y Daniel) del matrimonio formado por el expresidente del Consell Antonio Marí Calbet y Maryse Rennesson. Deja dos hijos, Marc y Carlos, y a su pareja, José Luis García-Villaraco Suárez. La familia quiere despedirla en la intimidad, pero se ha previsto una misa el sábado a las 12 horas en la iglesia de Santa Cruz de Vila.

Virginia Marí asumió el bastón de mando de la alcaldía de Ibiza el 10 de agosto de 2014 para el PP después de la dimisión en ese mismo mandato de Marienna Sánchez Jáuregui y Pilar Marí, del mismo partido. En su toma de posesión dejó una pincelada de su personalidad: «No hay nada que celebrar», advirtió. «No me rendiré. Jo som de Vila», añadió desafiante.

Mujer valiente, decidida y honesta, ha sido uno de los puntales del PP del municipio de Ibiza y de la isla y además de la alcaldía de la capital, también dejó su impronta por su fuerte carácter y por la defensa de sus convicciones en el Parlament balear, donde era diputada popular desde las elecciones de mayo de 2019.

Durante la precampaña, José Vicent Marí Bosó, presidente del PP de Ibiza, gran vencedor de las últimas elecciones autonómicas y municipales, visitó a Marí Rennesson en el hospital: «Me llevé la alegría del día porque la vi animada y fuerte. Es una pérdida enorme», lamentó ayer en declaraciones a Diario de Ibiza.

La primera inspectora de pesca de Ibiza

Marí fue la primera inspectora de pesca de Ibiza y se sentía especialmente orgullosa de esa función, que desempeñó durante muchos años y la mantuvo muy cercana al sector, que le tributó un homenaje hace poco. También fue secretaria de la Comisión de Seguimiento de la Reserva Marina de es Freus de Ibiza y Formentera. Era una amante del mar y de la naturaleza.

Antoni Tur Serra, presidente de la Cofradía de Ibiza, recordaba ayer la importante labor de Marí como intermediaria entre el sector y la conselleria de Pesca del Govern a través del Parlament. «Era una mujer que ponía mucho empeño en lo que hacía y estaba muy volcada en nosotros, en defender al sector». «Era muy seria, muy profesional; no era la típica persona que hacía algo o no según eras su amigo. Hacía lo que tenía que hacer».

Los pescadores profesionales de Ibiza, a través de su página de Peix Nostrum en Facebook, destacaron que Marí era «una persona única e irrepetible que llevó con firmeza, pero también con mucho cariño, su trabajo como inspectora de pesca. Gracias infinitas por todos esos años de incansable dedicación al sector pesquero. Descansa en paz», indicaron.

Las muestras de duelo y reconocimiento inundaron las redes sociales. La presidenta del Govern en funciones, Francina Armengol, el Ayuntamiento de Ibiza, el PP, los socialistas y los pescadores de la isla, entre otros muchos (imposible dar cabida a todos los testimonios), lamentaron con sus respectivas publicaciones la desaparición de Marí, a quien Armengol calificó como una mujer «comprometida con su tierra, con su mar y con el servicio público». En un mensaje en Twitter, la líder socialista trasladó su pésame y un «fuerte abrazo» a su familia y compañeros del PP de la isla.

Desde el Consell

El presidente del Consell, Vicent Marí, también del PP y reelegido para el cargo, colgó un emotivo mensaje en Instagram: «Amiga, compañera, ejemplo de fuerza y compromiso pero, sobre todo, gran persona. Muy triste por la muerte de Virginia. Dejas un gran vacío. Descansa en paz».

También el alcalde electo de Ibiza, el popular Rafa Triguero, reaccionó al fallecimiento de Marí, a través de Twitter: «Nos ha dejado nuestra querida Virginia Marí. Una política valiente, una alcaldesa comprometida y una persona con un gran corazón».

En la misma red social, la reelegida alcaldesa de Santa Eulària, también del PP, Carmen Ferrer, comentó: «Muy tristes por la pérdida de Virginia Marí. Decimos adiós a una gran mujer y a una gran política. Trabajadora, íntegra y valiente. Siempre estuvo a la altura de las circunstancias por muy difíciles y complejas que fueran. Todo mi apoyo a sus seres queridos en este momento tan doloroso».

Rafa Ruiz, alcalde en funciones de Ibiza, dejó escrito , también en Twitter: «Me acaban de dar la triste noticia de que nos ha dejado la alcaldesa Virginia Marí. Acompaño en el sentimiento a toda la familia del @PPIbiza, amigos y familiares. Molts anys de vida».

El secretario general de la Federació Socialista de Ibiza, Josep Marí Ribas, comentó, por su parte: «Expresamos nuestro sentimiento de duelo a la familia de Virginia Marí y a la familia del PP de la isla. Es una pérdida importante de una persona que ha sido importante en la política local».

Marí Ribas, a través de un audio remitido a este diario, expresó la «consideración» de la FSE a la familia y los amigos de la política popular. «Lamentamos mucho su pérdida», finalizó su mensaje.

El adversario en el Parlament

Miquel Mir, conseller balear de Medio Ambiente en funciones, dejó escrito en la red del pajarito azul: «¡Triste noticia! Mujer comprometida con sus ideales y con esta tierra, y con quien pude debatir en el Parlament siempre desde el respeto. Mi sentido pésame a la familia, al @ppbalears y al @PPIbiza».

El Parlament, por su parte, también trasladó el pésame a amigos y familiares. Marí fue diputada en la décima legislatura, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Europeos y la de Turismo.

También desde el mundo del deporte llegaron las reacciones. En concreto desde el equipo de fútbol de la UD Ibiza. «Hoy nos ha dejado Virginia Marí, exalcaldesa de Ibiza y familiar de nuestro partner @marina_ibiza. Desde la UD Ibiza enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz».