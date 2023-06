⚫️ Ens deixa na Virginia Marí. Una gran companya de @ppeivissa, lluitadora com ninguna i sempre disposta a ajudar i defensar sa seua terra



Seguirà sent una inspiració per a tots naltros



El nostre condol a tota sa seua família i amics



Et trobarem molt a faltar pic.twitter.com/iZ2AGjow8g