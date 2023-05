TikTok tiene nuestra atención

La Escola d’Art de Ibiza acogió ayer la primera edición de sus Jornadas Audiovisuales a través de una mesa redonda (titulada ‘El futur del mitjans de comunicació locals i els joves’) con estudiantes del centro y profesionales del mundo del periodismo para debatir sobre el estado de la profesión, los nuevos formatos y el público joven, entre otros muchos asuntos relacionados con los medios de comunicación. Los hábitos de consumo de contenido por parte del alumnado de este centro confirman el cambio de paradigma: los jóvenes apenas tienen relación con los medios convencionales, ya que pasan buena parte de su tiempo en redes sociales, lo cual no quiere decir necesariamente que no estén al tanto de la actualidad. De todos modos, si alguna vez llegan a publicaciones periodísticas, es porque primero han visto esas temáticas en redes sociales.

Las alumnas Kira Olivera y Àngels Cardona, de 2º de bachillerato artístico, se encargaron de dinamizar la conversación mediante preguntas variadas a los periodistas Manu Gon, de Onda Cero, y Montse Monsalve, CEO de la agencia Imam Comunicación, quienes hablaron de su experiencia personal en el sector, retos actuales, auge del pódcast o de la necesidad de que las nuevas generaciones participen en el ecosistema informativo.

¿Y nuestra concentración?

Kira Olivera (17 años), en conversación con este diario, explica que las redes sociales son el principal formato que consume: «La verdad es que no consumo medios de comunicación locales o nacionales, veo mucho TikTok, que es una competencia y algo que a mí me llama mucho más la atención». Y destaca que Instagram lo recoge todo, pues en esta otra plataforma ya se pueden encontrar tweets, TikToks y, por supuesto, muchas fotografías. En TikTok el usuario accede a vídeos cortos que a menudo tienen música y muchos cortes para que sean lo más rápidos posible. Además, no hay fin, ya que por muchas veces que uno deslice el dedo por la pantalla, siempre aparecerán más y más vídeos.

Susana Martín, profesora de la asignatura de Cultura Audiovisual y jefa del departamento de Desarrollo y Promoción, organiza esta jornada: «El currículum de Cultura Audiovisual incluye unos temas que son de radio y televisión, y la experiencia me dice que los chavales ya no consumen ninguno de estos dos formatos, porque cuando hablamos de los programas, no los conocen, y tampoco leen la prensa». De hecho, pocos de los entrevistados para este reportaje siguen las cuentas de medios en Instagram, TikTok o Twitter. Martín apunta que sus estudiantes, aunque de una manera diferente a la de las generaciones anteriores, sí se informan; pero que también es interesante acercar los medios de comunicación locales al alumnado y analizar cuál es su futuro.

Àngels Cardona, de 18 años, también pasa más tiempo en redes sociales, y asegura que si consulta prensa en internet (ya sea de ámbito local o nacional) es para informarse de noticias antiguas («de hace cinco años, por ejemplo») y relacionadas con algún tema sobre el que esté investigando, pero no para conocer la actualidad. Preguntada por los motivos, Cardona lo tiene claro: «En parte es porque en las redes es todo más personalizado. Las noticias suelen ir dirigidas a un público general, a lo mejor gente más adulta y no tanto adolescente, como es mi caso». También apunta que en las redes sociales hay «más estímulos, más colores».

En redes sociales, los jóvenes también se topan con vídeos de políticos o de plenos parlamentarios

En la misma línea, Kira Olivera señala que los contenidos en redes sociales tienen más capacidad para captar su atención: «Supongo que debería confiar más en un noticiero que en un TikTok, pero es que tengo una necesidad de estimulación constante». En este sentido, reconoce que la televisión le parece lenta y, un noticiero, aburrido: «Noto que necesito más». Así, le preocupa que se pierda la capacidad de atención. En cuanto al pódcast, comenta que ha intentado escuchar algunos de personajes que le gustan, pero que no consigue mantenerse delante de la pantalla haciendo únicamente eso, escuchando la conversación: «Me distraigo con otras cosas. Incluso los vídeos de YouTube están comenzando a parecerme demasiado lentos». En muchos casos, dice, acaba ‘a doble pantalla’. Se trata de la necesidad, por ejemplo, de coger el móvil durante el visionado de una película. Y es que hacer una sola de estas cosas ya sabe a poco.

Al margen de la hegemonía de las redes, no significa que estos jóvenes no se topen con contenidos relacionados con la actualidad. A Olivera le aparecen vídeos de políticos, de opinión, de Estados Unidos o incluso de la guerra de Ucrania: «De este conflicto me entero mucho más por TikTok que por mi entorno, que ya se ha olvidado del tema». Aunque esta estudiante matiza que los vídeos de política que le ofrece el algoritmo suelen ir en la línea de su ideología, lo que genera burbujas: «Al fin y al cabo, lo que hace es alimentar mi mentalidad».

Luna Anti y Carla Cardona, de 2º de bachillerato, declaran que están en redes sociales, pero que también consumen «un poco de medios», ya sean de tele, radio o escritos, aunque de las redes destacan que es un formato más personalizado y que permite que el lector interactúe.

Entre el público de la mesa redonda, se sientan en la misma fila Martina Tirado, Laia Prats, Yasmina Gomariz, Ariadna Linares y Junior Meza, de 1º de bachillerato. Meza confiesa que tal vez consulta un medio de comunicación «una vez al mes». Algunas de ellas, en cambio, ven el telediario cada día, aunque suele ser porque lo deciden sus padres. «Prensa escrita, depende. Si veo algo que me llama la atención, entro y lo leo, pero muy de vez en cuando», comenta Gomariz. Estos estudiantes, como Kira Olivera, aseguran que si consumen contenidos informativos no es porque acudan de primeras a la página web de los medios. Y es que la primera fuente suelen ser las redes o las noticias recomendadas por Google. Explican que en redes les aparecen vídeos de políticos, de plenos parlamentarios o de comunicadores que explican varias noticias en un formato audiovisual.

La charla de ayer, aunque estaba abierta a cualquier alumno, se dirigía sobre todo a los estudiantes de Cultura Audiovisual de bachillerato y a los de la asignatura Fotografía y Procesos de Reproducción del ciclo de Asistencia al Producto Gráfico Impreso. Susana Martín destacó que también puede servir de orientación a los alumnos de último año que estén pensando en qué estudiar y que puedan estar interesados en el ámbito de la comunicación. La organizadora también deseó que se celebren más ediciones de estas Jornadas Audiovisuales.