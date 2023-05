Pimeef alerta de la escasa percepción del peligro de sequía entre las empresas

Ante la perspectiva de un verano con precipitaciones escasas y con los acuíferos en situación de prealerta en Ibiza y Formentera, los ayuntamientos ya preparan campañas de concienciación para fomentar el uso eficiente del agua y el ahorro. Un tema que entre los grandes consumidores, principalmente las empresas, exige más pedagogía según confiesa el presidente de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, que señaló que «a nivel empresarial no se le está dando la importancia que merece».

Aunque es un aspecto en el que asegura que la federación trabaja con sus asociados (incluso se llegó a abordar en unas recientes jornadas sobre aprovechamiento de los Fondos Next Generation, en las que se trató el tema del uso de estos fondos para equipamientos que mejoren la gestión del agua), Rojo lamenta que, «en general, las empresas no están tan concienciadas como lo que se puede estar a nivel personal».

Parece que si no le ven las orejas al lobo no reaccionan ante su presencia, por lo que Rojo reitera la importancia de poner al sector empresarial en la tesitura de una situación grave. «A nivel empresarial no se ve como un problema a tan corto plazo como lo es en realidad. Hemos sufrido unos incrementos espectaculares en los precios de los suministros, pero afortunadamente seguimos abriendo el grifo y sale agua, por muy cara que nos la cobren», explica.

Una situación que debe trabajarse para que cambie lo antes posible, por lo que Pimeef valora la necesidad de que las instituciones conciencien a la población y a las empresas a todos los niveles para evitar una situación muy grave.

Llegar al punto de tener cortes de suministro supondría «una auténtica catástrofe, sobre todo porque las empresas no están acostumbradas», alerta. El problema sería más operativo que de imagen de cara a los turistas: «Es un tema que estoy seguro que los clientes entenderían, no va a ser un drama como podría ser una huelga de servicios públicos. Un corte de suministro es una necesidad, no se hace por capricho y creo que habría total comprensión».

Concienciación por ley

Un sector que se sitúa en el punto de mira en esta situación es el hotelero, por el consumo de agua que hacen tanto sus clientes como el propio establecimiento para el riego de zonas verdes o el uso de piscinas.

José Antonio Roselló, vicepresidente en Ibiza de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), apunta que los hoteleros están «muy concienciados» sobre este tema y recuerda que en la reciente ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears, no hubo discusión con los empresarios respecto a este tema.

«Fue uno de los puntos que no supuso controversia. Esa ley contiene algunas directrices sobre la gestión y reutilización del agua, unos mecanismos que ya tienen implementados algunos establecimientos», indicó Roselló.

La norma no fija obligaciones en materia de agua, aparte de la instalación de dispositivos de ahorro en váteres y grifos, pero establece que cada establecimiento debe contar con un plan de circularidad en el que se incluya un «área prioritaria de agua» en la que se evalúe el consumo anual y las medidas para la reutilización o la captación de aguas pluviales.

En cuanto al consumo por parte de los clientes, Roselló recordó que se les informa de la importancia de hacer un uso responsable del agua mediante carteles y pegatinas en las habitaciones y «si es preciso se dará una vuelta de tuerca para informar y concienciar a los turistas».

Subrayó que el agua es un recurso esencial tanto para el sector hotelero como para el hostelero, lo que lleva a «hacer muchas inversiones en este aspecto».

Si bien la situación en Balears no es tan dramática como en algunas zonas de la Península, en las que ya se han anunciado restricciones, Roselló valoró la importancia de que las instituciones inicien campañas intensas de concienciación. «Es importante que todas las instituciones remen en la misma dirección y no hagan de este asunto un tema partidista», advirtió.

Señaló, ante la demanda de más agua desalada por parte de algunas instituciones locales, que existe la tendencia a pensar que el agua desalada es la panacea, «pero genera otros problemas medioambientales y no es algo tan sencillo como sólo producir más». Es por ello que indicó que se debe trabajar en la concienciación y la divulgación del «buen uso y ahorro» del agua, que evite situaciones extremas que puedan llevar a requerir cortes de suministro.

Curso de consumo responsable

La otra pata en el alojamiento de turistas, la vivienda vacacional, trabaja en la concienciación de un sector no tan profesionalizado como el hotelero. El presidente de la Asociaciación de Viviendas Vacacionales (AVAT) de Ibiza, Roberto San Esteban, anunció que preparan un curso para principios de junio sobre consumo responsable y concienciación hacia los clientes. Además, han repartido entre los socios pegatinas para los baños que adviertan sobre el uso responsable del agua.

Otro de los aspectos que indica que se está trabajando es el uso de los sistemas de riego: «Se advierte al cliente de que no debe usarlos para jugar, algo que a veces hacen los niños», detalla.

Advertencia a los que llenan dos y tres veces la piscina

El presidente de AVAT, Roberto San Esteban, explica que han detectado viviendas de propietarios centroeuropeos que despilfarran el agua y llenan dos o tres veces la piscina en verano. «Por iniciativa propia se les ha llamado la atenciaón por este tema», asegura. Y añade que, salvo estas «excepciones», los asociados a AVAT tienen directrices de no vaciar y volver a llenar la piscina, «salvo por roturas o temas técnicos imprescindibles», y de mantener el agua de un año para otro.