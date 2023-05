Si es importante ser conscientes de los obstáculos con los que se encuentran las mujeres a lo largo de su carrera profesional por el simple hecho de ser mujer, igual de esencial es saber que todos ellos son superables. Así lo demuestra cada una de las historias de tres mujeres de éxito: Lorena García, directora de Andares & Co; Marta Guitián, directora del centro de Empresas de Ibiza y Formentera de CaixaBank, y Esther de Bustamante, directora médica de la Clínica Doctora Esther de Bustamante, situada en Ibiza. Con sus testimonios, inspiraron el martes a casi un centenar de oyentes en la IV edición de eWoman Ibiza que acogió Club Diario de Ibiza.

«La igualdad sigue siendo una asignatura pendiente a pesar de que hemos avanzado bastante. Seguimos encontrando obstáculos que no tienen los hombres», señaló Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, que abrió la jornada ante un público expectante por escuchar las historias de estas mujeres. Martín reflexionó también sobre la maternidad, «uno de los principales frenos en la carrera profesional de la mujer», y reivindicó la corresponsabilidad real de los hombres para que tener hijos no pase factura laboral a las madres. La directora de Diario de Ibiza subrayó la importancia de que haya referentes femeninos, y recordó a Belén Villalonga, directiva de CaixaBank, fallecida recientemente, que en 2018 relató como ponente de eWoman, en el Club Diario, cómo se convirtió en una de las entonces pocas mujeres directivas de banca.

Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos del Consell de Ibiza, reflexionó sobre los avances y los derechos de las mujeres a lo largo de la historia en la inauguración de la jornada. «Gracias al empeño y al esfuerzo de quienes se adelantaron a las normas impuestas, hoy las mujeres pueden estudiar lo que deseen y no necesitan el permiso de sus padres o de su pareja para, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, un derecho que se consiguió en la Constitución de 1978», destacó la consellera. Además, reflexionó sobre la necesidad de «no dar por hecho ningún derecho de la mujer». «Se puede retroceder en los derechos con mucha facilidad, no se pueden dar por hecho, ni solo reivindicar. Todo aquello se debe hacer desde el conocimiento de cómo se consiguieron y desde el profundo respeto hacia quienes los consiguieron», concluyó Escandell.

Tres historias

La historia de Lorena García, licenciada en comunicación y directora de Andares&Co, supuso una inspiración para todas aquellas mujeres de las que han prescindido en sus trabajos por el hecho de ser madre y han tenido que reorientar su carrera laboral. García llegó a España hace 12 años. Hace seis, se quedó embarazada de su primer hijo, y su vida cambió por completo. «Trabajaba en Televisa y cuando decidieron cerrar las oficinas internacionales, me despidieron. Me había costado mucho llegar a donde estaba y no quería buscar un trabajo de una categoría inferior. Pero me di cuenta de que en ese momento éramos dos, y que también tenía que pensar en el bebé. No estaba preparada para asumir un puesto de directiva», comentó la comunicadora.

Escuchar al entorno es muy importante, y fue lo que hizo que García diera el salto. «Me di cuenta de que las madres no sabían qué les pasaba a sus hijos. Busqué información y llegué a Andares, que fue como una luz en el camino en el que encontré respuestas. Descubrí una metodología que estudiaba el cerebro del niño desde que estaba en el vientre y cómo se iba desarrollando a partir de los dos meses», indicó García. Ahora, compagina también su amor por la educación a los niños y la comunicación con el podcast ‘Recalculando la ruta’, donde entrevista a profesionales sobre distintas formas de crianza.

Valorar el talento

Marta Guitián, directora del centro de Empresas de Ibiza y Formentera de CaixaBank y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, lleva 27 años en el sector bancario, en diferentes puestos de responsabilidad dentro de CaixaBank en Baleares como directora de oficina, directora de segmento de Banca Premier o directora del área de Negocio. Durante su intervención dejó claro que en CaixaBank «apuestan por el liderazgo femenino». «Cuando hice mi primera entrevista de trabajo para la entidad estaba embarazada de ocho meses y tenía miedo a que no me contratasen, pero me llamaron para decirme que estaba dentro. CaixaBank apuesta por la condición familiar y valora la meritocracia y el talento», destacó. También se refirió a Belén Villalonga como «un ejemplo de superación» y como «un referente». «Ella confió en mí en ese momento en el que necesitas que alguien te diga que sí puedes. Consiguió que muchas mujeres levantásemos la mano y dijéramos: estoy aquí. Y yo también lo he ido haciendo después con otras compañeras», destacó.

En Caixabank, casi un 42% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. «Es una cifra muy prometedora, pero indica que aún queda mucho camino por recorrer», concluyó.

La vida también cambió tras la maternidad para Esther de Bustamante, licenciada en Odontología, que cuenta con una trayectoria de casi 20 años en el sector de la estética dental y es fundadora y directora médica de la Clínica Doctora Esther de Bustamante, situada en Ibiza. «Cuando terminé la carrera empecé a trabajar en la sanidad pública. Tras dos años cogiendo seguridad decidí montar mi propia clínica, donde contamos con tratamientos pioneros no invasivos y donde hemos construido un ambiente relajado en el que los pacientes llegan incluso a dormirse», explicó a los oyentes. El momento más complicado para la odontóloga fue tras el boom de las clínicas low cost, «un momento en el que aposté por la calidad y asistí a muchísimos congresos y formaciones. Al ser madre, tenía que compaginarlo con la crianza. y tuve que aprender a llevar ambas vidas, restando tiempo de mi vida personal para dedicarlo a las necesidades profesionales. Por suerte, mi marido siempre ha sido un pilar para mí», indicó.

Tras las intervenciones, los integrantes de Cambyo y coaches, Usoa Arregui y Alfredo Julià, realizaron una actividad de coaching que sirvió para que los oyentes descubriesen su forma de relacionarse con los demás a través de la herramienta ‘Bridge’. El público pudo anotar en un papel cómo se veía en el eje reflexivo o activo y entre racional y emocional, y con qué estilo se identificaba más: agua, fuego, tierra o aire. En la intersección de estos dos puntos se situaba la autopercepción. Además, también se sorteó un Mini Electric de Proa Premium para recorrer la isla durante un fin de semana, que fue a parar a Silvia Ríos. El evento concluyó con un cóctel. EWoman Ibiza está organizado por Prensa Ibérica y Diario de Ibiza e impulsado por CaixaBank y cuenta con el patrocinio de Mini Proa Premiun, Clínica Doctora Esther de Bustamante y la colaboración de Cokare.