Una mujer de 42 años ha muerto la tarde de este miércoles en una colisión frontal pasada la rotonda de la ITV de la carretera de Santa Gertrudis, concretamente en el kilómetro 4 de la vía. El siniestro se ha saldado con al menos dos heridas, una de ellas la hija de la fallecida, una niña de aproximadamente cinco años que viajaba en el mismo vehículo y que ha ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Can Misses. Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera no descartan que se la traslade al Hospital Son Espases, en Mallorca. Por su parte, en Can Misses también atienden a la otra herida, una mujer de 40 años y nacionalidad noruega que, por el momento, quedará en observación en Urgencias.

Relacionadas Herido grave un motorista tras chocar contra un coche en Ibiza