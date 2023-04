El presidente del Consell de Ibiza rechaza echar a Rafa Ruiz del consejo de administración de Puertos

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, se ha negado a debatir este viernes en el pleno de la institución insular, a petición de la consellera tránsfuga Marta Díaz, pedir a la Autoridad Portuaria de Balears que el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, deje de ser su representante en el consejo de administración tras ser citado en junio a declarar como investigado en el caso Puertos por el supuesto trato de favor hacia el Club Náutico Ibiza en la renovación de su concesión.

Marí ha justificado su negativa a incluir este asunto en el orden del día porque aparte de decir que él sí cree en «la presunción de inocencia, no como otros», no es el momento de pedir la salida de Rafa Ruiz a un mes de las elecciones. «A estas alturas de la legislatura no creo que se tenga que llevar esto al pleno», ha remarcado.

Acto seguido, «sin entrar en cuestiones judiciales», el presidente ha dicho que «no se puede poner en duda el gran trabajo que, desde el punto de vista deportivo y social», ha hecho el Club Náutico en sus cien años de historia en «el fomento de la náutica». «Creo que todos los ibicencos coinciden en que se debe mantener este trabajo con respeto a la legalidad», ha subrayado.

Marta Díaz ha respondido que, precisamente por eso, por la defensa de la presunción de inocencia, en alusión al caso de los gastos irregulares con la tarjeta del Consell cuando era vicepresidenta, se dio de baja del PSOE. «Tiene una doble vara de medir», ha resaltado la exsocialista, que ha destacado que hasta «el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ministros» han pedido explicaciones por la imputación del presidente del Consell por el caso de ‘La vida Islados’.

La consellera tránsfuga ha advertido de que si se mantiene al alcalde en el puesto del consejo de administración de la Autoridad Portuaria que corresponde al Consell, «las posibles responsabilidades pueden recaer en la institución". También ha señalado que conoce personalmente a la jueza instructora de este caso y que es «una profesional como la copa de un pino» y si ha decretado ya cuatro secretos del sumario es porque «algo hay». Asimismo, Díaz ha coincidido con el presidente en que el Club Náutico ha de «mantener» la concesión, pero «haciendo las cosas bien»; es decir, «cambiando la ley y declarando el interés social del Club Náutico».

El presidente ha recordado que es «costumbre» del Consell ceder siempre al alcalde de Vila su puesto en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria y ha invitado a Díaz, a si lo considera, presentar una moción en el próximo pleno. De hecho, la consellera, que ha justificado que no había presentado una moción porque se había pasado el plazo (la noticia de la imputación de Ruiz fue el día posterior a su finalización), podía haber solicitado la presentación de una moción por la vía de urgencia, pero no lo ha hecho. En su lugar, pidió al presidente hace unos días que, en atribución de sus competencias, incluyera en el orden del día una iniciativa propia en este sentido.

Unidas Podemos pide a Díaz que predique con el ejemplo

Precisamente, el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, ha destacado que Díaz no hubiera presentado siquiera una propuesta concreta. «Demuestra con ello, la animadversión [hacia Ruiz y los socialistas] y el teatrillo que ha hecho. Me duele que una representante del Consell como usted no predique con el ejemplo», ha recalcado, en referencia a su negativa a dimitir y devolver el escaño al PSOE tras el escándalo de sus gastos irregulares del pasado mandato. «Ya ha disfrutado de su minuto de show», ha agregado. En su réplica, Marta Díaz ha afirmado que no se puede comparar su situación con la de Rafa Ruiz porque, en su caso, no está imputada. «Que yo sepa, no lo estoy. Se me hizo un escarnio público por unos tiques», ha señalado.

Por su parte, el conseller del PSOE Víctor Torres se ha limitado a recordar, a través de la hemeroteca, todas las iniciativas aprobadas en las instituciones, también en el Congreso, desde el año 2009, en las que se pedía la continuidad de la gestión del Club Náutico Ibiza. «Hoy lo que deberíamos hacer es llevar una declaración en favor del Club Náutico y no estas cosas», ha subrayado.