La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell de Ibiza, Sara Ramon, acompañada por los técnicos de Patrimonio Lina Sansano y Joan Ramon, ha presentado la nueva línea de ayudas para la recuperación de los bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio histórico de Ibiza para los años 2023-2024, que asciende a 550.000 euros.

Como novedad, esta línea de ayudas incluye la modalidad de conservación, protección y recuperación de los elementos arquitectónicos originales de Ses Feixes des Prat de Vila y es Prat de ses monges de Vila y Santa Eulària (150.000 euros), y la modalidad para embarcaciones tradicionales de la isla de Ibiza que necesitan tareas de recuperación y conservación (100.000 euros), según informa el Consell en una nota.

El resto de modalidades son para la restauración y conservación de bienes inmuebles integrados en el patrimonio (200.000 euros), ‘Apadrina Patrimonio’, por asociaciones sin ánimo de lucro y, como novedad, ampliada a cofradías (60.000 euros), y para la adecuación del entorno para favorecer el acceso a los BIC (40.000 euros).

Esta línea de ayudas, destinada a propietarios de bienes patrimoniales que se tengan que restaurar, permite que el Consell de Ibiza haga una aportación de casi el 90% del valor del coste de la restauración.

Ramon ha destacado que el patrimonio histórico “es el principal testigo de la contribución histórica de los ibicencos al desarrollo de nuestra historia y su mantenimiento y conservación tiene que ser unas de las principales preocupaciones de las administraciones y por eso nos lo hemos marcado como prioridad a lo largo de esta legislatura”.

Tres millones de euros

Así, desde 2019, han sido más de tres millones de euros los que se han invertido desde el Departamento de Cultura y Patrimonio para salvaguardar el patrimonio ibicenco, con obras de restauración y conservación como la de la Torre de s’Espatleta, la Torre de Can Lluc, la torre de la iglesia de Sant Antoni, la Torre de Can Curt, el estudio d’es Molinot, la Capella de Santa Agnès, la capella Fonda de Santa Eulària, sa Punta des Molí, la harinera de Santa Agnès, el Molí des Portxet, la pasarela de madera a la necrópolis de Cala d'Hort, el mantenimiento de señales de bienes, el monolito en homenaje a Rafel Alberti, las baterías de sa Caleta, la torre de Can Pere Mosson, el Molino de Can Espanyol, y la redacción del proyecto y ejecución de la capella fonda de Sant Mateu, entre otros.

También se ha llevado a cabo la museización del molí d'en Simó como ubicación de la colección etnográfica de Carmen Tur, se han adquirido el Museo Etnográfico de Can Ros y el molí de Pep Joan, se ha impulsado el Museo del Mar, está en marcha la restauración y museización del poblado fenicio de sa Caleta, se ha cerrado y cubierto el yacimiento de s'Olivera, se ha redactado el anteproyecto del centro de patrimonio cultural inmaterial sus Nou Rodades, y el del centro de custodia, conservación y restauración de patrimonio mueble.

Sara Ramon ha señalado que la conservación del patrimonio “también tiene que ser una preocupación para los ciudadanos puesto que la mayoría de bienes son privados y es imprescindible la colaboración pública-privada y también entre administraciones, para que podamos disfrutar de estos bienes que son nuestra herencia”, animando a los propietarios a añadirse a la nueva línea de ayudas presentada este martes.