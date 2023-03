Obras en Ibiza: La Comisión de Medio Ambiente impide el pavimentado del aparcamiento de Sant Rafel

El Ayuntamiento de Sant Antoni no podrá cumplir su intención de pavimentar la zona que se usa como aparcamiento entre la iglesia de Sant Rafel y la vía que conecta el pueblo con las carreteras de Sant Miquel y de Santa Eulària. La Comisión de Medio Ambiente de Balears, dependiente del Govern, ha dictaminado que este terreno, que tiene la categoría de suelo rústico, no podrá hormigonarse para no afectar a su capacidad de infiltración de las aguas pluviales, según consta en la resolución de este organismo ante el proyecto presentado por Sant Antoni.

En cualquier caso, Medio Ambiente da luz verde a que pueda acondicionarse este terreno con grava compactada. Igualmente, también condiciona el permiso para esta actuación a que se instalen puntos de carga de vehículos eléctricos y reservar plazas para uso exclusivo de este tipo de coches. El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Sant Antoni contempla habilitar un aparcamiento en un terreno municipal de 7.520 metros cuadrados, aunque la intervención afectaría a una superficie de 3.200 metros. En el resto del solar se encuentra un parque infantil, así como una zona de ejercicios y de picnic en un pinar. Plazas La planificación inicial pretende nivelar toda la superficie usada como aparcamiento y ordenarlo para 111 plazas para turismos, cuatro de ellas para vehículos de personas con movilidad reducida, además de levantar un muro de contención en la parte más cercana al cementerio de Sant Rafel para reconducir las aguas pluviales. Para compactar la superficie, el proyecto municipal preveía cubrirlo con una capa de hormigón impreso (como el que imita la forma del embaldosado) con un acabado de color gris. Sin embargo, la resolución de la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears indica que «no se considera adecuado hormigonar un terreno en suelo rústico», ya que supondría impermeabilizar el suelo y perder su capacidad de infiltración de las aguas. Previamente, al tratarse de un suelo rústico, el proyecto tuvo que solicitar la declaración de interés general al Consell de Ibiza, que condicionaba el visto bueno a que se recurriera a sistemas de drenaje con aplicación de grava compactada. El proyecto básico de ejecución presentado por el Ayuntamiento de Sant Antoni para habilitar este aparcamiento de Sant Rafel cuenta con un presupuesto estimado de 378.000 euros. El Consistorio no ha facilitado información sobre la modificación a la que deberá someter su intervención para que pueda llevarse a cabo.