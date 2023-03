El portavoz del Govern, Iago Negueruela y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, han mantenido este martes reuniones en Bruselas para defender la posición de Baleares y los países del Sur contra la lucha contra la oferta del alquiler turístico ilegal. “No se puede tener un modelo turístico en total libertad”, sin controlar a las grandes plataformas, como Airbnb, que se saltan las normas, critica el socialista. Es tan “sencillo” como hacer "un registro unificado”, defiende Negueruela. La delegación balear celebra “la oportunidad” que se abre con el reglamento que se prepara en la UE.

Negueruela, y Sánchez han mantenido un encuentro con Valentina Superti, directora de Turismo y Digitalización a la Dirección General de Mercado Interior. En la reunión se ha abordado el reglamento europeo que se prepara para hacer más transparente la oferta de las plataformas digitales que se dedican a la actividad del alquiler turístico.

El principal objetivo de este instrumento es agilizar el intercambio de datos entre los estados miembros y mejorar la identificación de los anfitriones que alquilan sus viviendas a través de estas plataformas. “Se comienza por fin” a poner los mecanismos de" fijar obligaciones”, ha declarado Negueruela, pero “creemos que tiene que avanzar más, tiene que ir más allá”. El Govern, recuerda el conseller de Turismo, lideró la posición del Comité de Regiones con una posicion clara y contundente” para regular a las grandes plataformas.

La presidencia española de la UE, a partir del segundo semestre del año, es “una oportunidad para abordar una posición más exigente”. “Es difícil de entender que plataformas como Airbnb todavía publiciten anuncios ilegales en nuestro territorio”, saltándose la norma balear, que es “perfectamente válida, pero la “obvian e incumplen sistemáticamente”. “Airbnb funciona fuera de la ley y ni siquiera se molesta en vigilar si los anuncios que publicita son legales o no”, denuncia el portavoz del Govern.

Baleares considera que ya “es hora de que la Comisión Europea actúe estableciendo mecanismos más rígidos de control y garantías para que esto no suceda” y el reglamento en el que se trabaja es “un primer avance en materia de transparencia que tiene ir más allá”. Esta es la postura que ha trasladado la delegación balear.

Posición de España

Sobre el encuentro con Valentina Superti, Negueruela ha explicado que la Comisión Europea está en el proceso de tomar en consideración a las distintas regiones y los Estados y “también es el momento de que el Consejo de Europa y los Estados miembros fijen una posición. Y la de los países del Sur, liderados por España es la que finalmente tiene que salir” porque no se puede en caso contrario “tener un modelo turístico con total libertad”, con presencia “por supuesto, de todo tipo de modelos”.

Los consellers Sánchez y Negueruela también se han reunido con Marie Audren, directora general de HOTREC (Asociación Europea de Hoteles, Restaurantes, Bares y Cafés), y Matej Zezlin, su responsable de Asuntos Públicos. El encuentro ha sido “en la misma dirección, para unir esfuerzos” a través de un marco y “más exigente hacia las cuatro grandes plataformas que publicitan anuncios ilegales de alquiler turístico”.

También han asistido a la inauguración de la exposición sobre las kellys, en la Comisión Europea, Invisible though exposed. The fight for labour rights of hotel cleaning workers in the Balearic Islands, organizada por la eurodiputada socialista Alícia Homs.

Esta tarde tienen otro encuentro con las eurodiputadas Josianne Cutajar, Adriana Maldonado i Alícia Homs.