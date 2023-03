Varios cientos de personas se han concentrado de nuevo este mediodía en la explanada de entrada del hospital Can Misses para protestar por la falta de oncólogos y otros especialistas entre otras carencias que padece la sanidad pública ibicenca. Y no se van a detener, según ha manifestado Toño Stihl, enfermo oncológico y uno de los impulsores de estas movilizaciones: «Antes de morirme voy a dejar esto con la sanidad que nos merecemos. No vamos a parar. No queremos politizar este asunto, es una cuestión de sanidad. Que se enteren que vamos a seguir cada semana o cada dos haciendo ruido en defensa de lo que nos merecemos».

«No sabemos si serán cada semana o cada quince días, tenemos que hablarlo», ha dicho, por su parte, Margarita Guasch, otra de las impulsoras de este movimiento de reivindicación de los pacientes oncológicos por la falta de médicos. De hecho, varias enfermas situadas en primera linea de la protesta han explicado que en en dos años, sobre todo el último, han recibido atención por parte de seis y siete oncólogos. Detrás de la pancarta «Hoy por mi y mañana por ti», los afectados y otras personas sensibles con este problema se han hecho oír a golpe de pitos y gritos reclamando «una sanidad de calidad». «Si el cáncer no nos mata, el Govern nos remata», apuntaba una de las pancartas exhibidas al aire. Tampoco ha faltado la respuesta de los pacientes a las controvertidas y repetidas declaraciones de la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, sobre que Ibiza es un destino atractivo para los médicos. «La salud no entiende de elecciones, sólo soluciones», apuntaba otra de las pancartas. Manifiesto de la protesta Stihl ha sido el encargado de leer el manifiesto de la concentración. Para empezar ha lamentado que para la Administración, los pacientes sean «un folio en blanco» y que no se les tenga en cuenta. Acto seguido ha calificado de «caótica» la situación sanitaria en Ibiza y Formentera por «la falta de especialistas». «Ninguno de nosotros lo merecemos», ha recalcado. También ha hecho referencia a las reacciones del Govern balear ante la primera concentración de protesta de los afectados hace dos semanas. «Nos quedamos atónitos al leer en la prensa las palabras textuales del Govern de que la cobertura médica en Eivissa es la adecuada. No sabemos si es una broma o qué. No nos hace ninguna gracia. Estas cosas se dicen sin conciencia porque no tenemos las mismas oportunidades. Estas palabras nos van a hacer más fuertes. Cada día va a haber más gente porque necesitamos una sanidad digna. Por culpa de la mala gestión de los políticos estamos perdiendo la salud, como en mi caso, y muchos compañeros han perdido la vida», ha recalcado