Protesta de pacientes en Ibiza: «Nos están quitando el derecho a la salud a pasos agigantados»

«Alzaremos la voz por un derecho que merecemos y que nos están quitando a pasos agigantados. Es lo más preciado que tenemos, la vida, la salud». Estas palabras las pronunció, visiblemente emocionada, Rosario Salazar, una de las convocantes, durante la lectura del manifiesto de la protesta impulsada por pacientes para denunciar la falta de médicos, ayer a mediodía, a las puertas del Hospital Can Misses, donde se congregaron cerca de 400 personas. Esta situación preocupa especialmente en el caso de Oncología, aunque también faltan especialistas en otras áreas.

A la protesta se unieron usuarios del centro hospitalario, familiares y conocidos de los afectados por la falta de personal sanitario, así como una gran lista de representantes políticos, aunque ninguno del PSOE ni de Unidas Podemos. La concentración comenzó a las 13.30 horas, aunque media hora antes ya había algunos concentrados. Los manifestantes portaban pancartas en las que podía leerse «Sanidad pública de función pública y digna», «Hoy por mí, mañana por ti», o «Compañeros de batallas, siempre juntos», entre otros lemas. Una ambulancia y algún que otro vehículo privado hicieron sonar su claxon a su paso por delante del centro hospitalario a modo de adhesión a la protesta, recibiendo, a cambio, el aplauso de los concentrados. A la convocatoria acudieron miembros de la plataforma de funcionarios Unisep, que engloba a distintas organizaciones sindicales. También, a título individual, participaron miembros de otras entidades.

Entre los manifestantes estuvieron el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; la líder del PP en Balears, Marga Prohens; el senador y presidente del PP ibicenco, José Vicente Marí Bosó, o el portavoz popular en el Parlament, el ibicenco Toni Costa, así como otros miembros del Partido Popular y también de Alternativa Insular, Ciudadanos o Vox. De esta última formación, estuvo presente la diputada en el Congreso Patricia de las Heras. Sin embargo, algunos de los convocantes resaltaron que esta concentración nació a iniciativa de los propios pacientes.

Dos de las convocantes, Rosario Salazar y Margarita Guasch, expresaron su «cansancio» por los problemas que arrastra la sanidad en Ibiza, «sobre todo en Oncología»: «Hay pacientes que están en lista de espera desde hace cuatro meses y que todavía no están atendidos. Se debe alzar la voz para que nos hagan caso», declaró Salazar, que también anunció próximas concentraciones: «Esto es una chispa que ha saltado y no pararemos». avanzó. Sobre la falta de oncólogos en Can Misses (actualmente solo hay dos, pero una está de baja desde hace dos meses; el resto viajan semanalmente desde Mallorca), Salazar alertó: «Nos faltan oncólogos y cuando el paciente viene a la consulta, resulta que tiene un médico distinto. No se trata de que sean buenos o malos profesionales, sino de que el paciente que padece esta enfermedad debe tener un mismo médico siempre, que tenga esta seguridad». Aseguró que esta situación provoca que los pacientes tengan que contar varias veces todo su caso desde el principio. Margarita Guasch, por su parte, pidió una reacción lo más rápida posible: «Esta situación se tiene que solucionar ya, no se puede esperar ni medio año más. Nos hace falta ya».

Marga Prohens, líder del PP balear, valoró que «los ibicencos, los enfermos, los familiares y los profesionales han salido a la calle cansados de propaganda y de anuncios electoralistas como la declaración de difícil cobertura». «Los ibicencos no quieren ser ciudadanos de segunda», añadió en una publicación en sus redes sociales.

Desde la gerencia del Hospital Can Misses declinaron ayer hacer valoraciones sobre la multitudinaria protesta.