Martí March en Ibiza: «Todos los indicadores educativos han mejorado en Baleares»

El conseller Martí March defiende en su entrevista con Diario de Ibiza los cambios educativos y pedagógicos introducidos recientemente en las aulas y señala que la cultura del esfuerzo es una responsabilidad compartida.

La oposición ha defendido en varias ocasiones que las nuevas leyes educativas acaban con la cultura del esfuerzo.

Esto es un mantra de la derecha y no sé en qué se basan. Ha habido grupos en contra de la Lomloe que, incluso antes de que entrara en vigor, han dicho que esta ley será un fracaso. Como mínimo, que concedan el beneficio de la duda. El esfuerzo no es un tema solo individual. Debe haber unas políticas de refuerzo educativo. También hay que tener en cuenta que hay familias que por sí mismas no llegan porque tienen una situación social y económica de mucha vulnerabilidad y que pueden hacer algún tipo de actividades que refuercen el aprendizaje educativo.

¿Usted es partidario de la cultura del esfuerzo?

Lo soy, pero del esfuerzo de todas las partes: de la escuela, de las familias, de las administraciones, de los alumnos o de los docentes, porque hay cosas que la escuela debe compensar, ya que no todo el mundo es igual. La igualdad de oportunidades no existe porque hay familias diferentes.

¿Cree que en Balears hay un buen nivel educativo?

Desde que nosotros gobernamos, desde 2015, todos los indicadores educativos han mejorado. El último informe PISA, que es una evaluación externa, dice que en cuanto a las competencias de comunicación, matemáticas y ciencias, Balears ya está por encima de la media española, algo que no se había conseguido nunca. El abandono escolar prematuro ha pasado del 26% al 17%. Todos los indicadores mejoran. ¿Que todavía tenemos recorrido? Muchísimo, pero hay sectores sociales, políticos, educativos y mediáticos que dan la imagen de que la educación va empeorando. Soy consciente de que tenemos elementos de fracaso escolar, pero el nivel educativo sube. Seguramente no se distribuye de la misma forma para todo el mundo y las competencias de mi generación son diferentes de las que tienen los estudiantes de hoy en día. En todo caso, deberíamos ser más prudentes, estemos en el gobierno o en la oposición, a la hora de decir que Balears es la primera comunidad en fracaso escolar. Esto no es verdad, no somos la mejor comunidad, pero estamos mejorando progresivamente.