El claustro educativo del IES Santa Maria, en Ibiza, ha aprobado un manifiesto en el que expresan su "malestar y preocupación” por la manera en la que se está aplicando la nueva ley educativa -Lomloe- y reclama a la conselleria de Educación que revise sus plazos de aplicación, que esta se aplique solo a primero de ESO en el curso 22/23, que bajen las ratios del alumnado para asegurar la eficacia de su aplicación, que se realice una formación adecuada de todos los docentes, y que se informe “sin ambigüedades ni cambios” a las familias.

En este manifiesto, que se ha hecho llegar al director general de Planificación, Ordenación y Centros, a la directora general de Personal Docente, al director general de Innovación y a la delegada de Educación en las Pitiusas, los docentes del IES Santa Maria aseguran que la Lomloe se está aplicando con “precipitación” y con una “falta de formación adecuada para el profesorado”, lo que genera una “profunda incertidumbre por el continuo cambio de decisiones”. Aseguran que esta situación solo puede provocar “el fracaso de su aplicación”.

El claustro asegura que no quiere “criticar ni despreciar el espíritu de la ley”, sino “pedir a la Conselleria que revise los términos que ha propuesto para su aplicación”. Así, recuerdan que los docentes de Balears se han tenido que poner a trabajar “sobre borradores, nunca con la ley publicada, y sin formación”. Que se publicó el decreto definitivo del currículum el 2 de agosto, con los centros educativos cerrados. Que las instrucciones de evaluación que deben ser revisadas no se publicaron hasta el 8 de septiembre, con el curso empezado, y que, cuando se redactó el manifiesto “todavía no se había publicado en el BOIB”. “Han dejado al profesorado solo ante todos, pretendiendo que seamos nosotros los que informemos de algo que ni la propia Conselleria ha dejado claro”, concluyen, y se quejan que la única formación que ha propuesto Educación se limita a un “curso online con plazas muy limitadas y sin presencialidad”.

El claustro del IES Santa Maria ha compartido también este manifiesto con el resto de centros de secundaria de Eivissa y Formentera, y han asegurado que tienen el apoyo de la Asociación de Directores de Secundaria de Eivissa y Formentera.